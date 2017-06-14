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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Bedelli askerlik mesajları

Faruk ÇAKIR
14 Haziran 2017, Çarşamba
Bedelli askerlik talepleri gündemdeki yerini koruyor.

İdareciler ‘konu gündemimizde yok’ şeklinde açıklama yapsa da bu meseleyi kendi aralarında konuştukları anlaşılıyor. Bedelli askerlik isteyenler ise yazdıkları mesajlarla gündemde kalmak istiyorlar. Bize de ulaşan “toplu mesaj”lardan bir kısmını sizlerle paylaşmak arzu ediyoruz. İşte bedelli askerlik isteyenlerin mesajlarından seçmeler:

*19 yaşında lise bitirdim. 21 yaşında üniversite kazandım. 25 yaşında fakülteden mezun oldum ve şu an güzel bir işim var. Ailemin 2 yıl önce aldığı ev için çekilen konut kredisini sadece babam ve ben ödüyoruz. Daha yarısı bitti. Eğer ben askere gidersem babam yalnız başına nasıl olur da borcu ödeyecek? İşimden olmak üzereyim. Sabah kalkarken, akşam yatarken beynimi kemiren bu askerlik sorunu psikolojimi bozdu. 

*Aylardan beri sürekli bedelli askerlik beklediğimizi söyleyip duruyoruz. Peki neden bedelli askerlik bekliyoruz? Hepimizin türlü türlü sebebi, mağduriyeti var. Benim sebebim: Evliyim, bir çocuğum var, 1 yaşında. Kirada oturuyoruz. Borçlarımız var. Gittiğimde eşime ve çocuğuma bakacak kimsem yok. Onları ortalıkta bırakıp gidemem. Bu yüzden en yakın zamanda Bedelli Askerlik çıkmasını istiyorum.

*Ben doğuda görevli bir öğretmenim. Yüksek lisans mezunuyum ve mezun olur olmaz işe başladım. Şu anda yaptığım hizmetin askerlikten daha önemli olduğu düşünüyorum. Kimse doğuda göreve gelmek istemezken ben Ankara’dan kalkıp -devlet ataması da değil- kendi isteğimle buradaki bir özel okulda öğretmenlik yapmaya başladım. Askerlik engelinden dolayı işimi kaybetmek istemiyorum. Siz karar verin hangisiyle vatana daha iyi hizmet ederim: izmarit toplayarak mı, birey yetiştirerek mi? 

*Üniversite mezunu ve 28 yaşındayım. Okulu bitirir bitirmez zor da olsa iş hayatına girdim. Nişanlıyım ve aileme bakıyorum. Askere gidersem işimi kaybetmiş olacağım, terfi edecekken yeniden iş bulamama durumlarım olacak.

*29 yaşındayım. Yazılımcı olan şu an iyi bir şirkette çalışmaktayım. Ben bu noktaya çıkana kadar gerçekten gece gündüz demeden çalıştım. Çünkü üniversite mezunu değilim ve bulunduğum konumda diplomasız bir yerlere gelebilmek için gerçekten çok çalışmak zorundasınız. 

*Evin geçimini ben sağlıyorum. Askere alsalar anama bakacak kimsemiz yok. Okul son yıl, hep bitiremem korkusu var. Benim gibi nice aileler var. Çalışmak zorundayım. 52 yaşında annemi çalıştıracak değilim her halde.

*Bedelli askerlik çıkmasını istiyorum, çünkü hem işimden hem eşimden olacağım. Bakmak zorunda olduğum kardeşim var. 

*Eğer askere gidersem eşim çocuğum yalnız kalacak ve işimden olacağım. Lütfen bunları kamuoyuna yansıtın ve mağduriyetimizi dile getirin.

*Ben kendim acizane okulu bitirdikten sonra araştırma görevlisi olma niyetiyle yüksek lisansa başladım. Ancak bir şekilde kadroya giremedim. İşe girmem gerekti. Bu yaz 23 Temmuz’da düğün niyetimiz var inşallah. Ancak tecil sürem daraldı. Bedelli askerlik yapmak şu durumda daha mantıklı duruyor.

