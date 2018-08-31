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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

AİHM’in kararı ve Risale-i Nur

Faruk ÇAKIR
31 Ağustos 2018, Cuma 00:02
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Rusya aleyhine açılan bir dâvâda Risale-i Nur’un hukukunu koruyacak şekilde karar vermesi son zamanlarda duyulan müjdeli haberlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Hatırlanacağı üzere Rusya’daki bazı idareciler Risale-i Nur eserlerini yasaklamak için epey gayret göstermişti. Neticede adil olmayan bir kararla bunu da yaptılar, ama ‘Birinci Avrupa’ anlayışındaki AİHM, Rusya aleyhinde ve Risale-i Nur lehinde karar verdi.

Rusya’daki tartışma yıllar önceye dayanıyor. Muhtemeldir ki oradaki ‘ifsat komiteleri’ Risale-i Nur’un ‘iman kurtarma’daki tesirini gördüler ve bunu engellemek için mahkemeye gittiler. O günlerde de çeşitli savunmalar yapıldı, ama maalesef aleyhte kararlar çıktı. Tabiî ki Rus mahkemelerinin bu ülkedeki Müslümanların temsilcilerine, oradaki ‘diyanet’e kulak vermemişlerdi. Neticede haksız karar AİHM’den döndü ve Rusya maddî tazminata mahkûm oldu.

Mesele sadece Rusya’nın maddî tazminata mahkûm edilmesi değildir. Belki Rusya bu kararı tanımak istemeyecek ve yasağı devam ettirmenin yollarını arayacak. Fakat dünya nezdinde bir defa daha görüldü ki Risale-i Nur Rusya’da dahi yasaklanamaz ve yasaklanamamıştır. Çünkü bu eserler Kur’ân’ın asrımıza bakan bir tefsiridir ve maksadı imanları kurtarmaktır.

Konu ile ilgili habere göre Rusya’ya karşı AİHM’de açılan dâvâlar, Risale-i Nur adlı eserlerin 2007 ve 2010 yıllarında Rus mahkemeleri tarafından alınan iki değişik kararla yasaklanışının ardından, eseri yayımlayan vakfın yöneticileri tarafından açılmıştı. Rus mahkemeleri, Risale-i Nur Külliyatı’na ait bazı eserleri “radikal unsur içerdiği” iddiasıyla yasaklamış, ilgili mahkeme kararı Moskova Temyiz Mahkemesi tarafından da tasdik edilmişti. Rus mahkemeleri bu hususta karar verirken Rus psikolog ve psikiyatristlerden oluşan bilirkişi heyetlerini dinlerken Rusya Müftüler Birliği’nin hazırlattığı müsbet bilirkişi raporunu dikkate almamıştı. (dw.com/tr, 28 Ağustos 2018)

AİHM kararında, yasaklanan Risale-i Nur eserinin Rusçaya 2000 yılında çevrildiğini, o tarihten 2007’ye kadar ülkede serbestçe dağıtıldığını ve Rus hükümetinin bu yedi yıl içinde yayının (Risale-i Nur’un) herhangi bir dini çatışma veya zarara sebep olduğunu ispatlayamadığını da not etmiş. Bu tesbitlerden yola çıkan AİHM, netice olarak Rusya’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade hürriyetiyle ilgili 10’uncu maddesini ihlâl ettiğine hükmetmiş ve dâvâcılara manevî tazminat ödemesini istemiş.

Rusya bu kararı uygulasın ya da uygulamasın netice değişmez: AİHM, temelde Risale-i Nur’un hakkını, hukukunu savunmuş oldu. Rusya’nın ya da muhtemelen başka ülkelerin başka zamanlarda da Risale-i Nur eserleri hakkında hüküm verirken ‘ehil olanları’ dinlemesi gerektiğini hatırlatmış oldu. Din konusunda bilgisi olanları değil de ‘ifsat şebekeleri’ni dinleyen kim olursa olsun neticede kaybeder. 

Bu vesile ile Risale-i Nur’un Rusya ve dolayısıyla dünya gündemine gelmiş olması da inşallah başka hayırlara da vesile olur. Bu karar sadece bir mahkeme kararı olması sebebiyle değil, Risale-i Nur’un çok daha geniş dairelerde tanınmasına vesile olması bakımından da önemlidir.

Demek ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin verdiği müjdeler umulmadık yer ve zamanda tahakkuk etmeye devam edecektir. Bu karar bir yönüyle de “Rus da dinsiz kalamaz” müjdesini hatırlatmıyor mu?

