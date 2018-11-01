AİHM kararının anlamı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önemli bir karara imza atarak Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (asm) ve dolayısıyle diğer bütün peygamberlere ‘hakaret’i fikir hürriyeti olarak görmediğini ilân etti.

Bu karar ‘iyi’ ve ‘kötü’ ‘Birinci Avrupa’ ve ‘İkinci Avrupa’ ayırımını yapmayanlar için de ibret verici oldu. Bütün dünya bir defa daha gördü ki ne Avrupa ve ne de başka ülkeler yekpare ‘bir’ değil, iyiler ve kötüler her yerde var. Türkiye’yi idare edenler ve edilenler Avrupa başta olmak üzere bütün dünyaya bu gözle, bu pencereden bakmak mecburiyetindedirler.

AİHM’in bu kararı oybirliği ile almış olması da ayrıca dikkat çekici. Uzmanların ifadesine göre bu karar, İslâm ve Hz. Peygamber’e (asm) yönelik daha sonraki muhtemel dâvâlarda da “emsal” olabilir. Kısaca, İslâmdan korkuyu yaymak isteyen ‘ifsat şebekeleri’ bundan sonra eskisi gibi rahat hareket edemeyecek, ‘küfür’lerini ‘fikir hürriyeti’ kılıfında sunamayacak inşallah.

Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır, konu ile ilgili geniş bilgi verdiği değerlendirmesinde şu hususlara dikkat çekmiş: “(İşin) aslı, 2009’da Avusturya’da verdiği bir seminerde Hz. Peygamber’e (asm) ağır ithamlarda bulunan aşırı sağcı Elisabeth Sabaditsch-Wolff adlı bir kadın hakkında açılan dâvâda Viyana mahkemesinin kadının hakaretini suç sayarak 480 avro para cezasının yanı sıra mahkeme masraflarını da ödemesi kararı vermesidir. (...) Seminerde hazır bulunan (Müslüman) bir gazetecinin şikâyeti üzerine de olay mahkemeye taşınmıştı. (...) Gecikmeli de olsa AİHM nihayet kararını verdi ve Hz. Peygamber’e (asm) hakaretin İnsan Hakları Sözleşmesi’nin fikir hürriyetini düzenleyen 10. maddesi kapsamında ele alınamayacağına hükmetti. (...) AİHM’in kararının, fikir hürriyetinin mutlak-sınırsız olmadığı ve başkalarının dinî hürriyetleriyle birlikte ele alınması gerektiğini göstermesi bakımından altı çizilmelidir. AİHM’in, duruşmada yer alan 7 hâkimin “oy birliği” ile aldığı bu kararının, son yıllarda alabildiğine artan Hz. Peygamber’e (asm) yönelik eylem-söylemleri frenleyici bir etkisi olabilir. Bu açıdan bakılırsa özellikle aşırı sağ grup ve partiler için bu kararın moral bozucu anlamı açıktır. (AA, 26 Ekim 2018)

İslâm İşbirliği Teşkilâtı eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun AİHM’in kararı sonrasında yaptığı değerlendirme de önemli. “Bu karar takdire şayandır” diyen İhsanoğlu şöyle konuşmuş: “İfade hürriyetinin başkalarına hakaret etmek serbestiyeti bahşetmediği ve her ne kadar temel bir insan hakkı olsa da ifade hürriyetinin mutlak bir hak olmadığı şeklinde formüle ettiğimiz yaklaşım bugün AİHM tarafından kabul görmüştür. Saygısızlığın, hakaretin ve nefret uyandıran düşmanlıkların ifade hürriyetiyle veya insan haklarının kullanımıyla ilgisinin olmadığı yolundaki bu karar takdire şayandır. İslamofobi mücadelesi ve yıllardır seslendirdiğimiz görüşler AİHM tarafından benimsenmiş ve ilân edilmiştir. Bu karar, bütün yönleriyle mutluluk vericidir.” (AA, 26 Ekim 2018)

Yıllardan beri “İki Avrupa var. Toptancılık yapılmasın. Avrupa’daki ve bütün dünyadaki ‘iyi’lerle birlik kurulsun” diyenleri dinlemeyenler bu karar sonrası acaba bir iç muhasebe yapar mı? Elbette bu kararla bütün dertler sona ermiş değildir. Yarın bir gün Müslümanlar aleyhinde kararların alınması da ihtimal dahilindedir. O zaman ve her zaman Avrupa’nın ‘bir’ olmadığını görüp ‘iyi’lerle birlik kurmanın yolları aranmalı.

Bu karar aynı zamanda “Bana ne” demeyen idealist bir insanın Peygamberimize (asm) hakaret karşısında susmamasının müsbet neticesidir. İnşallah bundan sonra hem AİHM’de hem de başka mahkemelerde daha fazla ‘fıtrata uygun karar’lar alındığını duyarız.