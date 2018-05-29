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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Afrika’nın en büyük düşmanı

Faruk ÇAKIR
29 Mayıs 2018, Salı
Açlık ve fakirlik denildiğinde akla Afrika’nın gelmesi her halde tesadüf değildir.

Ancak bu tablonun  sorumluluğu Afrika’da yaşayanlardan ziyade “Asya münafıkları ve Avrupa’nın dessaz zalimleri”ndedir.  Nitekim “Afrika Günü” dolayısıyla Ankara’da düzenlenen bir konferansta konuşan Afrika Birliği Komisyonu  Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, buna dikkat çekip şöyle demiş: “(Afrika kıtasının) Fakirliğimiz  geçmişten geliyor ve buna insanlar neden olmuş. Uluslararası ortaklarıyla birlikte, politik stratejiyle bunu  harmanlayıp üstesinden gelebilecek olan da yine insanlar(dır).”

Basit ifadesiyle Afrika ‘fakir doğmuş’ değil. Aksine zenginliklere sahip olduğu halde bu koca kıta asırlar boyu sömürülmüş. Evet, sömürülmüş, yağlamanmış ve ayağa kalkamasın diye açlığa, fakirliği, cehalete, savaşa  mahkum edilmiş.

Neyse ki Afrika Kıtası’nın içine sürüklendiği durumun gerçek sebebi konuşulmaya başlanmış görünüyor.  Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen “Afrika’nın Yükselişi” başlıklı konferans bu bakımdan dikkat çekici.  Birçok Afrika ülkesi büyükelçisinin katıldığı konferansta önemli tesbitlerde bulunan Afrika Birliği Komisyonu  Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, tanıdık tesbit ve teşhisleri dile getirmiş. Quartey, “Afrika bizim  evimiz, çok el değmemiş bir ev ve orada yaşadığımız için gelişmesi gerekiyor. Biz Afrika’daki evimizde daha  rahat bir şekilde yaşamak istiyoruz. Gençliğimizin yeterli bir şekilde enerjik olduğuna inanıyoruz ve bu bütün yanlış bilgilerle cesaretlerinin kırılmasını, Avrupa’nın farklı ithamları altında boğulmalarını istemiyoruz”  değerlendirmesinde bulunmuş. (AA, 25 Mayıs 2018)

Afrika’nın en geniş genç nüfusa sahip kıta olduğuna da dikkat çeken Quartey, bu durumun hem müsbet hem de menfi neticeleri olabileceği tesbitlerini yapıp şöyle konuşmuş: “Hangisini seçeceğiniz de size kalmış.  Gençleri eğitimsiz bırakır, onları istihdam etmezseniz, gençler haliyle umutsuzluğa düşer ve tehlikeli fikirlere  kapılabilirler. Bunun neticesinde de aşırılık ve ırkçılık ortaya çıkabilir. Ancak gençlerin eğitim alması için  bütün önlemleri alır ve bunu biraz kültürle de sonlandırırsanız başarılı olabilirsiniz. Kıtamızda herkesin eğitim almasını ve cahilliği yok etmeyi istiyoruz.”   

Afrika’nın ayağa kalmasının ancak eğitimle mümkün olacağının ifade edilmesi gerçekten çok isabetli bir  tesbit. Herkes eğitim alır ve Afrika Kıtasında cahillik yok edilirse açlık da, sefalet de, savaşlar da sona erer.  Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Quartey’ın bunu tesbit etmiş olması ve gündeme taşıması takdire  şayan. Mesele bu tesbiti hayata geçirmekte. Cehalet, fakirlik ve ihtilaf sadece Afrika’nın değil; Asya’nın da  Avrupa’nın da dünyanın da en büyük düşmanıdır.

Bakınız, Afrika’nın dertlerini konuşurken de önümüze cehalet kuyusu çıktı. Dolayısı ile Bediüzzaman’nın şu  tesbitlerini hatırlamadan geçemeyiz: “Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı  san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.” ([B.Said Nursi] Tarihçe-i Hayatı, Birinci Kısım: İlk Hayatı, s.  56)

Başta Afrika olmak üzere dünyanın neresinde açlık, sefalet, kargaşa varsa temelinde cehalet olduğunu  bilmeli ve eğitime, bilgiye müracaat etmeli. Dünya barışını temin etmek için yola çıkan Birleşmiş Milletler ve  benzeri kuruluşlar ‘üç düşman’ ve ‘üç silah’ tesbitini kendilerine ‘anayasa’ kabul etmek durumundadırlar.  Zaten başka çareleri de kalmadı...

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