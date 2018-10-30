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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Aileye kim sahip çıkacak?

Faruk ÇAKIR
30 Ekim 2018, Salı
En çok konuşmamız gereken meselelerden biri de aile olduğu halde nedense bu meseleyi konuşan, tartışan ve gündeme taşıyan kimseler kalmadı.

Ne siyasetçinin, ne eğitimcinin ne de ‘uzman’ dediğimiz kişilerin gündeminde böyle bir mesele yok. Televizyon ve medya dünyası da konu hakkında ‘film’ yapmaktan başka bir iş yapmıyor.

Ailede yaşanan sıkıntıların bedelini de çoğunlukla çocuklar ödüyor. Allah muhafaza etsin, boşanan anne ve babanın çocuklarının derdine kim çare olabilir? Bu hususta yaşananların yüzde biri gündeme gelmiyor bile. Gündeme gelmemesi bir bakımdan iyi, ama dertler halı altına süpürülmüş oluyor ve çare aranmıyor.

Bir anne, eşiyle boşandıktan sonra yaşadıklarını çaresizce anlatmış. Annenin anlatımına göre baba velâyet dâvâsı açıyor, dâvâyı kazanıyor, ama çocuklarla ilgilenmiyor. Sebebi de nafaka ödememek imiş. Aylarca süren bir mahkeme sonrasında anne dâvâyı çocuklarının lehine olacak şekilde kazanıyor. Çocuklar anneye veriliyor, ama aylar süren ve anneleri ile ancak ‘icra’ yoluyla buluşan çocukların psikolojisini anlamak her halde kolay değil. Sosyolog yazar Fatma Barbarosoğlu, bu annenin mektubunu paylaşmış ve konuyu gündeme taşımış. Çok uzun olan yazının sonu şöyle bitiyor: 

“Adliyede kimse görevini severek yapmıyor, herkes birbirinin kusurunu örterek iş hallediyor. Yapmam diyeni harcarlar. Öyle bir sistem var. İçlerinden biri kanunlara aykırı bir suç işlese diğer ‘savcı arkadaşlar’ onun lehine iddianame hazırlıyor. Adalet için uğraş verdim. Boşa gittiğini sanmıyorum. Bedeli neyse katlandım. Aksayan her yeri dosya hazırlayarak üst makamlara bildirdim. Avukat gibi çalıştım. Medyatik olunca ilgilenen ‘hantal liyâkat anlayışımız’ var, dilekçelerime Aile Bakanlığı dışında ilgi gösteren kurum olmadı. Onlar da takip etmekte kusurlu. Toplumsal manada ‘Sorun çözme odaklı’ değil sorunu ortadan bir şekilde kaldırma odaklı çalışıyorlar. Aman kurumlar zarar görmesin anlayışı, sorunları dağ gibi yapmış. Görüntü var ses yok, durum bu.

“Aile Bakanlığı eğer aileleri adaletin çarpıklaştırılmış düzeninden korumak istiyorsa, Aile Mahkemeleri’nde, adliye çalışanlarından bağımsız, yetkili rapor mercii oluşturmalı. Burada görev alan kişileri sık sık rotasyona  tabi tutup, kayırmalara meydan vermemeli. Faaliyet raporları ile hâkimlerin isabetli karar performansı takip edilmeli. Bir şekilde raporlandırılıyor olmak adalete uygun karar vermeyi olumlu etkiler. Kimse haysiyetinin performansa kurban gitmesini istemez. Kendi hikâyeme geri döneyim. Sonuç, çocuklarım için velâyet dâvâsı açtım. Nafaka istemedim. Baba mahkemeye bile gelmedi. Velâyeti aldım. Halen arayan soran yok.

“Ben bir anne olarak mücadele verdim. Benim çocuklarımın babası nafaka vermemek için çocukların velâyetini almak istedi. Nafaka istemediğim anlaşılınca hiç ilgilenmedi bile. Ama şunu da gördüm, icra sürecinde çocuklarıyla görüştürülmeyen acı içinde bırakılmış ilgili babalar da vardı. Aile Bakanlığı kadınlara öncelik veren, öncelikle kadınları korumayı hedefleyen politikasından vazgeçmeli. Bu çok yanlış, bu bakış açısı aile kurumuna zarar veriyor.” (Yeni Şafak, 17 Ekim 2018)

Bu mektup sadece bir örnek. Bunun gibi yazılan ve yazılmayan yüzlerce, binlerce mektup var. Anne babaların ve çocukların yaşadığı çok büyük dramlar var. Bu dramlara sebebiyet vermemek için en başta, çok önceden tedbirler almak icap eder.

Nasıl olacağını bir dakikada söylemek belki kolay değil, ama bu meselenin ciddiyetini kavrayıp çok acele çare aramak gerekir. Ailede başlayan bu çatırtıya bugün el atılmazsa yarın çok geç olabilir. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin.

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