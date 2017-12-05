"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Ahlâk, ahlâk, ahlâk

Faruk ÇAKIR
05 Aralık 2017, Salı
Cemiyetin ahlâk temellerinin her geçen gün biraz daha sarsıldığı inkâr edilemez bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

Hele hele ‘ticarî ahlâk’taki aşınma dayanılamaz bir hal almış. Bu hususta ne kadar yazılsa, söylense, insanlar ikaz edilse yine de az gelir.

Ticarî hayatın içinde olanlar bu sıkıntıları çok daha iyi hisseder. Esnaf, tüccar ya da sanayiciler dinlense bu hususta çok yürek yaralayıcı hadiseler yaşandığı görülür. Bir düğün hazırlığı vesilesiyle çeşitli meslek sahibi esnafla alışveriş yapmak mecburiyeti hasıl oldu. Problemsiz bir alışveriş neredeyse mümkün olmaktan çıkmış. Sözün senet olduğu yıllar artık hatıralarda kalmış.

Hususî sayılabilecek, ama ticarî ahlâktaki bozulmaya örnek olan bir iki ‘basit’ hadiseden bu vesile ile bahsetmek uygun olur. Mahallemizdeki bir yorgancının kapısını çaldık ve selâmdan sonra meramımızı anlattık, bazı siparişler verdik. Maşallah ağzından bal akıyordu. Siparişlerimizi bir hafta içinde teslim edebileceğini söyledi ve biz de kabul ettik. Hatta, “Çok işiniz varsa bizimki acil değil. Bir iki gün gecikebilir. Yeter ki iyi olsun” dedik ve kaporamızı verdik. 

Aradan 15 gün geçtikten sonra bir haber gelmeyince “Her halde hazırdır” diyerek güya siparişlerimizi teslim almaya gittik. Selâmdan sonra baktık ki bizim siparişlerin yapılmasına başlanmamış bile! “İşlerim yoğundu, hastam vardı” falan diyerek 3 gün içinde teslim edeceğini söyledi. İşin içine hastalık girince biz de kabul ettik. İş telâşı sebebiyle bir hafta sonra telefon edip durumu sordum.  Kem, küm edip hafta içinde teslim ederiz, dedi. Sabır dileyerek telefonu kapattık ve bir hafta sonra ‘Siparişimiz kesin hazırdır’ düşüncesiyle yorgancının kapısını çaldık. Dükkân sahibi o an için yoktu, ustasına durumu sorduk. Tabiî ki haberi yoktu. Derken dükkân sahibi geldi. ‘Siparişimizi alalım’ deyince, rengi attı, “Şimdi hemen kumaşı sipariş veriyorum. Hemen yapacağız” gibi sözler söylemeye başladı.  Ya Sabır,  Ya  Sabır! Neredeyse 1 ay önce verdiğimiz siparişin kumaşını aldıracakmış! “Yahu böyle iş olur mu? 15 gün önce teslim etmen gereken şiparişin kumaşı şimdi mi ısmarlanır? Böyle esnaflık olur mu? Bir daha da bu dükkânın önünden geçmem” benzeri hakaret olmayan her türlü tepkiyi uygun lisanla söyleme çalıştık.  

Yemin billah ederek “Tamam bu akşam teslim edeceğim” dedi. Hakikaten o gün ustası ile birlikte sadece o iş için çalışıp akşam üzeri siparişi teslim etti. Bir günde yapılabilecek bir işi 1 ay sonra, belki 5 defa konuştuktan, sözünden caydıktan sonra teslim etti.

Elbette yorgancı ile işimiz bitince halıcı krizi başladı.  Alış veriş yaptığımız halıcı, farklı ölçülerdeki halıları adrese teslim etti. Üstelik içinde defolu olanlar da vardı. Hemen telefon edip durumu izah ettik,  “Siz mağdur olmayasınız diye halıları acele teslim ettik.  Bir iki gün içinde değiştireceğiz” dediler. Aradan 12 gün geçti,  hâlâ haber yok. Aynı günlerde bir misafirimizin arabasını sokak başına park etmek istedik. Kebapçı dükkânının yetkilisi geldi,  “Burada park etmeyin, dükkânın önü kapanıyor” dedi. “Etrafta yer yok, iki saat içinde kaldırırız” dediysek de bu defa da duygusal takılıp, “Buradan 15 kişi ekmek yiyor. Müşterim kaçar, arabanızı kaldırın” diye ısrar etti. Ya Sabır’a ilâve olarak, “Buna hakkınız yok. Arabayı kaldıralım, ama bu  tavrınızla kâr değil, 9 kat zarar edersiniz” diyerek Allah’a havale edip belki de 2 km yol teperek park yeri aradık.

Bu küçük misaller denizden bir katre, kanserleşmiş hastalığa işaret eden birer yaradır. Genelde ahlâk, özellikle de ticarî ahlâk düzelmeden sıkıntılarımızı aşabilmemiz mümkün olur mu? 

Acele ve her konuda; ahlâk, ahlâk, ahlâk...

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    280. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Mağduriyetler herkese duyurulmalı

    Şahsî zafiyetlerini millî mesele yapıyorlar

    Kriz şartları var

    ''Akaryakıt fiyatlarına müdahale edilmeli”

    15 Temmuz'da Doğan Medya Center'ın işgali davasında ara karar

    Bu dâvâ bir hukuk katliâmı

    Hüsmen Duran duâlarla

    ‘İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse yandaş hâkim de bulamazsınız’

    İddia edilen belgeleri savcılığa teslim ettiler: "Bunu yarına bekleyin arkadaşlar''

    Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Salih öldürüldü

    Suriyelilere 13 tırlık insani yardım

    "Bu Mushafları görünce şoke oldum ve çok heyecanlandım''

    Arap Birliği ‘Kudüs’ için toplanacak

    Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili son durum?

    Türk Telekom'u işgal davasında istenen cezalar belli oldu

    Rusya ve YPG yan yana!

    "Hazreti Mevlana'nın Balkanlara en büyük etkisi İslam'ın yayılmasındadır"

    Şimdiye kadarki en büyük ABD - Güney Kore tatbikatı

    Yurt genelindeki operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı'dan açıklama

    Yeniden yükselişe geçti: Altının gramı ne kadar oldu?

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Mağduriyetler herkese duyurulmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    14 yıl önce yazmıştık: İktidar ve ticaret
    Genel

    Şahsî zafiyetlerini millî mesele yapıyorlar
    Genel

    Deliller toplanamadı, yine tahliye yok
    Ali FERŞADOĞLU

    Dehşetli bir zaman dilimindeyiz
    Orhan GÜLER

    “Zulümlere gaz verenleri Rabb’imizin adaletine havale ettik!”
    Hüsnü ŞAHİT

    OHAL sözlüğü
    Genel

    Kriz şartları var
    Ahmet BATTAL

    Antranik ne taraftaysa
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’ın yaptığı tam da budur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.