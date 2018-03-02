"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

28 Şubat’ın ardından

Faruk ÇAKIR
02 Mart 2018, Cuma
Unutulmuş gibi görünse de 28 Şubat sürecinde açılan yaraların kanamaya devam ettiği bellidir. İnsanoğlu çok kolayca ‘unutma hastalığı’na yakalandığı için yıl dönümleri vesilesiyle de olsa bu süreçte yaşananları hatırlamak ve hatırlatmak lâzım.

28 Şubat 1997’de olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan sürece ve yapılan hukuk dışı uygulamalara “28 Şubat süreci” diyoruz. O gün ‘irtica ile mücadele’ adı altında milletin inançlarıyla mücadele edildi. En görünen yasak ise başörtüsü yasağı idi. Neredeyse ilk okuldan son okula kadar başörtüsü yasağı uygulandı. Yasak sadece okullarla da sınırlı kalmadı, resmî daireleri ziyaret ve hatta hastalara kadar bu yasak indirildi. O günlerde de yazdığımız üzere bir defasında yanımdaki yeğenimle İstanbul Üniversitesi’nde çalışan bir hukukçu öğretim üyesini ziyarete gitmiştik. Kapıdaki nöbetçiler “Siz buyurun, ama yanınızdaki başörtülü giremez” demişlerdi. İÜ Merkez Binaya ‘ziyaretçi’ olarak dahi alınmayan yanımdaki yeğenim, o kıyafetiyle, başörtülü olarak Almanya’da üniversitede okuyordu!

28 Şubat sürecinin çelişkilerini, hatalarını, yanlışlarını saymakla bitiremeyiz. Bir defasında da akademik çalışmaları beğenilen yabancı uyruklu bir akademisyen İÜ’nün organize ettiği bir toplantıya dâvet edilmiş, fakat geldiğinde okula alınmamıştı. Sebebi ise dâvet edilen kişinin bir hanım ve başörtülü olmasıydı. Maalesef Türkiye bu çelişkileri, bu anlamsız uygulamaları yaşadı. O gün de bu yanlışlara itiraz etmeyen ‘uzman’lar vardı, bugün de devam eden yanlışlar karşısında haklı ikazları yapmayan ilim adamları, hukukçular ya da uzmanlar vardır. Tarih tekerrür mü ediyor dersiniz?

28 Şubat süreci konuşulup da Yeni Asya’nın tavrı ve yayınları konuşulmazsa hakikat ortaya konmuş olmaz. Her sıkıntılı dönemde olduğu gibi 28 Şubat sürecinde de Yeni Asya haktan ve hakikatten yana tavrını koymuş ve yasakçılara itiraz etmiştir. Arşivler buna en güzel şahittir. 28 Şubat ve sonrasında hazırlanan ve okuyuculara ulaştırılan broşürler de bunun ayrı bir belgesidir. 

“İlâhî İkaz Deprem”: 10 Ekim 1999 tarihinde Ankara Kocatepe Camii’nde okutulan ‘Bediüzzaman Mevlidi’nde dağıtılan bu eser sonrası tam bir fırtına koparılmış ve gazetecilerin soruları üzere “Deprem İlâhî ikazdır” dediği için Yeni Asya İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, 276 gün zindanda tutulmuştu. (Ekim 1999)

“Sözlerimin Arkasındayım”: Mehmet Kutlular’a Kocatepe Mevlidi’nde sorulan sorulara verilen cevaplar ile tutuklama ve tahliye sonrası açıklamalar bu broşürde yer alıyor. (Kasım 1999)

“Helâk Olan Kavimler”: İlâhî ikazların kaynağının Kur’ân olduğunu ortaya koyan broşür okuyucularımıza dağıtılmış. (Aralık 1999)

“Türkiye’nin Ayıbı: 312”: TCK 163. madde yerine ihdas edildiği anlaşılan 312. maddenin hukukla, adaletle bağdaşmadığı anlatılmış. (Şubat 2000)

Yeni Asya’nın 28 Şubat sürecinde yazdığı, çizdiği elbette bunlarla sınırlı değil. Bunlar kısa bir hatırlatma. Her sayısında ve her yazısında haksızlığın ilelebed sürmeyeceğine dikkat çekilmiş. 28 Şubat’ın ülkemize neye mal olduğunu çok daha ayrıntılı olarak ortaya konulması gerekir.

Bir işin, bir adımın, bir sürecin temelinde hak, hukuk ve adalet yoksa o yol, o adım ve o süreç uzun ömürlü olmaz. Velev ki süreçler devam ederken destekleyeni bol olsun. Hak, hukuk ve adalet uzun dönemde galip gelir ve gelecek inşallah.

Okunma Sayısı: 2032
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik

    Eşinin başını aç, dediler

    Mağduriyetlere tepki vermezsek 28 Şubat’lar bitmez

    Sadece 100 kişiye iade

    Yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor: 41 günde 41 şehit

    175 binden fazla kişi parasını unuttu

    Gözaltına alınan kadınların başı zorla açtırılıyor!

    HSK başkan vekilinden özeleştiri: En büyük sorun tecrübesiz hakim ve savcılar

    Doğu Guta'daki 24 hastane vuruldu

    Gözaltındaki 2 Yunan asker tutuklandı

    Putin'in füze açıklaması tepki çekti

    Dört sağ parti ittifak yapacak

    Şehitlerimizi gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurluyoruz...

    3 köy daha teröristlerden temizlendi: Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    AKP'li Şentop ile görüşen Karamollaoğlu'ndan ''ittifak'' açıklaması

    Tebessüm ettiren 'merhamet' haberi Ardahan'dan geldi...

    2 Yunan askeri Edirne'de yakalandı

    İstanbul'daki araçların kapladığı alan...

    Doğu Guta'da çok ağır bilanço: 12 günde 674 sivil daha öldü

    Bakan Canikli: Silahlı kuvvetlerimizden 41, ÖSO'dan da 116 şehidimiz var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sadece 100 kişiye iade
    Genel

    Mağduriyetlere tepki vermezsek 28 Şubat’lar bitmez
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayrıştırıcı “ittifak”
    Genel

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik
    Genel

    Eşinin başını aç, dediler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Söz-fiil tenakuzu
    Cevher İLHAN

    Hayaller Abdülhamid Han, ya gerçekler?
    Ahmet BATTAL

    Siyasete kaçış rampası lâzım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hakkın yanında, haksızlığın karşısında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.