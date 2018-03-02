28 Şubat’ın ardından

Unutulmuş gibi görünse de 28 Şubat sürecinde açılan yaraların kanamaya devam ettiği bellidir. İnsanoğlu çok kolayca ‘unutma hastalığı’na yakalandığı için yıl dönümleri vesilesiyle de olsa bu süreçte yaşananları hatırlamak ve hatırlatmak lâzım.

28 Şubat 1997’de olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan sürece ve yapılan hukuk dışı uygulamalara “28 Şubat süreci” diyoruz. O gün ‘irtica ile mücadele’ adı altında milletin inançlarıyla mücadele edildi. En görünen yasak ise başörtüsü yasağı idi. Neredeyse ilk okuldan son okula kadar başörtüsü yasağı uygulandı. Yasak sadece okullarla da sınırlı kalmadı, resmî daireleri ziyaret ve hatta hastalara kadar bu yasak indirildi. O günlerde de yazdığımız üzere bir defasında yanımdaki yeğenimle İstanbul Üniversitesi’nde çalışan bir hukukçu öğretim üyesini ziyarete gitmiştik. Kapıdaki nöbetçiler “Siz buyurun, ama yanınızdaki başörtülü giremez” demişlerdi. İÜ Merkez Binaya ‘ziyaretçi’ olarak dahi alınmayan yanımdaki yeğenim, o kıyafetiyle, başörtülü olarak Almanya’da üniversitede okuyordu!

28 Şubat sürecinin çelişkilerini, hatalarını, yanlışlarını saymakla bitiremeyiz. Bir defasında da akademik çalışmaları beğenilen yabancı uyruklu bir akademisyen İÜ’nün organize ettiği bir toplantıya dâvet edilmiş, fakat geldiğinde okula alınmamıştı. Sebebi ise dâvet edilen kişinin bir hanım ve başörtülü olmasıydı. Maalesef Türkiye bu çelişkileri, bu anlamsız uygulamaları yaşadı. O gün de bu yanlışlara itiraz etmeyen ‘uzman’lar vardı, bugün de devam eden yanlışlar karşısında haklı ikazları yapmayan ilim adamları, hukukçular ya da uzmanlar vardır. Tarih tekerrür mü ediyor dersiniz?

28 Şubat süreci konuşulup da Yeni Asya’nın tavrı ve yayınları konuşulmazsa hakikat ortaya konmuş olmaz. Her sıkıntılı dönemde olduğu gibi 28 Şubat sürecinde de Yeni Asya haktan ve hakikatten yana tavrını koymuş ve yasakçılara itiraz etmiştir. Arşivler buna en güzel şahittir. 28 Şubat ve sonrasında hazırlanan ve okuyuculara ulaştırılan broşürler de bunun ayrı bir belgesidir.

“İlâhî İkaz Deprem”: 10 Ekim 1999 tarihinde Ankara Kocatepe Camii’nde okutulan ‘Bediüzzaman Mevlidi’nde dağıtılan bu eser sonrası tam bir fırtına koparılmış ve gazetecilerin soruları üzere “Deprem İlâhî ikazdır” dediği için Yeni Asya İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, 276 gün zindanda tutulmuştu. (Ekim 1999)

“Sözlerimin Arkasındayım”: Mehmet Kutlular’a Kocatepe Mevlidi’nde sorulan sorulara verilen cevaplar ile tutuklama ve tahliye sonrası açıklamalar bu broşürde yer alıyor. (Kasım 1999)

“Helâk Olan Kavimler”: İlâhî ikazların kaynağının Kur’ân olduğunu ortaya koyan broşür okuyucularımıza dağıtılmış. (Aralık 1999)

“Türkiye’nin Ayıbı: 312”: TCK 163. madde yerine ihdas edildiği anlaşılan 312. maddenin hukukla, adaletle bağdaşmadığı anlatılmış. (Şubat 2000)

Yeni Asya’nın 28 Şubat sürecinde yazdığı, çizdiği elbette bunlarla sınırlı değil. Bunlar kısa bir hatırlatma. Her sayısında ve her yazısında haksızlığın ilelebed sürmeyeceğine dikkat çekilmiş. 28 Şubat’ın ülkemize neye mal olduğunu çok daha ayrıntılı olarak ortaya konulması gerekir.

Bir işin, bir adımın, bir sürecin temelinde hak, hukuk ve adalet yoksa o yol, o adım ve o süreç uzun ömürlü olmaz. Velev ki süreçler devam ederken destekleyeni bol olsun. Hak, hukuk ve adalet uzun dönemde galip gelir ve gelecek inşallah.