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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bayram mesajlarındaki mesaj

Faruk ÇAKIR
26 Haziran 2017, Pazartesi
Ramazan Bayramı vesilesiyle yapılan açıklamalar ve yayınlanan mesajlara bakıldığında birlik ve kardeşlik çağrılarının dile getirildiğini görüyoruz.

Hele günümüzde çok ihtiyaç duyulan bu kavramların seslendirilmesi elbette çok isabetlidir ancak beraberinde hemen şu soruyu da sormak durumundayız: Mesajlar çok güzel de bu sözler, bu temenniler, icraatlarla destekleniyor mu? Herkes kendi vicdanını dinleyerek bu sorunun cevabını verebilir.

Diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da yabancı ülke liderlerinin mesajları da dikkat çekti. Çok sayıda lider Ramazan Bayramı için tebrik mesajı yayınlamıştır ama, bazıları daha dikkat çekici. Haber ajanslarının paylaştığı bilgilere bakılırsa Kanada, ABD ve İngiltere liderlerinin mesajları özellikle dikkat çekici.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı’nın Müslüman toplum için en önemli dini bayramlardan olduğuna işaret eden Trudeau, şöyle demiş: “Bayram, Ramazan boyunca kazanılan ruhsal gelişim ve kazanımlar için teşekkür etmek zamanıdır. Bu vesileyle Müslümanlar, özel bayram namazlarına katılmak, tebrik ve hediye alışverişinde bulunmak, kutlama yemeği paylaşmak ve başkalarına, özellikle de şanssız olanlar için cömertçe davranmak için toplanırlar. Kanada’nın kültürel çeşitliliği, en büyük güç ve gurur kaynaklarından biridir. Bu yıl, Kanada Konfederasyonu’nun 150. yıl dönümünü kutluyoruz, Müslüman cemaatimizin ulusal dokumuza yapmış olduğu paha biçilmez katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Eşim Sophie ve ben, ailemiz adına Ramazan Bayramı’nı kutlayan herkese en iyi dileklerimizi sunuyoruz.” (AA, 25 Haziran 2017)

Bazı İslam ülkelerinin vatandaşlarına “ABD’ye giriş yasağı” uygulamak isteyen ABD Başkanı Donald Trump da Ramazan Bayramı mesajı yayınlamış. Elbette samimi olup olmadığı tartışılır ama Trump da şöyle demiş: “Amerikan halkı adına, ben ve eşim Melanie, Ramazan Bayramı’nı kutlayan Müslümanlara en sıcak dileklerimizi sunuyoruz. Bu bayram bize affetmek, merhamet etmek ve iyi niyetli olmayı hatırlatır. ABD, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar gibi bu değerlerin yaşatılması için çaba göstermektedir.” 

Bir dikkat çekici mesaj da İngiltere Başbakanı Theresa May’den gelmiş. May, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Britanyalı Müslümanların ülkeye devasa ve değerli katkılarda bulunduğunu söylemiş. 

İngiltere’deki Müslümanların hedef alındığı İslamofobik terör saldırılarına da dikkat çeken Başbakan May’ın mesajında şunlar da var: “Bunun gibi saldırılar bizi bölmeye çalışıyor. Onlara vereceğimiz yanıt ise nefretin ve kötülüğün hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağı ve bizi birbirimize daha da yakınlaştıracağı, bir araya getireceğidir. Yani bu birlik ruhuyla, tüm Britanya halkı adına mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’un “Müslüman cemaatimizin ulusal dokumuza yapmış olduğu paha biçilmez katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” demesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Müslümanlara en sıcak dilekleri”ni sunması ve İngiltere Başbakanı Theresa May’ın “Britanyalı Müslümanların ülkeye devasa ve değerli katkılarda bulunduğunu” söylemiş olması çok önemlidir. 

Bu tesbitleri Avrupa’nın ve belki de dünyanın “İslama hamile” olduğunu müjdeleyen gelişmeler olarak görmek gerekmez mi? Daha müjdeli mesajları duymayı temenni ederek bir defa daha bayramın ülkemize ve bütün dünyaya huzur getirmesini diliyoruz.

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