*Konjonktürün uygun olmadığı söyleniyor ancak ne var ki ülkemizde terör hiçbir zaman durmadı ve buna karşılık defalarca bu yasa çıkartıldı.

*İzmir’de bir kamu kurumunda 8 yıldır çalışmaktayım ve bu yıl tecil hakkım bitiyor. İşimi riske atıp askere gitmem gerekiyor, benim yerimde kim olsa bedelli ister.

*30 yaşındayız, bedelli askerlik istiyoruz. Zengin değiliz, asgarî ücretle çalışıyoruz.

*Ben doğuda görev yapan daha yeni mezun bir fen bilimleri öğretmeniyim. Doğuda özel bir okulda öğretmenlik yapıyorum şu an. Düşünün bir öğretmen olarak öğrencilerimi bırakıp askere gitmem ve 6 ay boyunca temizlik yapıp izmarit toplamamın şu anda yaptığım meslekten daha faydalı olabilmesi mümkün mü?

Mesajlar bu şekilde devam ediyor. Türkiye’yi idare edenlerin talepleri incelemesi ve uygun bir karar vermesi beklenir. Tabiîki asıl çarenin ‘profesyonel ordu’ olduğunu unutmak da olmaz. Millet ve memleket için hayırlı olan yapılsın, vesselâm.

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Yorumlar

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  • Mustafa Yüce

    16.06.2017 10:46:45

    çok doğru bir tespit, özellikle 30 yaşına gelmiş bireyler için bedelli askerlik çıkmalıdır. Geçerli bir sebebi olmayan biri zaten o yaşa kadar ertelemez askerliği. Bedelli askerlik için tespit yapılmalı

  • Mehmet

    16.06.2017 10:18:20

    Ben 30 yaşındayım. Bu yalıma kadar sürekli çalışıp aileme yardım ettim. Babama anneme baktım borçlarımızı ödedim. Bu yüzden askere gidemedim. Şimdi ise evlen ve eşim ekim ayında doğum yapacak. Bedelli askerlik çıkmazsa askere gideceğim. Kocaeli nde hastanede çalışıyorum. Hem ailemin borcunu ödüyorum hem de kendi borçlarımı. Askere gidersem eşimi kim bakacak, yeni doğmuş cocuğuma kim bakacak bilmiyorum. 2014 senesindeki gibi bedelli askerlik yine çıksın lütfen. Ben devletine milletine aşık bir adamım. 15 temmuzda köprüde tank karakola top attığında ben de oradaydım. Direnişten hiç vazgeçmedim. Sizden tek dileğimiz bedellinin bir an önce çıkmasıdır.

  • Rıdvan

    15.06.2017 17:16:08

    Duyurularınız için çok teşekkür ediyorum. seçtiğiniz mesajlarda 1. mesaj bana aittir. paylaştıgınız içinde teşekkür ediyorum

  • İbrahim hakki selimoglu

    14.06.2017 14:49:37

    Bedelli bekliyorum yaşım 30 2 engelli çocuğu var

  • BAYRAM TORA

    14.06.2017 13:42:30

    27 yaşinda önlisans mezunuyum . evliyim işe hemen hemen yeni girdim sayılır. çok şükür sigortamı da yatiriyorlar. askere gidip gelene kadar belki bu işimden olacam . kendimden çok eşimi düşünüyorum yeni evli olduğum için ne onu ne annemi ne kardeslerimi yalniz bırakmak istemiyorum. bedellik askerlik için yardimci olsanız çok mutlu oluruz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin . çok çok tşk ederiz... saygılarimla..

  • Mustafa Torun

    14.06.2017 01:37:56

    Geç kalınmış bir yazı. Keşke yılllar önce yazılsaydı. Gençlerimizin mesajlarına dikkat edince Bedelli kelimesi ne kadar da abes duruyor. Soruyorum Bedel mi Haraç mı? Genç insanımızın aile huzurunu temin için biriktirdiği veya biriktiriceği parasına göz dikmek ve onları tefeci bankaların kucağına atmak, bedel değil haraç kesmektir ki bu Devlet e yakışmaz. Devlet hizmet için var?

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