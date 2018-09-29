Akıl için yol bir

Türkiye’yi idare edenler de dönüp dolaştı ve aynı noktaya geldi: Milletin ve memleketin menfaati bütün dünyadaki ‘iyi’lerle bir olmaktan geçiyor.

“Birinci Avrupa”nın tesirli olduğu Avrupa Birliği ile ortak hareket etmek uzun dönem için Türkiye’nin menfaatine olduğu da bu sayede bir defa daha anlaşıldı. AB ile bozulan ilişkilerin yeniden tesis edilmek istenmesi başka nasıl izah edilebilir?

Hep tekrarlandı, tekrarlamaya da devam etmeliyiz: Tek bir Avrupa, tek bir Amerika ve tek bir dünya yok. ‘İyi’ler ve ‘fena’lar var. Türkiye’nin yapması gereken şey, Avrupa söz konusu olduğunda “Birinci Avrupa” ile (insanlığın menfaati için çalışan Avrupa) birlik kurmak. Bunu yaparken de içeride ve dışarıda var olan “İkinci (fena) Avrupa” düşüncesinde olanların tuzağına düşmemek gerekiyor.

İktisadî Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye-Almanya ilişkilerinde esen olumlu havanın ülkemizin AB ile olan ilişkilerine de yansıyacağını belirtip şöyle demiş: “Türkiye ile Almanya arasında bir süredir hâkim olan soğuk rüzgârların yerini ılıman bir iklime bırakmasından memnuniyet duyuyoruz. Malûm Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ve derin ilişkilerin geliştirilmesi her iki taraf için de son derece önemli. Bugün Türkiye ile Almanya’yı birbirine daha fazla muhtaç eden küresel bir gündemle karşı karşıyayız. Suriye meselesi, ABD’nin İran yaptırımları, göç, terörle mücadele ve giderek ateşi harlanan ticaret savaşları birlikte hareket etmeyi hem Almanya hem de Türkiye için zorunlu kılıyor. (...) Bundan sonraki adım hem AB hem Türkiye için kazan-kazan senaryosu olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması olmalı. Bildiğiniz gibi Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile mevcut sorunlarımızın aşılmasını hem de tarım, hizmetler, kamu alımları ve yatırımlar gibi yeni alanlara genişleyen ve derinleşen bir entegrasyon ile ekonomik ve ticarî bağlarımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında vize serbestisi sürecinde gerekli adımlar atıldığı takdirde somut başarı elde edilecektir. Nitekim son Reform Eylem Grubu toplantısında alınan kararlar ülkemizin bu konunun üzerine eğilmeye devam ettiğinin somut göstergesidir. Bu noktada iki hususun altını çizmek gerekiyor. Birincisi 2004-2005 yıllarında atılan önemli adımların ve AB reformlarının yatırım ortamının iyileşmesinde ne derece etkili olduğunu hatırlamalıyız. O halde Türkiye, Reform Eylem Grubu toplantısında alınan kararları hayata geçirerek kararlılığını ortaya koymada ilk adımı atmalıdır.”

2004-2005 yıllarında AB’ye uyum noktasında atılan adımların Türkiye’nin menfaatine olduğu o zaman da biliniyordu, şimdi de biliniyor. İdareciler ne düşündüyse bir süre sonra AB yolunda atılan adımlara son verildi ve “(Kopengah Kriterleri onların olsun) Bize Ankara Kriterleri yeter” mealinde sözler sarfedildi. “Ankara Kriterleri”nin Türkiye’yi iyi noktalara getirmediğini hep birlikte gördük. Öyle olmasaydı yeniden Avrupa Birliği yolunda adımlar atılacağı söylenir miydi?

Geçmişte yapılan hataların yeniden tekrarlanmaması ve milletin menfaatine olan yeniliklerin, reformların ve müsbet adımların atılmasını teşvik etmek icap eder. “Ankara Kriterleri”nin Türkiye’yi daha zengin, daha mutlu ve huzurlu yapmadığı yaşayarak görüldü. O halde yanlışta ısrarı bir kenara bırakıp hak, hukuk ve adalet yolunda kararlı adımlarla yürümek gerekir.

Bu yolculuk, Türkiye’de yaşayan herkesin menfaatinedir. Son 20 yıllık AB macerası dikkatle incelenirse ‘geri adım’ların millete bir menfaatinin olmadığı çok daha iyi anlaşılır. Akıl için yol bir olduğuna göre bu doğru yolda yürümek şart vesselâm.