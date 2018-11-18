Bin adım sonrası

Öfkenin baldan tatlı olduğunu söyleyen büyüklerimiz, keskin sirkenin küpüne zarar verdiğini de hatırlatmıştır.

Türkiye’nin bütün dünya ile ve bilhassa Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütürken bu tesbitlere kulak vermesi milletin menfaatine olsa gerek.

Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerin çok inişli çıkışlı olduğu ve dünyada bir başka benzeri olmadığını herkes kabul ediyor. Türkiye’den çok sonra birliği üye olmak için müracaat eden ‘fakir’ ülkelerin bile AB’ye üye olduğu da bir gerçek. Dolayısıyla Türkiye-AB ilişkilerinde her iki tarafın da kurallara uymadığı söylenebilir. Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerin Türkiye’nin birliğe üye olmasına başından beri itiraz ettiği inkâr edilemez. Bununla birlikte Türkiye’yi idare edenlerin de değişik tarihlerde üyelik için gerekli olan şartları yerine getirmediği belli. Nasıl ki ‘İki farkı Avrupa’ var, Türkiye’de de AB üyeliğini isteyenler olduğu gibi üyeliğe itiraz edenler de vardır.

Burada önemli olan bir yılı değil, belki yüz yılı düşünmek ve adımları ona göre atmak olmalı. Türkiye’nin AB’ye üye olması halinde bazı bedeller ödemesi mümkündür. Ancak bu üyelik sebebiyle kazancının olacağı ve bu kazancın da ‘kayıp’tan daha fazla olduğu umumî olarak kabul gören bir tesbittir. Bir kaybedip beş kazanan biri, son tahlilde kazançlı çıkmış olmaz mı? İşte Türkiye ile AB arasındaki tartışmalara bu pencereden bakmak isabetli olur.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler neredeyse durma noktasına geldi. İdareciler yaptıkları bazı açıklamalarla “Görüşmeler bitsin artık” derken bir başka açıklamada “Görüşmeleri hızlandıracağız” diyorlar. Haliyle Avrupa’dan da farklı açıklamalar geliyor. Meselâ, Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn, yaptığı açıklamada Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulmasını istemişti. (https://tr.euronews.com. 6 Ekim 2018)

Bu görüş üzerine bir açıklama yapan İktisadî Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu şöyle demiş:

“Komisyonu’n genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın Die Welt gazetesine yaptığı açıklamaları son derecede talihsiz buldum. Bugüne kadar Türkiye ile müzakerelerin kesilmesini Avusturya gibi bazı üye devletlerden ve siyasetçilerden duymuştuk. Ancak AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu bu konuda müzakereleri devam ettirme yönünde bir yaklaşım sergilemişti.

Geçtiğimiz Nisan (2018) ayında Avrupa Komisyonu’nun Türkiye raporunun açıklanması sırasında da kriterleri yerine getirmesine bağlı olarak Türkiye için kapının açık olduğu mesajı verilmişti. (...) Türkiye 1963 Ortaklık Anlaşması(yla) esasında zaten AB’nin ortağıdır. Türkiye için bu saatten sonra yegâne hedef tam üyeliktir. Alternatifi yoktur. (...) AB ile süreç 2 yıldır ilerlemiyor. Artık bir 2 yıl daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Gerek hukuk reformu alanında atılacak adımlar, gerekse diplomatik girişimler ile AB sürecini tekrar rayına oturtmayı hedeflemeliyiz.” (www.ikv.org.tr, 7 Kasım 2018)

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine engel çıkaran Avrupalı idarecilere ne kadar kızsak haklıyız. Ancak bunu yaparken Avrupa’nın yekpare değil, “Birinci Avrupa” ve “İkinci Avrupa”dan ibaret olduğunu görmeliyiz.

En iyisi AB yöneticileri kızmak yerine başka hukuk ve adalet sahasında kalıcı iyi reformlar yapmak ve diplomasi dilini kullanmak... Bunu yapmak milletin ve memleketin menfaatinedir, lütfen görelim.