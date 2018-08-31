AİHM’in kararı ve Risale-i Nur

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Rusya aleyhine açılan bir dâvâda Risale-i Nur’un hukukunu koruyacak şekilde karar vermesi son zamanlarda duyulan müjdeli haberlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Hatırlanacağı üzere Rusya’daki bazı idareciler Risale-i Nur eserlerini yasaklamak için epey gayret göstermişti. Neticede adil olmayan bir kararla bunu da yaptılar, ama ‘Birinci Avrupa’ anlayışındaki AİHM, Rusya aleyhinde ve Risale-i Nur lehinde karar verdi.

Rusya’daki tartışma yıllar önceye dayanıyor. Muhtemeldir ki oradaki ‘ifsat komiteleri’ Risale-i Nur’un ‘iman kurtarma’daki tesirini gördüler ve bunu engellemek için mahkemeye gittiler. O günlerde de çeşitli savunmalar yapıldı, ama maalesef aleyhte kararlar çıktı. Tabiî ki Rus mahkemelerinin bu ülkedeki Müslümanların temsilcilerine, oradaki ‘diyanet’e kulak vermemişlerdi. Neticede haksız karar AİHM’den döndü ve Rusya maddî tazminata mahkûm oldu.

Mesele sadece Rusya’nın maddî tazminata mahkûm edilmesi değildir. Belki Rusya bu kararı tanımak istemeyecek ve yasağı devam ettirmenin yollarını arayacak. Fakat dünya nezdinde bir defa daha görüldü ki Risale-i Nur Rusya’da dahi yasaklanamaz ve yasaklanamamıştır. Çünkü bu eserler Kur’ân’ın asrımıza bakan bir tefsiridir ve maksadı imanları kurtarmaktır.

Konu ile ilgili habere göre Rusya’ya karşı AİHM’de açılan dâvâlar, Risale-i Nur adlı eserlerin 2007 ve 2010 yıllarında Rus mahkemeleri tarafından alınan iki değişik kararla yasaklanışının ardından, eseri yayımlayan vakfın yöneticileri tarafından açılmıştı. Rus mahkemeleri, Risale-i Nur Külliyatı’na ait bazı eserleri “radikal unsur içerdiği” iddiasıyla yasaklamış, ilgili mahkeme kararı Moskova Temyiz Mahkemesi tarafından da tasdik edilmişti. Rus mahkemeleri bu hususta karar verirken Rus psikolog ve psikiyatristlerden oluşan bilirkişi heyetlerini dinlerken Rusya Müftüler Birliği’nin hazırlattığı müsbet bilirkişi raporunu dikkate almamıştı. (dw.com/tr, 28 Ağustos 2018)

AİHM kararında, yasaklanan Risale-i Nur eserinin Rusçaya 2000 yılında çevrildiğini, o tarihten 2007’ye kadar ülkede serbestçe dağıtıldığını ve Rus hükümetinin bu yedi yıl içinde yayının (Risale-i Nur’un) herhangi bir dini çatışma veya zarara sebep olduğunu ispatlayamadığını da not etmiş. Bu tesbitlerden yola çıkan AİHM, netice olarak Rusya’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade hürriyetiyle ilgili 10’uncu maddesini ihlâl ettiğine hükmetmiş ve dâvâcılara manevî tazminat ödemesini istemiş.

Rusya bu kararı uygulasın ya da uygulamasın netice değişmez: AİHM, temelde Risale-i Nur’un hakkını, hukukunu savunmuş oldu. Rusya’nın ya da muhtemelen başka ülkelerin başka zamanlarda da Risale-i Nur eserleri hakkında hüküm verirken ‘ehil olanları’ dinlemesi gerektiğini hatırlatmış oldu. Din konusunda bilgisi olanları değil de ‘ifsat şebekeleri’ni dinleyen kim olursa olsun neticede kaybeder.

Bu vesile ile Risale-i Nur’un Rusya ve dolayısıyla dünya gündemine gelmiş olması da inşallah başka hayırlara da vesile olur. Bu karar sadece bir mahkeme kararı olması sebebiyle değil, Risale-i Nur’un çok daha geniş dairelerde tanınmasına vesile olması bakımından da önemlidir.

Demek ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin verdiği müjdeler umulmadık yer ve zamanda tahakkuk etmeye devam edecektir. Bu karar bir yönüyle de “Rus da dinsiz kalamaz” müjdesini hatırlatmıyor mu?