"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Asıl mesele enflasyon değil ahlâk

Faruk ÇAKIR
30 Kasım 2017, Perşembe
Mâlûm olduğu üzere Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın doğumunu bütün Müslümanlar sevinçle kutlar ve kutluyor. İnşâallah bu sevinç kıyâmete kadar da devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Mevlid Kandili vesilesiyle yayınladığı mesajında İslâm âleminin dertlerine çarenin Kur’an’ın emirlerinde ve Hz. Peygamberimizin sünnetinde olduğuna dikkat çekmiş. Sünnete ve hadislere haksız itirazların olduğu bir dönemde bu hatırlatma isabetli olmuştur.

Mevlid Kandili’nin, insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan, hukuku, hikmeti ve güzel ahlâakı gösteren bu nebevî silsilenin son peygamberi Hazret-i Muhammed’in (asm) dünyayı teşrif ettiği gece olduğunu hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Allah Resûlünün (asm) gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlâk plânında tarihin en büyük inkişâfı ve inkılâbının yaşandığına işaret etmiş. (AA, 29 Kasım 2017)

Peygamberimizin (asm) bütün insanlığa “hakkı, hakikati, adaleti, merhameti, hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı” öğretmiş ve göstermiş olmasına dikkat çekilmiş olması çok çok önemlidir. Bu kavramlar günümüzün asıl dertleri arasında yer almıyor mu? Sadeci İslâm ülkeleri değil bütün insanlık hakka, hukuka, adalete ve güzel ahlâka muhtaç değil mi? Peki, güzel ahlâk konusunda insanlığa kim örnek oldu ve olabilir? Bu ünvana ve bu hakka, düşmanlarının dahi “Muhammed’ül-Emin” dedikleri zât en lâyık değil mi?

Ahlâk meselesi o kadar önemlidir ki şu anda Türkiye’nin ve belki de dünyanın büyük problemleri arasında yer alan enflasyon, ekonomik kriz gibi meseleler bu derdin yanında küçük kalır. Nitekim İstanbul’da düzenlenen ‘şiddet’ konulu bir toplantıda konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin şöyle demiş: “Deniyor ki ‘en büyük meselemiz enflasyon, büyüme’.  Ben bunlara şahitlik ediyorum ve üzülüyorum. Bizim asıl meselemiz enflasyon değil ahlâk, asıl meselemiz büyüme değil kalkınma. Bunları birbirine nasıl karıştırıyorsak şiddet meselesindeki birçok önemli parçayı da birbirine karıştırıyoruz. Türkiye’nin en önemli meselesi bence bozulan ahlâk ve aynı zamanda kadın erkek arasındaki hatta en nihayetinde toplum içinde hiç bitmeyen çekişmedir. (...) Bugün şiddet kurumsallaşmış durumda. Türkiye, çocukların büyürken oldukça sık şekilde şiddete maruz kaldıkları veya şiddete şahit oldukları bir ülke. Dolayısıyla bugüne kadar şahit olduğumuz şiddetten daha büyük bir şiddete önümüzdeki yıllarda şahit olabilme korkusu içindeyim.” (DHA, 29 Kasım 2017)

“Türkiye’nin en büyük derdi, meselesi enflasyon değil, kötü ahlâktır” diyen kişi bir ilâhiyatçı olsa belki ekonomistler itiraz edecekti. Ancak bu tesbiti yapan nihayetinde bir ekonomi uzmanı. O halde asıl meselenin, derdin ve problemin ahlâk eksikliği olduğunu bilmeli, görmeli ve buna göre adım atmalıyız.

Tabii ki ahlâk denildiğinde içine pek çok mefhum da girer. Bütün bunları temin edip insanlara anlatabilmek de ancak Peygamber Efendimizin (asm) ‘güzel lisan/ kavli leyyin’ metoduyla mümkündür. 

Cemiyte güzel ahlâkı anlatmak isteyen kim olursa olsun mutlâka bu noktada Risale-i Nur Külliyatından istifade etmek durumundadır. Hz. Muhammed ve onun ortaya koyduğu güzel ahlak, Risale-i Nur eserleriyle güzelce anlatılabilir kanaatindeyiz.

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    275. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    85 yaşında hücre hapsinde
    📷

    Allah’ın kulu; Aliya İzzetbegoviç

    Kudüs’ü Yahudileştirme inadı sürüyor

    Akdeniz’de ölen sığınmacılar ‘yine’ 3 bin kişiyi geçti

    Seçim barajı tümüyle kalkmalı

    Hakikat Hz. Peygamberin tebliğinde

    İsveç’te Müslüman yazara ödül

    Karargahta uyuyakalmış

    Zarrab’ın kurbanıyım

    Yıldırım'dan taşeron açıklaması

    En büyük mesele bozulmuş ahlâk

    Acı haber Hakkari'den geldi: PKK'lı teröristlerden işçilere saldırı!

    Diyanet'ten ''sanal para'' açıklaması

    Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi

    Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den flaş İsrail ve Mısır açıklaması

    ''Bu artık ulusal güvenliğimizin değişmez ve önemli bir unsuru haline geliyor''

    Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına operasyon

    Beşiktaş, bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak

    Gizli tehlike: Hem psikolojimiz bozuldu hem de bağımlı olduk!

    Türkiye, AİHM'e 130 sayfalık savunma gönderdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    85 yaşında hücre hapsinde
    M. Latif SALİHOĞLU

    TRT Kürdî’nin Bediüzzaman yaklaşımı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türbülans
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye’den mektuplar
    Ahmet BATTAL

    “ABD versus Türkiye” mi?
    📷
    Genel

    Allah’ın kulu; Aliya İzzetbegoviç
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamber Efendimiz’in (asm) üstün meziyetleri
    Caner KUTLU

    İslâm medeniyeti menfaat yerine fazileti esas alır
    Faruk ÇAKIR

    Asıl mesele enflasyon değil ahlâk
    Hanefi Örnek

    Eğitim sisteminde çarpıcı tespitler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.