Okunma Sayısı: 2023
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Yorumlar

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  • Gündüz Alp-3

    31.8.2018 09:59:40

    Günümüzün iflah olmaz hastalıklarından biri de: Suçu üzerine almamak. Özellikle menfi siyaset takip edenler, sebep oldukları sosyal ve ekonomik krizlerde, kendi hatalı politika ve yanlış yönetimlerini bir türlü kabul etmemekte, suçu "dış güçlere" ve onların "işbirlikçilerine" atarak işin içinden sıyrılmak istemektedir. Şu krizde bunu yoğun olarak yaşadık. Türkiye'yi saman ve canlı hayvan dahil 5 ürün hariç bütün gıda maddelerini dışarıdan dövizle ithal eden bir ülke konumuna getirenler, dahili ve harici politikalarını gözden geçirecekleri yerde, bir iki suçlu bulup onlarla kavga etmeyi tercih ediyorlar. Netice: Dahilde ve hariçte kriz. Zararı kim görüyor ve faturayı kim ödüyor? Millet, değil mi? Krizler bir anda ortaya çıkmazlar. Sıkışan gazların patlamaya sebep olması gibi, siyasal, sosyal ve ekonomik hatalar birike birike krizlere yol verirler. Suçlamadan önce hatalarımıza odaklanmamız gerekir. Öyle olursa çözüm de kolaylaşır.

  • Gündüz Alp-2

    31.8.2018 09:44:20

    Bugün sn. İ. Ersoylu da "Demokrasi, istibdat ve krizler" başlığı ile güzel bir yazı yazmış. Vatan, millet ve devlet konusuna bütüncül bir nazarla bakmalı; siyasal, sosyal ve ekonomik krizler yaşamamak için doğru politikalar takip edilmeli ve hakka, hukuka uygun doğru bir yönetim anlayışıyla ülke idare olunmalıdır. Bunu temin edecek rejim de hürriyetçi demokrasi ve hukukun üstünlüğüne istinat eden parlamenter sistemdir. Teşhis doğru konulmaz ise değil hastalığı tedavi etmek başka hastalıkların da oluşmasına sebebiyet verilir. Şimdiki krizin sebebi: Teşhis yanlış. Metod hepten yanlış. İki yanlış bir doğru etmez. Gençlere, Atina sokaklarında 'erdem" dersi veriyor diye Sokrates'i ölüm cezası ile mahkeme ederler ve ölüme mahkum ederler. Halimiz buna benziyor. Bugün de yanlışı dile getirenleri "kriz destekçisi" gibi absürt gerekçelerle susturmaya çalışıyorlar. Sorgulamayan, özeleştiri yapamayan toplumlar, kendileri hakkında kriz yazılması için kader-i ilahiyeye fetva verdirirler.

  • Gündüz Alp

    31.8.2018 09:21:01

    Sayın Çakır, AİHM'in Risale-i Nur kararı bize, ikbal ve istikbalimizin "birinci Avrupa" içinde yani AB'de olduğunu söylüyor. Aklın (veya akıl için) yolu birdir, derler. Yaşadığımız ekonomik krizde bile AB'ye "Eyy!" çekenler, destek arayışına yine AB'den başladılar. Demek mesele, şeffaflık, demokrasi, hukuk, insan hakları, adalet, hürriyet, eşitlik, insani ve ekonomik gelişmişlik vs. olunca akla ilk gelen AB oluyor. AB'ya bir insaniyet ve medeniyet projesi olarak bakıyoruz. En büyük insaniyet ise İslâmiyet'tir. AB üyeliği aslında İslâmi olan şu vasıfların hayata hâkim olmasını temin edecektir. Saygın ve güçlü bir Türkiye'nin yolu AB'den geçmektedir. Şanghay veya benzeri ittifaklar bizi "güçlü" kılsa da hür, medeni ve demokrat dünyada saygın kılmaz, tecriti sonuç verir. AİHM diğer medeni ve demokrat dünya için de emsal olabilecek Risale kararı, Bediüzzaman'ın "Rus da dinsiz kalamaz" sözünü yargı diliyle teyit ediyor.

  • Necati

    31.8.2018 07:12:42

    Daha nice müjdeli haberlere inşaallah

  • N.Pehlivan

    31.8.2018 00:31:17

    Bu kararla sanki Hz İsa Rusyadaki deccali tokatlamış, yere sermiş gibidir.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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