"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Ahlâk imtihanı

Faruk ÇAKIR
26 Kasım 2017, Pazar
Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi ‘17 etkinliğinde yapılan konuşmalar büyük ölçüde ülkemizin dertlerinin ve problemlerin bilindiğini, ama ne hikmetse bunların düzeltilmesi için gerekli olan adımların atılmadığını bir defa daha hatırlattı ya da gösterdi.

Meselâ, toplantıda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak şöyle demiş: “İş hayatında barış ve huzurun sağlanabilmesi adaletin sağlanmasıyla mümkün.” 

Olpak, büyüme ve inovasyonun hem çok önemli hem de tanımından çözüm reçetesine kadar farklı bakış açılarının bulunduğu iki zor kavram olduğunu söyleyip şöyle konuşmuş: “Bizim toplumumuzun genelinin ahlâktan anladığı, inanç değerlerimiz çerçevesinde bir ahlâk anlayışıdır ve batının, moral değerler olarak ifade ettiği ahlâk anlayışının daha kapsamlı ve insanisidir. İş ahlâkı, iş dünyasındaki davranışları yönlendiren, rehberlik eden etik ilkeler ve standartların toplamıdır, düzeni sağlamak bakışıyla iş hayatındaki anarşiyi önleyen değerler bütünüdür.”

İş ahlâkında işveren ve çalışanın bir bütünün parçaları olduğuna da dikkati çeken Olpak, konuşmasında şunlara da dikkat çekmiş: “Peki, zoru başardık ve kazancımızı helâl yollarla kazandık. Yeterli mi? Hayır. Aynı ölçüde önemli bir husus da, kazancın hukukî ve meşrû şekilde harcanmasıdır ki yine inanç değerlerimizin ifadesiyle biz buna da helâlinden harcama diyoruz. Çünkü, sadece hukukî ve meşrû kazanç yetmez, toplumda infial uyandıracak, sosyal dengeyi bozacak, imrenmeyi kıskançlık seviyesine çekebilecek, hatta hasede çevirebilecek harcamalar, hukukî olabilir, ama meşrû değildir.”      

Olpak’ın dikkat çektiği tehlike kapımızda değil mi? Mütedeyyin bilinen iş adamları dahi “toplumda infial uyandıracak, sosyal dengeyi bozacak, imrenmeyi kıskançlık seviyesine çıkaracak” şekilde harcama yapmıyor mu? “Ben kazandım, istediğim gibi harcarım” tavrı dört bir yana yayılmamış mı?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türkiye’nin mutlaka yüksek teknolojiye yatırım yapması gerektiğini hatırlatmış ve Finlandiya örneğini vererek yolsuzluk konusunda yüksek hassasiyet gerektiğine dikkat çekmiş.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları da söylemiş: “İş ahlâkından önce aslında bizim ahlâk konusunu bir konuşmamız lâzım. Ahlâk yoksa iş ahlâkı olmaz zaten. Ahlâk nerede öğrenilir? Çocukken ailemizden, daha sonra ilkokuldan, ortaokuldan eğitimle başlar. Onun için ailemizde eğer biz ahlâklıysak çocuklar bizleri örnek alıyor. Asıl sistem burada başlıyor. Çocuklarımızı güzelce eğitmemiz gerekiyor. Bunun için de önce bizim ahlâklı olmamız gerekiyor. İhracatta dünyada Çin’den önce birinci sırada hep Almanya yer alıyordu. Niye bu kadar başarılılar? Çünkü hepsi dürüst. Hiçbiri Müslüman değil halbuki. Dürüst olmak sadece İslâmiyet ile ilgili bir şey değil, ama biz Müslümanız. Dürüstlük bize her zaman emrediliyor. Ama biz bu konuda da yeteri kadar kendi kendimize insanlarımızı, ailelerimizi, çocuklarımızı dürüst olmaları konusunda yeteri kadar iyi yetiştiremiyoruz.”  (AA, 4 Kasım 2017)     

Hak, hukuk, adalet, eğitim, ahlâk... Türkiye’nin üzerinde durması gereken en önemli konular bunlar. Nedense idarecilerimiz bunları değil de çok daha farklı konuları önemsiyor ve bu hatanın faturasını da hep birlikte ödüyoruz. Ahlâk imtihanını kazanmak mecburiyetindeyiz vesselâm.

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    271. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor

    Topal Hafız’a şimdi de sürgün

    Mersin Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

    Devlet, adaletle ayakta durur

    En büyük problem enflasyon

    Sarraf Dâvâsı’nın ekonomik sonuçları olacak

    Kim olduğu açıklandı

    Halk zamlardan bunaldı, şaşırdı kaldı: 50 lt benzinin vergisi, 4 kg kırmızı ete eşit

    ''Dünyanın en tehlikeli rotası''

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ''kış'' uyarıları

    Mısır tarihinin en kanlı terör saldırısı: Ölü sayısı 305'e yükseldi

    Erdoğan'dan Mısır'daki kanlı terör saldırısı ile ilgili açıklama

    Orta Asya'nın ikinci büyük camisi...

    Bozdağ'dan 'Mevlid-i Nebi Haftası' açıklaması

    -13 derecede terör operasyonu

    ''Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum''

    Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesi hakkında açıklama

    Tüpraş'taki patlamaya istenen ceza belli oldu

    ''İstenmeyen mesajlar'' ile ilgili yeni sistem

    Bakan Ağbal'dan ''asgari ücret'' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Topal Hafız’a şimdi de sürgün
    Hasan BULUT

    İbrahim Özdabak’tan mektup var
    Genel

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor
    Emin Fırat

    Mazlûmların hasret kaldığı güneşi kirlettik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad ve gençler
    Genel

    Mersin Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kemalizmin dinle “sorunu” var
    Faruk ÇAKIR

    Ahlâk imtihanı
    Risale-i Nur'dan

    Ölümün, hayattan ziyade bir istediği var
    Genel

    Gençlerin heyecanlı buluşması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.