Bayramı uğurlarken

İdrak ettiğimiz mübarek Kurban Bayramını uğurluyoruz.

Gönül arzu ederki ki bu bayram ve her bayram sıkıntısız, dertsiz, kedersiz olsun. Ancak netice itibarıyla dünya bir imtihan yeri olduğu için dertler de hayatın bir gerçeği olarak yaşanıyor.

Bir yanda İslâm âlemini kavuran sıkıntılar olmakla beraber, bir yanda da müjdeli haberler ve hadiseler yaşanıyor. Bu bayramda da gerek İslâm ülkelerinde ve gerekse diğer ülkelerde “İstikbal İslâmındır” müjdesini ve tesbitini doğrulayan pek çok hadise yaşandı. Kurban Bayramını uğurlarken bunları bir defa daha hatırlamak ve hatırlatmakta fayda var.

Yeni ABD Başkanının Amerika’da yaşayan insanları İslâm’dan ve Müslümanlardan ürkütmek için verdiği mesajlar ters tepmiş görünüyor. ABD’de başşehir Washington ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında Amerika Diyanet Merkezi’nde (DCA) buluşmuş. Burada çifte bayram havası yaşanmasına vesile olan şöyle bir hadise daha yaşanmış: Kurban Bayramı’nın ilk gününde Amerika Diyanet Merkezine gelen ve buradaki görevli imam Ali Tos’un huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olan Christopher Byron adlı Amerikan vatandaşı, “15 yaşından beri Kur’ân-ı Kerîm’i okuyor ve anlamaya çalışıyordum. Uzun bir sürecin sonunda Müslüman olmaya karar verdim ve bu Kurban Bayramı’nın en iyi başlangıç olduğunu düşündüm. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum” demiş.

Amerika’da başka güzel manzaralar da yaşanmış: Brooklyn bölgesindeki Bensonhurst Park’ta toplanan binlerce Müslüman açık havada bayram namazı kılmış. Namaza, kadın ve çocuklar da katılmış. New Jersey eyaletinin kuzeyindeki Darul Islah, Mescid el-Aişe, Minhacul Kur’ân ve Nidaul camilerinin temsilcileri, cemaatlerini fuar ve spor binası Teaneck Armory’ye dâvet etmiş ve burada yaklaşık beş bin Müslüman yetkililerin iştirakıyla namaz kılınmış. Darul Islah Camii Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Talat, “Amerikalı Müslümanlar olarak farklılıklarımızı bir kenara koyup, mevcut çeşitliliğimizi zenginlik bilmeliyiz. İslâm, Amerika’daki en çeşitli insan topluluğunu temsil ediyor. Bu büyük bir nimet” şeklinde konuşmuş.

Moskova’da meydanlarda namaz kılınırken Amerika’nın Chicago şehrinde yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı bayram namazı Toyota Park Stadyumu’nda kılınmış. İmam Şeyh Cemal Said’in kıldırdığı namazda sahaya sığamayan çok sayıda Müslüman, seyirciler için ayrılan koltuklu bölümde saf tutmak zorunda kalmış.

Gürcistan Cumhrbaşkanı Giorgi Margvelaşvili de ülkesindeki ülkesindeki Müslüman vatandaşların, Gürcistan’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade edip şöyle demiş: “Gürcistan’ın Müslüman topluluğu, bizim topluluğumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Atalarımız omuz omuza vererek ülkemizi inşa ediyorlardı ve bu gelecekte de böyle olacak. Bayramınıza katılıyorum, ailelerinizle birlikte başarılar ve refah dilerim.”

Çok çarpıcı bir mesaj da Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan geldi.

Trudeau, yayımladığı bayram mesajına, “Esselâmu Aleyküm” ifadeleriyle başlayıp şöyle demiş: “Kurban Bayramı, fedakârlık ve hayırseverlik bağlarını yansıtmak ve hayatın bize sunduğu nimetlere şükür için bir fırsattır. Bu bayram, hepimizin ev dediği güçlü, çeşitli ve kapsayıcı bu ülkeyi inşada ülkedeki Müslüman topluluğunun sağladığı katkıların farkına varılması için bir fırsat. Dünyadaki ve Kanada’daki bütün Müslümanların bayramını kutluyoruz.”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun selâmına karşılık “Ve aleyküm selâm” diyor ve müjdeli haberlerin sayısının her geçen gün çoğalmasını niyaz ederiz.