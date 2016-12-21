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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Bir cinayetle kaç kuş vurdular?

Faruk ÇAKIR
21 Aralık 2016, Çarşamba
Ülkemizde gündemin bu kadar hızlı değişmeye başlaması tehlike işareti olarak görülmeli.

Maalesef “Bu kadar da olmaz” denilen hadiseler yaşanıyor. Pazartesi akşamı (19 Aralık 2016) Ankara’nın merkezinde bir sergi açılışı sırasında Rus Büyükelçisi’nin vurulması sadece Türkiye’de değil dünyada da şok etkisi meydana getirdi.

Herkes kabul ediyor ki bu terör eylemi basit bir cinayet değil. Medyadaki yorumlara bakılırsa bu cinayet ve terör hadisesi hemen çözülmüş kanaati hâsıl oluyor. Gerçekten de çözülmüş sayılabilir mi? Neredeyse ‘canlı yayın’da işlenen bu cinayetin azmettiricileri ve hedeflerini teşhis etmek acaba kolay olur mu? Elbette hadisenin önünü ve arkasını terör ve güvenlik uzmanları araştıracaktır, ancak cinayeti işleyenin ölü olarak ele geçirilmesi olumsuz bir netice değil midir?

Cinayetle Rus Büyükelçisi Andrey Karlov öldürüldü, ama asıl hedef ‘bir cinayetle bin hedef vurmak’ mıydı? Akla hayale gelmeyen bir cinayetle karşı karşıyayız. Cinayeti işleyen kişinin kimliği ve cinayet sonrasında sergilediği tavır da çok garip. Attığı sloganlar kime ya da kimlere fatura edilir? Bu cinayet sonrasında politikalar nasıl şekillenir? İç içe girmiş çok bilinmeyenli bir cinayetle karşı karşıyayız.

Sadece son 10 gün içerisinde karşı karşıya kaldığımız gündemleri bir düşünelim. Neredeyse 10 yılda, belki de 50 yılda bir yaşanabilecek büyüklükte hadiselerle, terör eylemleriyle, cinayetlerle karşılaşıyoruz. Bu kadar yoğun terör baskısı karşısında itidali muhafaza edebilmek de bir marifettir ve Türkiye bu itidali, bu sükûneti, bu soğukkanlılığını muhafaza etmek durumundadır.

Nasıl ki savaşlarda en önce gerçekler, hakikatler ölür; aynı şekilde böyle çirkin terör saldırıları sonrasında da benzer bir durum yaşanıyor. Sosyal medyada yazılan ve çizilenleri her zaman ihtiyatla karşılamak gerekir. Cinayetin üzerinden bir tam saat geçmeden görünüşte her şeyin ortaya çıkması, hadisenin çözüldüğü kanaatinin hasıl olması da şüpheyle karşılanmalı. Geçen dönemlerde de böyle bir süreç yaşanmamış mıydı? Bir terör eylemi, bir büyük cinayet işleniyordu ve ardından bir iki saat içerisinde TV’lerdeki yayınlarla ‘olay çözüldü’ kanaati hâsıl oluyordu. İlerleyen aylar ve yıllar böyle olmadığını gösterdi. Bu bakımdan yoğurdu dahi üfleyerek yemekte fayda var.

Böyle karanlık cinayetlerin tek bir hedefi olmaz. Boşuna ‘bir taşla bin kuş vurmak’ sözü dillerde dolaşmıyor. Türkiye mümkün olan en kısa zamanda ve mümkün olan en ciddî çalışmayla bu cinayetin hedefini ve maksadını ortaya koymalı.

Çok büyük oyunlar oynandığı ve planlar yapıldığı umumî olarak kabul gören bir tesbit. Türkiye’nin bu oyunları bozması gerekir. Bunun için de dostlarını arttırmak durumunda. İdarecilerin hadiseye bu pencereden bakmasında fayda var. Hem içerde hem de dışarda sükûnet ve akılla hareket edilirse inşallah bu ve benzeri büyük tuzaklara düşmeyiz.

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