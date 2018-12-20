AB’nin savaşı

Kendi halinde bir tarih hocasıyken kitapları milyonlar satan bir yazar haline gelen Yuval Noah Harari’nin Avrupa Birliği konusundaki tesbitleri dikkat çekici. “AB çökerse savaş Avrupa’ya döner” diyen Harari’ye göre AB’nin asıl başarısı ekonomi değil, savaşı sona erdirmesi.

Bir program vesilesiyle İstanbul’a gelen Harari, Hürriyet’den Güliz Arslan’ın Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’ hareketi ile ilgili “Ne görüyorsunuz?” sorusuna şu cevabı vermiş: “Bir trendin devamını. Fransa siyaseti uzmanlık alanım değil, ama şunu söyleyebilirim: Eski usûl, merkeziyetçi politikalar bugün ülkelerin problemlerini çözmüyor. (Niye böyle oldu?) Pek çokları eşitsizliğin büyümesinin ve refah devleti anlayışının düşüşe geçmesinin insanları isyan ettirdiğini söylüyor. Ama ben buna katılmıyorum. (Neden?) Çünkü elimizdeki veriler bunu pek doğrulamıyor. Sorun bunlar olsaydı sol yükselirdi, sağ değil. ABD’de insanlar bu sorunlardan dertli olsalardı, Demokratlara oy vermeleri gerekirdi, Cumhuriyetçilere değil. Ya da Obamacare için bu kadar tepkili olmazlardı. Onun yerine vergi ödemeyen bir milyardere oy vermeyi tercih ettiler. Ya da Rusya... Eşitsizliğin en derin olduğu ülkelerin başında geliyor. Ama Putin rejimi, Macron’unkinden daha istikrarlı görünüyor. İnsanları harekete geçiren şey çok daha derinde... (Psikolojik bir şey mi?) Evet. İşe yaramaz hale gelme korkusu... 20’nci yüzyılda bütün ülkelerde sıradan insanlar birer kahramandı. İşçiler, askerler, memurlar... (...) Ama şimdi insanlar giderek [kendilerini] işe yaramaz hissediyor. O yüzden dertleri sömürülmek değil, bir kenara fırlatılmak. (...) İnsanlar kendilerini önemli hissetmek ister.”

“Tarihi iyi bilmek daha dikkatli olmamızı sağlar” diyen Yuval Noah Harari’nin Avrupa Birliği yorumu şöyle olmuş: “Avrupa Birliği’nin temel başarısı, ekonomik değildir. Avrupa Kıt’asına barış getirmesidir. Avrupa Birliği çökerse savaş Avrupa’ya dönebilir. ‘Para olduğu sürece Avrupa Birliği’nde varım.’ Bu çok egoistçe bir bakış açısı. Dünyanın önde gelen milletlerinden biriyseniz, ne kadar maliyetli olursa olsun bu oluşumda kalmak sizin sorumluluğunuzdur. (...) Yakın gelecekte bir savaş beklemiyorum sahiden. Çünkü bedeli çok büyük olur ve hiç kimseye bir faydası yoktur. Ama 5, 10, 15 yıl sonra ne olacağını kim bilebilir ki? Yeterli çıkarı olmasa bile liderinin egoist istekleri bir ülkeyi savaşa sürükleyebilir. Özellikle diktatörlüklerde rejim tehlikeye girince, insanlar şikâyet etmeye başlayınca, yolsuzluk, eşitsizlik varsa... En iyi yol savaşa girmek gibi görünür. Çünkü savaştayken kimse bunlardan söz etmez.” (Hürriyet, 16 Aralık 2018)

İnsanların asıl derdinin sömürülmek değil, ‘bir kenara fırlatılmak’ olduğu tesbiti yabana atılabilir mi? Hangi sistem, hangi politika insanlara bu hissi verir? İçi hak, hukuk ve adalet olan bir sistem insanlara bu hissi verir mi? Tam aksine adaletin olmadığı sistemlerde insanların kıymeti yoktur ve sadece ‘sayı’ olarak görülürler. Dünyanın asıl derdinin ‘insana insan muamelesi yapılmaması’ olduğunu anlıyoruz.

Yuval Noah Harari’nin “Yakın gelecekte bir savaş beklemiyorum” tesbiti de önümüzdeki günlerin inşallah daha iyi olacağına işaret sayılabilir. Çünkü savaşlar en başta hak, hukuk ve adalet anlayışını öldürür. Barış hali her zaman tercih edilir ve tercih edilmelidir.

Avrupa Birliği her zaman ‘ekonomik birlik’ ya da ‘ekonomik başarı’ olarak görülmüş, ama esasında yıllar süren savaşları sona erdirmesi ve kıt’aya barış getirmiş olması bakımından ‘barış birliği’ yönü daha dikkat çekicidir.

Türkiye, AB üyeliği ya da kriterlerini bu yönüyle istemeli ve “Birinci Avrupa”dan yana olmalı vesselâm.