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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Abartmayın, yanıltmayın

Faruk ÇAKIR
13 Haziran 2017, Salı
Millet için, memleket için, insanlık için adım atan herkese teşekkür etmek icap eder ve teşekkür ediyoruz.

Ancak yanlışları da hatırlatmak gerekir. Sadece övgü ile bir yere varılabilmiş olsaydı Türkiye bugün çok daha farklı, çok daha iyi yerlerde olurdu.

7’den 70’e kadar gerek olmadığı ölçüde bir ‘övünme’ hastalığına tutulduğumuz söylense yanlış olur mu? Küçüklüğümüzde, büyüklerimizden ‘askerlik hatıları’ dinlerdik. Onların anlattığına bakılırsa ‘biz’den daha güçlü, daha cesur, daha kuvvetli, daha iyi hiç bir ülke yoktu. Yani tam anlamıyla “Bir Türk dünyaya bedel”di. Bu düşüncenin temelinde de her halde yıllardan beri devam eden yanlış eğitim olsa gerek. Okula adım atan her öğrenci neredeyse her gün bunları dinler, bunları duyar. Benzer anlayış askerlik süresince de devam ettiği için ‘hatıralar’ da ekseriyetle bu konularda odaklaşır.

Son zamanlarda temelsiz övünme anlayışı yine tavan yapılmış durumda. İdareciler ve onlardan daha hevesli bir kısım medya vasıtalarına bakılırsa dünyada ‘biz’den iyisi yok. Elbette pek çok noktada avantajlarımız var. Fakat hayali hakilat göstererek, hadiseleri abartarak bir vere varmak mümkün müdür ki buna tevessül ediliyor?

Pazar günkü bir gazete (11 Haziran 2017) sadece övünmek için ‘Yeni Türkiye’ adlı bir ek vermişti. 32 sayfalık ekin yaklaşık yarısı reklama ayrılmıştı. Bu bakımdan ‘övünmeyi’ hak etmişler! Ek gazetenin muhtevasına bakıldığında baştan sona hamasete yer verildiği görülüyor. “Ücretsiz ek”in bazı başlıkları şöyle: “Yeni sistem kalkınmanın güvencesi olacak./ Yönetimde istikrar, ekonomide reform./ İstikrar hızlı büyütüyor./ Yeni hükümet sistemi piyasalara güven getirdi./ Yatırımda hamle zamanı./ Yapısal reformlarla hızlı büyüyeceğiz./ Atılım yılına tekstilden tam destek./ Yeni dönemde tüm hedefleri yakalarız./ Silahta milli hedef yüzde 80./ Türkiye’nin cazibesine milyar dolar aktı.”

Öyle bir anlatılıyor ki sanki ‘yeni sistem’ bir boya küpü, dertleri onun içine batırıp çıkarınca dert olmaktan çıkıyor. Keşke olsa, ama bu yaklaşım hayatın gerçeklerine uygun değil. Mesela, ‘yeni sistem’le ilgili olarak şu da söylenmiş: “Türkiye dünya ticaretinde etkin bir aktör olacak./ Refah seviyesi yükselecek ve tabana yayılacak./ Uluslararası yatırımcı için Türkiye güvenli bir liman olacak vs.”

Bunlar çok güzel temenniler ama bugünden yarına olacak şeyler mi? Bu hedeflere ulaşmak için çok çok çok çalışmak gerekmez mi? Sadece sistemin adını değiştirmekle bu hedeflere ulaşılabilir mi? Ve daha da önemlisi bu hedeflere ulaşılmış gibi sunmak milleti yanıltmak anlamına gelmez mi?

“Milli ve yerli” silah sanayi konusu da çok dile getiriliyor. İlgili yazıda şöyle denilmiş: “(...) Türkiye, dünyada savaş uçağı üretebilecek alt yapı ve toknolojiye sahip dördüncü ülke olacak.” Aynı yazıda “Milli Piyade Tüfeği”nden de şöyle bahsedilmiş: “TSK’nın modern piyade tüfeği ihtiyacının yerli üretimle karşılanması amacıyla üretilen (...) yaklaşık 4 kg ağırlığında...”

Anlatılanlar böyle, peki gerçekler nasıl? Onu da başka bir yazıdan aktaralım: “Türk basınındaki abartılı ifadelerden ve tanıtımlardan birazcık imtina ederek savunma sanayiini değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Anadolu’da birçok Türk vatandaşı, yanlış ve abartılı haberler yüzünden ‘Altay Tankı’ ve Modern (Milli) Piyade Tüfeği MPT-76 gibi ürünlerin epeydir Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldığını sanıyor. Konu savunma sanayii olunca özellikle sorumluluk makamında olanların daha temkinli olması şart. Övünmek, vatandaşın gözünde prim yapmak adına zaman zaman abartılı ifadelerin kullanılması, devam eden projelerin geleceğine, Türkiye’nin savunma stratejileri ve sanayisinin gelişimine de zarar veriyor.” (Güntay Şimşek, Habertürk, 1 Haziran 2017)

Biz elçilik yapıp bilgileri aktardık. Abartma var mı yok bu karar sizin...

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