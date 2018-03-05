"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bediüzzaman’a iftiralar süreci

Faruk ÇAKIR
05 Mart 2018, Pazartesi
Yakın zamana kadar Üstad Bediüzzaman Said Nursî kadar hakkında ‘yalan haber’ yazılan ve iftira atılan başka bir âlim var mı?

Bilhassa 1950 öncesi dönemde aleyhinde atılan iftiraların haddi ve hesabı yoktur. Tabiî ki aslı ve astarı olmayan iftiraların tutması o gün de mümkün olmadı, bugün de mümkün olmaz.

Bir defasında dönemin polis memurları Afyon’un Emirdağ ilçesinde ikamet eden Bediüzzaman’ı suçlamak ve millet nezdinde itibarını düşürmek için bir kâğıda “Said Nursî talebesine bakkaldan içki aldırttı” diye yazmış ve bunu imzalatmak istemişler. Hiç kimseye imzalatamayınca bir ‘sarhoş’ bulmuşlar ve ona imzalatmaya çalışmışlar. O sarhoş dahi bu yalana, bu iftiraya tepki göstermiş ve dünyada böyle bir yalanın altına hiç kimsenin imza atmayacağını, atamayacağını söylemiş ve o iftiracılar da emellerine ulaşamamış. (Ayrıntılar için bakınız: Tarihçe-i Hayat [Afyon Hayatı], YAN, İstanbul-2017, s. 554)

Benzer iftiraları bugün de dillendirenler var ve ne hikmetse son günlerde bu iftiralar, bu insafsız karalamalar çoğalmış durumda. Acaba ne oldu da ‘ifsat şebekeleri’ harekete geçti ya da geçirildi? Bu kadar insafsız, bu kadar iz’ansız, bu kadar çirkin iftira olur mu?

“Müfteriler kimdir, nedir, ne dediler?” soruları çok anlamlı değil. Çirkin iftiraları cevaplamak niyetiyle dahi olsa tekrarlamaya gerek yok. Nihayetinde yıllar önce atılan “Said Nursî talebesine bakkaldan içki aldırttı” iftirasından daha çirkin, daha temelsiz, daha insafsız iftiralar var. Peki o gün tutmayan iftiralar bugün tutar mı? Tutmaz, tutmaz, tutmaz. Tam aksine ve inşaallah bu iftiralar iftira atanlara döner ve dolaylı olarak Risale-i Nur’un daha fazla tanınmasına, daha fazla bilinmesine ve daha fazla okunmasına vesile olur ve vesile olsun.

Risale-i Nur eserlerinin müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ne iftira atanlar o kadar insafsız ki, iddialarına bir satır delil getirmiyorlar. Böyle bir delil olması zaten mümkün değil, ama bu kadarını dahi yapmaya imkânları yok. Sadece kupkuru bir iftira, kupkuru ve temelsiz bir itham!

Bütün bu iftiracılara şunu söylemek icap eder: “Sizin ağalarının ve temsilcileriniz, en kuvvetli oldukları ya da kendilerini öyle bildikleri günlerde, yıllarda bile bu iftiraları atamadılar. Atmak isteseler de tutmadı. Şimdi mi bu iftiralar tutacak?”

23 Mart 1960 yılında vefat eden Bediüzzaman’ın hayatı kadar açık, net ve milletin gözünde başka bir hayat var mı? Onlarca, belki de yüzlerce defa hapse atılan, yıllarca karakolların karşısında fiilen göz altında tutulan bir âlime insafsızca iftira atmanın bir anlamı var mı? Hayatının neredeyse her anı ‘kayıt altında’ olan bir âlim için temelsiz iddialar gündeme getirmek ne gazetecilikle, ne insafla, ne araştırmacılıkla, ne de millet sevgisiyle açıklanamaz. Bu iftiraları dile getirenleri insafa dâvet ediyoruz ve tabiî ki Allah’a havale ediyoruz. İnanın bu ve benzeri iftiralar dün olduğu gibi bugün de ve muhtemeldir ki yarın da dile getirilecek ve hiçbiri zerre kadar tesirli olmayacak. Çünkü bunlar kökten ve temelden bayatlamış iftiralar.

Bediüzzaman’ın hayatı meydanda olduğu gibi eserleri de meydandadır. Asya münafıkları ve Avrupa dessas zalimleri ile birlikte ülkemizdeki ‘ifsat şebekeleri’nin mensupları ya da temsilcileri bu eserlerde itiraz ettikleri bölümler varsa onları ortaya koysunlar. Bu eserleri okumadan, incelemeden temelsiz iddia ve iftiraları gündeme taşımak sadece taşıyanların itibarını sıfırlar.

Allah’a şükürler olsun ki Risale-i Nur meydandadır. O kendisini savunmuş ve zaten savunmaya devam ediyor. İftiracılara onların diliyle değil, Risale-i Nur’un diliyle hitap etmek lâzım: Bütün iftiracıları Allah’a havale ediyoruz. O ne güzel vekildir. Âmin.

Okunma Sayısı: 443
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, her zamankinden daha yalnız

    Kampanya coşkusu Anadolu’ya yayılıyor

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum

    Son umut: AİHM

    Liderlik için değil, birlik için yarışın

    Devlet milletine zulmedemez

    Alım gücü hızla düşüyor

    Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Her işin başı eğitim

    Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi

    İran'da döviz karaborsaya düştü

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar

    Almanya'da 2017’de 950 'İslam karşıtı saldırı' gerçekleşti

    IŞİD'in infazcısı Şanlıurfa'da yakalandı

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz

    Demokrasi zamanı

    Nur hareketini siyaset batağına sokmadık

    AKP'den erken seçim açıklaması

    Salih Müslim PKK mitinginde ortaya çıktı

    Doğu Guta'da sivil ölümleri devam ediyor

    Kamyonetten aslan yavrusu çıktı

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Zulüm ailemize de uzandı
    Genel

    Son umut: AİHM
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeşilaycıydı; katledildi
    Genel

    Devlet milletine zulmedemez
    İslam YAŞAR

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum
    Genel

    KHK’lara 67 bin dâvâ açıldı
    Cevher İLHAN

    Gizli “Suriye plânı” tartışmaları
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Vızzzzz!’, ‘Vızzzzz!’ gel de etkilenme!
    Faruk ÇAKIR

    Bediüzzaman’a iftiralar süreci
    Genel

    Herkes için adalet istiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.