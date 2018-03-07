Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yargıtay ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bolu’nun Abant ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen “Orman Ceza Hukuku” sempozyumunda yapılan konuşmalar “Söz çok güzel, ama icraat nerede?” dedirtti.

Sempozyumda konuşan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, adaletin eskiden de tartışıldığına dikkati çekerek, şöyle demiş: “Şimdi çok daha geniş kesimlerde tartışılır hale geldi. Hem iyi hem de kötü tarafı var. İyi tarafı şu, üzüm yemeye yönelik her eleştiri baş tacımız, ama eleştiri bağcı dövmeye dönüşürse işte o çok büyük haksızlık olur hem bize hem adalete hem de ülkeye büyük haksızlık oluyor. Şunu hiç kimse unutmasın, eğer adalet çökerse devlet çöker. ‘Adalet mülkün temelidir’ sözü adliye binalarında duruşma salonlarında asılmış bir süsten ibaret değildir. Gerçekten adalet, mülkün temelidir. Devletin temelidir. Onu yok ettiğiniz anda devletin çökmesi mukadder değil, muhakkaktır. Buna emin olunuz. O yüzden sorumlu olan herkes, özellikle siyasetçilere rica ediyorum iktidar, muhalefet. Herkes adalet konusunda çok duyarlı olmalı. Adaletle ilgili eleştirileri sağlam bilgiye dayanmalı ve yapıcı olmalı.” (AA, 3 Mart 2018)

Adaletin içinde bulunduğu tabloyu ortaya koyan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz şunu da ilâve etmiş: “Türkiye’deki adaletin 2016 yılından sonraki sürecini düşünürken en büyük sorunumuz bilgi seviyesi açısından noksan, tecrübesiz hâkim ve savcılar. Bunları biz de biliyoruz, ama diğer yandan eğitim eksikliği giderebileceğimiz bir konu, ama diğer yandan altyapı eksiklerimiz, hızla tamamlanan altyapı eksiklerimiz. Adalet sadece bugün değil, dün de hata yapıyordu. Türkiye’de adalet yoktur demek ve bu inancı yaygınlaştırmak hiç kimseye yarar sağlamaz.”

Bütün diğer tesbitler ve teşhisler bir yana bırakılsa bile, bu hususta en yetkili isimlerden birinin “En büyük sorunumuz bilgi seviyesi açısından noksan, tecrübesiz hâkim ve savcılar”dır demesi “Barut yok” ya da “Harç bitti, inşaat paydos” anlamına gelmez mi? Böyle bir tesbiti her hangi bir siyasetçi yapmış olsa ‘Yanlış bilgisi var’ diyerek itiraz edenler olabilirdi. Fakat bu tesbit, hâkimleri ve savcıları tayin eden, onların kararlarından en önce ve en ayrıntılı biçimde haberdar olan, sıkıntılarını yakından takip eden bir kurulun yetkilisinden geliyorsa bin defa düşünmek icap etmez mi?

Şuna da dikkat etmek gerekir ki, bahse konu olan “bilgi seviyesi açısından noksan, tecrübesiz” olanlar sıradan kişiler değil. Verdikleri kararlarla insanların hayatlarına tesir eden hâkim ve savcılar söz konusu. Bu mesele görmezden ve duymazdan gelinemez. “Şimdilik böyle bir sıkıntı var, ama yakında düzelecek” diyerek de bu mesele geçiştirilmemeli. Çok, çok ve çok önemli bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Her şey bir yana, bu mesele bir yana. Dört kolla bu sıkıntı sona erdirilmelidir.

Aslında hak, hukuk ve adaletin normal işlediği bir ülkede böyle bir haber, böyle bir açıklama, böyle bir tesbit başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere siyasî partileri ve milletin dertleriyle ilgilenen herkesi harekete geçirmeye yeterdi. Türkiye’de böyle bir adımın atılmamış olması ayrı bir sıkıntı ve büyük bir derttir.

“Bilgi seviyesi açısından noksan, tecrübesiz” hâkim ve savcılar varsa orada tam manasıyla hak, hukuk ve adalet tecelli edebilir mi? Yine HSK Başkanvekilinin tesbitiyle “‘Adalet mülkün temelidir’ sözü süsten ibaret değil” ise bu tablo karşısında tepkisiz kalınabilir mi?

Barut mu yok, harç mı bitti? Yoksa ikisi de mi?