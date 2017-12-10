Akıl için birlik yolu

Hep beraber duâ edelim de ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslümanları ve İslâm dünyasını zor durumda bırakmak için attığı Kudüs adımı onun aleyhine dönsün ve İslâm âleminin birliğine, beraberliğine, ittihadına vesile olsun.

ABD Başkanının attığı “Kudüs İsrail’in başşehridir” adımı Amerika’da yaşayan insaf ehli tarafından da destek bulmadı. Hatta ve hatta, Amerika’da bulunan bazı Yahudi kuruluşları da bu adımı desteklemedi, aksine gösteri yürüyüşleri yaparak Trump’ı ve İsrail’i kınadı. Bu insaflı insanlar bir adım daha ileri gidip, “Kudüs Filistin’in başşehridir” başlıklı toplantı düzenleme kararı da almışlar.

Bu gelişmelerin Türkiye’yi ilgilendiren bir yönü daha var: Ülkemizdeki bir kısım insanlar Avrupa ülkelerini ya da başka ülkeleri toptan itham etmenin yanlış olduğunu görmek üzereler. Hadiseler bu insanlara “Avrupa ikidir” hakikatini bu şekilde göstermiş oluyor. ABD’deki Yahudilerin Filistin’in hakkını savunan toplantı düzenlemeleri ve bunun Türkiye’deki müsbet yansıması başka nasıl izah edilebilir ki? Bu haber üzerine yorum yapan bir twit kullanıcısı İsrail aleyhinde ve Filistin lehinde program düzenleyen kuruluşu tanıtıcı şu notu yazmış: “Evet, bu Yahudi kardeşler sürekli İsrail devleti ve siyonizme karşı eylem yapıp İsrail polisince işkence gören bir topluluk. Filistin bayrakları ile Beyaz Saray önünde de büyük bir gösteri yapmışlardı. Hz. İsa’nın havarilerinin soyundan olduklarını söylerler, doğrudur...” Bir başka yorumcu, “ABD’de Yahudiler Trump’ı protesto ediyor: ‘Kudüs Filistin’in başşehridir’. Allah sizi iyiler arasına yazsın” demiş.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanımasının, “İslâm dünyasının Kudüs meselesinde yeniden birleşmesi için bir fırsat” olduğunu söylemiş. Kudüs meselesinin İslâm dünyasının en önemli meselelerinden biri olduğunu belirten Merzuki, “Ümmet, ABD’nin kararına ilişkin net ve kesin bir şekilde karşı tutumunu göstermeli. ABD’nin de Arapların ve Müslümanların kutsallarına bu kadar kolay el süremeyeceğini idrak etmesi gerekir. Bu karar, İslâm dünyasının Kudüs meselesinde yeniden birleşmesi için bir fırsat” diye konuşmuş. (AA, 9 Aralık 2017)

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den bu şehre taşıma kararının uluslar arası hukuktan kopuk bir inisiyatif olduğuna dikkat çekmiş. Fransız Dışişleri Bakanı, Fransa olarak bu kararı onaylamadıklarını ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açık bir şekilde bunu ifade ettiğini hatırlatarak, “Ben de bu sabah (dün) ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a bunu bir kez daha söyledim” diye konuşmuş. (AA, 9 Aralık 2017)

Şu bilgi de önemli: ABD’nin Harvard, Yale, Duke ve Boston gibi önde gelen üniversitelerinde Yahudilik üzerine çalışma yapan 120 akademisyen bir bildiri yayınlayarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıması ve ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını protesto etti.

Avrupa’nın ve dünyanın insaflı insanlarının Kudüs’ü ve Filistin’i savunmaları “Avrupa [dolayısıyla dünya] ikidir” tesbitini imzalamış oluyor. Bu ciddî kriz, İslâm dünyasına bu gerçeği anlatmış olması bakımından da dikkat çekicidir.

Türkiye ve İslâm dünyası hadiselere “Avrupa ikidir” penceresinden bakmalı ve dünyadaki bütün iyilerle bir araya gelmeli. Çünkü akıl için yol, birlik yoludur. Bu büyük musîbetten büyük bir saadet çıkması için duâ etmeye devam edelim.