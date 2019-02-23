Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, “Dünya Sosyal Adalet Günü” sebebiyle bir mesaj yayınlayarak “Barış ve kalkınma istiyorsak, sosyal adalet için çalışmalıyız” demiş.

İsabetli bir tesbit, ancak bahsedilen ‘sosyal adalet’i kim ve nasıl sağlayacak? Acaba dünya barışını temin etmek için kurulduğunu ilân eden Birleşmiş Milletler ya da menfaatleri için ülkeler işgal eden anlayış böyle bir adaleti sağlayabilir mi?

Sosyal adaleti sağlama vazifesi hem Türkiye’nin hem de dünyanın gündemindedir veya öyle olmalıdır. Bu noktada adaleti sağlayamayan bir ülke ve bir dünyada kalıcı barış olabilir mi?

Sosyal adalet bir yönüyle gelir dağılımında adaleti sağlamak anlamına da gelebilir. Birini yiyip, bininin baktığı bir dünyada sosyal adaletin sağlanması elbette mümkün olmaz.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, mesajında şunları da söylemiş: “ILO’nun Genel Merkezi’nin temel taşına “Si vis pacem, cole justitiam” (Barış istiyorsanız, adaleti sağlayın) sözü yazılıdır. ILO yüz yıldır, çalışma hayatında sosyal adaleti gerçekleştirmek için çalışıyor. Teknoloji işler oluşturdu, yeni fırsatlar oluşturdu ve ağır işleri hafifletti; ancak, milyarlarca insan hâlâ kayıtdışı ekonominin pençesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Şüphesiz, büyük ekonomik ve sosyal ilerleme oldu. Ancak, bunun meyveleri eşit paylaşılmıyor. Birçok insan yoksulluktan kurtarıldı, fakat yine yoksulluğa düşme tehlikesiyle yaşıyor.

Birçok toplum, derin sosyal ve ekonomik fay hatlarıyla bölünmüş; insanlar savaş ve çatışmalarla yıkılmış durumda. Değişen çalışma hayatında, kurulu ilişkiler, normlar ve standartlar sorgulanıyor; çalışma hayatında temel hakların hâlâ eksiksiz gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kalıcı barış ve istikrarın sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adalet temelleri üzerine inşa edilmek zorunda olduğu, 1919 yılında ne kadar kesin ise, günümüzde de aynı şekilde tartışmasızdır. Hür iradeyle seçilen, hakkaniyet, güvenlik ve onurlu şartlarda yapılan iş -insana yakışır- her şeyin temelidir. Kadınlarımız, erkeklerimiz, ailelerimiz, toplumlarımız için daha aydınlık geleceğe giden yolu seçebiliriz. ILO, insana yakışır işin temel dayanağı olan haklar ve standartlar, insana yakışır işi destekleyen politikalar, işletmelerin insana yakışır işler oluşturabileceği şartların savunucusu olmaya devam edecek.” (Yeni Asya, 22 Şubat 2019)

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Genel Merkezi’nin temel taşına “Si vis pacem, cole justitiam/ Barış istiyorsanız, adaleti sağlayın” sözü yazılması ne kadar isabetli, ne kadar dikkat çekicidir, değil mi? “Barış istiyorsanız, adaleti sağlayın” sözü, bir bakıma “Adalet mülkün temelidir” anlamına gelmez mi? Hz. Ömer’in yıllar önce formüle ettiği söz, yıllar sonra ILO’nun da temel taşı olmuş.

“İyi de onlar (Avrupalılar vs.) ‘Barış istiyorsanız, adaleti sağlayın’ derler, bunu binalarının temel taşlarına da koyarlar, ama en büyük adaletsizliklere de imza atarlar” denilebilir. Bir yönüyle haklı olan bu serzeniş, yine de bu sözün doğru olduğunu kabul etmemize mani olmaz. Doğru sözü, doğru işi, doğru yolu kim gösterirse ona teşekkür etmek gerekir. Aynı şekilde dünyada barışı temin etmenin şartının sosyal adaleti sağlamakla mümkün olduğu tesbiti de önemlidir. Hem Türkiye’de, hem de bütün dünyada barış ve adaletin temini ancak bu yolla mümkün olur.

Tabiî ki sosyal adaleti temin etmek de esasında ‘hukukta adalet’le ilgilidir. Hukuk sistemi arızalı olan bir ülke, bir dünya sosyal hayatta adalet sağlayabilir mi?

Maksadımız ve hedefimiz her adımda ve her konuda adaleti sağlamak olmalı vesselâm.