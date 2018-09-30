Adaletin bu mu dünya?

Çoğu zaman olduğu gibi yine temeldeki meselelere çözüm ve çare bulmak yerine ayrıntılarla uğraşıyoruz.

Cezaevleri dolup taşınca çareyi yeni bir af kanunu çıkarmakta arayan siyasetçilere acaba ne demeli? Daha önce de af kanunları çıktı, ama aradan yıllar geçince yeni aflara ihtiyaç duyuldu. O halde cezaevleri niçin kısa sürede doluyor, cezalar niçin caydırıcı değil ya da adalet niçin tam olarak tecelli etmiyor diye sormak gerekmez mi?

Türkiye’de adalet sistemi de en az eğitim sistemi kadar problemlidir. Adaletin geç tecelli ettiği noktasında umumî bir ittifak vardır. Bu noktada çeşitli reformlar yapılmak istense de hedefe ulaşıldığı söylenemez.

Haksız yere hapse düşen insanlar mutlaka vardır. Ancak şu anda gündeme gelen af teklifiyle mağdurlardan ziyade ‘suçlu’ların serbest kalma ihtimali var. İşin uzmanı olanlar bu noktada uyarıda bulunarak meselâ 50 bin ‘torbacı’nın serbest kalabileceğine dikkat çekiyorlar. Türkiye bir yandan uyuşturucu ve ona giden yoldaki ‘kötü alışkanlıklar’la mücadele ederken bir yandan da bu suçlar sebebiyle hapse atılanları tekrar sokağa salması doğru olur mu? Daha dün okul kapılarında gençleri zehirlemek için bekleyen ‘şebeke’lerin yakalandığı şeklinde haberler vardı. Acaba serbest kalması muhtemel olan ‘torbacılar’ çocuklarımız için yeni bir tehlike kapısı olmaz mı?

Her defasında tekrarlandığı üzere adalet sistemindeki sıkıntıların, çıkarılacak aflarla aşmak mümkün değil. Bundan önce de değişik tarihlerle af kanunları çıkarıldı. Aradan zaman geçince hapishaneden afla çıkanların tekrar hapishaneye döndüğüne de şahit olundu. O halde en başta gençlerin hapislere düşmeyeceği bir sistem kurmak durumundayız. Ayrıca bir şekilde hapse düşenleri yeniden cemiyet hayatına kavuşturacak programlar gerekir. Bazı suç çeşitlerinde hapishanelerin eğitim yeri gibi olduğunu söyleyenler var. Böyle bir ihtimal herkesi düşündürmelidir. Hapishaneler eğer ıslah etmiyorsa sistemde bir problem olduğu akla gelmez mi?

Aflar kısa dönem için hapishaneleri boşaltmış olsa da Türkiye’nin uzun dönem menfaati ve çıkış yolu adil bir hukuk sistemi kurmaktan geçer. Adalet terazisi doğru tartarsa hem suç nispeti azalır hem de herkes adalet yerini buldu diye sevinir. Mevcut durumda mağdur olan da mahkûm olan da adalet sisteminden memnun değil. Öyle bir hukuk ve adalet sistem kurabilmeliyiz ki mahkûm olanlar dahi “Şeriatın kestiği parmak acımaz” diyebilsin.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer’in şu tesbitine dikkat çekmek gerekir: “Ağzına kadar dolan cezaevlerini af yasalarıyla boşaltmaya çalışmak yerine, ‘Cezaevleri neden bu kadar doldu?’ diye sormak gerekiyor. Bu düzenleme ile yasa dışı bir örgüte üye olan, ama hiçbir eyleme katılmamış bir çocuk cezaevinde kalmaya devam edecek. Ama binlerce uyuşturucu satıcısı serbest bırakılacak. Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nden geri döneceğini düşünüyorum.” (www.dw.com/tr, 25 Eylül 2018)

“Cezaevleri neden bu kadar doldu?” sorusu hayatî bir sorudur. Ortalama her 20 yılda bir cezaevlerinin dolması ve ‘yer kalmadı’ gerekçesiyle yeni af kanunları çıkartılmaya çalışılması Türkiye’nin çözmesi gereken bir problem olarak önümüzde duruyor. Her adımda adalet, adalet, adalet çağrısına devam etmek şart.