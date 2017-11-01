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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bilgiler niçin gizlendi?

Faruk ÇAKIR
01 Kasım 2017, Çarşamba
Pek de alışık olunmadığı üzere bazı belediye başkanları görevlerinden istifa etti daha doğrusu istifa ettirildi.

Bu başkanların niçin istifa ettiği ya da istifa ettirildiği ayrı bir konu. Taraflar kendi pencerelerinden bu durumu değerlendirebilirler. Bu adımın siyasî bakımdan da iyi bir tercih olmadığı söylenebilir. Neticede karar kendilerinin.

Ancak medya bu istifaları kamuoyuna duyururken bazı bilgileri gizlemeyi tercih etti. Meselâ, Pazartesi günü görevinden ve partisinden istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’yla ilgili resmî haber özetle şöyle:

“Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, görevinden ve partisinden istifa etti. Uğur, (...) düzenlediği basın toplantısında, (...) şunları kaydetti: “(...) Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. (...) Üzgünüm, kırgınım, fakat huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım bütün görevlerde Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hemşehrilerime hizmet etme gayreti içinde oldum. Bütün hemşehrilerime, siyaset yaptığım yol arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aileme teşekkür ediyorum.” (AA, 30 Ekim 2017)

Resmî olmayan haberler ise şöyle özetlenebilir: “Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, (...) ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti’de siyaset yapma imkânımız ortadan kaldırılmıştır. Partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılıyorum. (...) Bugüne kadar aldığım görevlerde hemşerilerime hizmet etme gayretinde oldum. Bana destek olan herkese ve aileme teşekkür ediyorum.” (Milliyet, 31 Ekim 2017)

Yine resmî olmayan haberlerde belediye başkanlığı görevinden istifa eden siyasetçinin kimliği de şöyle anlatılmış: Ahmet Edip Uğur, 1950’de Balıkesir’de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Işık Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İDMMA Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, MÜSİAD Balıkesir Şube Başkanlığı yaptı. (...) Uğur, Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönem’de ilk kez Parlamento’ya girdi. Ak Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan Uğur, 22. 23. ve 24. Dönem’de üç defa üst üste milletvekili seçildi. 2008’de Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ‘Malî ve İdarî İşler Başkanı’ olarak görev yaptı. 30 Mart 2014’teki yerel seçimlerde, Ak Parti’den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.” (agg)

Daha önce istifa eden belediye başkanlarının açıklamalarından farklı olarak bu defa ciddî bir iddia dile getirilmiş. İstifa eden başkan, aile ve evine kadar tehditlerin ulaştığını beyan etmiş. Gerçi Türkiye’yi idare edenler “Tehdit söz konusu değil. Tehdit varsa mahkemeye müracaat etsin” anlamında sözler sarf etmiş, ama ortada ciddî bir idda var. Hem bu iddiayı diye getiren muhalefete mensup bir belediye başkanı değil. Geçmişte iktidar partisine mensup olarak milletvekilliği yapmış ve sonrasında belediye başkanlığı yapan bir isim.

Tehdit olup olmadığını biz bilemeyiz. Ancak bu iddianın resmî haberlerde gizlenmesi ve yok sayılması çelişki değil mi? Bu bilgiyi duyurmayıp, buna karşı yapılan resmî açıklamaları yayınlamakla medya iyi bir imtihan vermiş olmadı.

Unutulmasın ki bilgi gizleyerek haklı çıkma devri çok geride kaldı.

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  • yahni kemal

    1.11.2017 05:07:53

    Kafamizdaki sorularin cevabini bu belediye baskanlari istifasiyla cozduk gorunen o ki artik maske dustu.birilri devamli aldatildigini iddia efyorsa bizde onlara inandikca bizde aldaniyoruz.Kilicdaroglu cok hakli su andaki en buyuk milliyetci O.o zaman...

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