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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Bağımlılık tuzağına karşı

Faruk ÇAKIR
28 Kasım 2017, Salı
Milletçe çare bulmamız gereken dertlerden biri de bağımlılıktır.

Bağımlılık denildiğinde akla sigara, alkol ve öldürücü/uyuşturucu alışkanlıkları gelse de unutulan başka bir tehlike de kapımızı çalmış durumda. Artık mücadele edilmesi gereken ‘teknoloji bağımlılığı’ karşımızda duruyor.

Başka alışkanlıklar gibi teknoloji bağımlığına karşı da “Yapma, etme” metodundan ziyade “ikna metodu”nu kullanmak durumundayız. Bu fena alışkanlığa karşı bugünden yeterli tedbirleri almak durumundayız. Geç kalma halinde nelerle karşılaşabileceğimizi tahmin etmek zor değil.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu” kurmak üzere olduklarını, bunun altında “uyuşturucu”, “sigara”, “alkol” ve “teknoloji” bağımlılığıyla mücadele grupları oluşturacaklarını açıklamış. (AA, 26 Kasım 2017)

Akdağ, CNN Türk’te katıldığı bir programında, Türkiye’nin en büyük sağlık sorunu olarak obezite ve hareketsizlikten sonra sigara kullanımının geldiğini hatırlatmış ve şöyle demiş: “Türkiye’deki mevzuatımız dünyadaki en iyi mevzuatlardan biri. (...) Harvard’a gittiğim zaman da oradaki derslerde öğrenciler de bana sordular. En çok sordukları soru ‘Endüstriyle nasıl baş ettiniz?’ Çünkü sigara endüstrisinin bir yığın numarası var. Bana ‘Nasıl anlaştınız?’ diye sordular. (...) Türkiye’deki mesele bugün mevzuatlar yapmak, yeni kanunlar yapmaktan ziyade denetimle alakalı. Başbakanımızın talimatıyla yeni bir yüksek kurul oluşturuyoruz. Bunu Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kuruluna dönüştüreceğiz ve altında gruplar oluşturacağız. Bir, uyuşturucu grubu zaten çalışacak, ikincisi sigara grubu, üçüncüsü alkol grubu, dördüncüsü biraz yeni ama çok önemli bir alan, teknoloji bağımlılığıyla mücadele grubu. Bu dört alanda bakanlıklarımızın koordinasyonunu en yüksek seviyeye çıkararak, bu arada sigara mücadelesini de iyice pekiştirmiş olacağız.”

Sigara ile mücadelede önemli adımlar atıldığı belli. Ancak son zamanlarda denetimlerde gevşemeler olduğunu da görmek lazım. Belki genelleme yapmak yanlış olur ama artık pek çok kahvehanede bu yasağın delindiğini, akşam belli saatlerden sonra sigara içildiği göze çarpıyor. 

Daha da önemlisi sigaraya karşı verilen mücadelenin, daha tehlikeli olan alkollü içkilere karşı verilmemesidir. Alkollü içkilere karşı ve hele de öldürücülere/ uyuşturuculara karşı verilen mücadele sigaraya karşı verilen mücadeleden kat kat fazla olmalıdır.

“Teknoloji bağımlılığı” da yeni ama tehlikeli bir alışkanlık halini almış durumda. Buna karşı da çok ciddi, çok ikna edici mücadele metodları bulmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada teknoloji aletlerini ‘vasıta’ olarak kullananlarla ‘eğlence aracı’ olarak kullananları ayırt etmek lazım. Tabii ki bu mesele çok su kaldıran bir meseledir. Mesela, otobüs yolculuğu yapan iki kişi düşünelim. Birinin elinde cep telefonu olsun ve oradan haber ya da yazı okusun. Diğeri ise sağa sola boş gözlerle bakan biri olsun. Burada kim daha faydalı bir iş yapmış olur? Elinde cep telefonu olan kişiyi ‘dünyadan ilişkisini kesmiş, teklonolji bağımlısı’ olarak mı görmek lazım? Ya da elinde telefon yok diye boş gözlerle sağa sola bakan hatta gözlerine hükmedemeyen biri iyi iş mi yapmış olur?

Su kaldıran bu meseleleri konuşa konuşa ortaya çıkan doğru bilgiyi ikna edici bir dille bütün insanlığa atlatmak gerekir vesselam. Yeni kurulacak kurulun hadiseye bu pencereden bakması arzu edilir...

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