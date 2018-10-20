"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bir yemin ettik ki...

Faruk ÇAKIR
20 Ekim 2018, Cumartesi
Bir defa değil, belki bin defa gördük ki dertler temelinden halledilmeden, pansuman tedbirlerle çözüme kavuşmuyor.

Yıllardan beri uygulanan ve millet ekseriyetin itiraz ettiği “öğrenci andı” 2013 yılında kaldırılmıştı. Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü” iptal ederek  yeni bir yanlışa imza attı. Karar, Türk Eğitim-Sen’in, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları  Yönetmeliğinin “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’da açtığı dâvâ üzerine alınmış. 

Danıştay söz konusu kararında ‘devletin anayasal niteliğiyle uyumlu ve Türk devletini ve milletini ebediyete  kadar yaşatacak genç nesillerin yetiştirilmesi hedefine uygun’ olduğu ileri sürmüş ve ‘idarenin istikrar  kazanmış bu uygulama’ya son vermesinin haklı bir sebebinin olmadığını kaydetmiş.  (https://tr.sputniknews.com, 19 Ekim 2018)

Karar sonrası Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da şöyle denilmiş: “İlköğretim kurumlarında  ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi  olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukukî süreç  devam etmektedir” denilmiş. 

(www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/17276/tr)

Karar üzerine muhtemelen çok şey söylenecek. Daha ilk günden karara itiraz eden eğitimciler, siyasetçiler ve sivil topluluk kuruluşları oldu ve bunları duyuran açıklama yapıldı. Sosyal medyada da dikkat çekici tesbitler ve itiraz oldu. İtirazların ortak noktası, Türkiye’nin temel meselelerini halletmeden yoluna devam edemeyeceği noktasında düğümleniyor. Acaba gerçek anlamda sivil ve 12 Eylül darbecilerinin millete dayattığı anayasayı aratmayan ‘yeni bir anayasa’ yapılmış olsa ve ilgili kanunlar da ‘Kopenhag Kriterleri / Avrupa Birliği  standartları’na göre değiştirilmiş olsa Danıştay böyle bir karar alır mıydı? Muhtemelen alamazdı, çünkü öyle  bir kararı dayandıracağı kanun ve anayasa hükmü bulamayabilirdi. 

Şuna da dikkat çekmek gerekir ki burada asıl itiraz edilen ‘sabah sabah ant okunması’ değil. Okunan ‘ant/yemin’in muhtevasıdır. Mümkün olsa ve herkesin üzerinde ittifak edebildiği bir ‘ant’ olsa belki de ona itiraz eden çıkmayacak. Acaba insana önem veren ve yeryüzünde varsa ‘devlet millet içindir’ diye düşünen  ülkelerde böyle bir uygulama var mı? Varsa, o yeminlerin o ‘ant’ların muhtevasında neler var? Öğrenciler ne  için yemin ediyor?

Danıştay’ın kararına itiraz eden ve yanlış bulan bir hukukçu, “İhdinas sıratelmustakıym diyelim hepimiz!” diye yazmış. Yani, “Bizi doğru yola ilet, eriştir” manasına gelen bir ‘ant’a çok daha anlamlı, çok daha faydalı değil mi?

Tartışmalar sonrasında nasıl bir uygulama olacağını şimdiden bilmek zor olsa da, Türkiye’nin asıl ve önemli meselesinin gerçekten iyi, güzel ve yeni bir anayasa yapmak ve sistemi de buna göre yenilemek olduğu artık görülsün. Boş tartışmalarla yılları heba etmek yerine temel meseleleri konuşalım, tartışalım ve çare arayalım.

Ettiğimiz yemin bizi doğru yola ileten bir yemin olsun vesselâm.

Okunma Sayısı: 43
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da kalabalığa tren çarptı: 58 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

    Siyasî irade kararına sahip çıkmalı

    Kaşıkçı olayında çirkin pazarlık: Hedef Filistin toprakları

    Ezanımızı ne zaman geri vereceksin?

    Kaşıkçı Türkiye’ye güvendi

    Ses - görüntü kaydı iddialarına ilişkin Trump'tan açıklama

    Galatasaray, sahasında 1 puana razı oldu

    Başkonsolosluk çalışanı 20 kişi ifade verdi

    AB, Myanmar'ı uyardı: İddialar son derece endişe verici

    Gazze sınırında 77 Filistinli daha yaralandı

    Almanya: İddialar şoke edici

    ''3,5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük"

    Hüzünlendiren doğum günü kutlaması...

    MB, enflasyon beklentisini yükseltti

    Koalisyon güçleri camiyi hedef aldı... Son iki günde en az 43 sivil öldü!

    İsrafı azaltacak tavsiyeler

    Obez Olmak Kansere dâvetiye çıkarıyor

    28 Şubat siyasî yargı kararları iptal edilsin

    MEB’den açıklama: Temyiz yolu açık

    ‘Milletin razı olmadığı düzenlemeden yana olmayız’

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Eyyub’un (as) tecrübe edilmiş makbul duâsı
    Genel

    Siyasî irade kararına sahip çıkmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı normalleşsin ki, adaletin önü açılsın
    Genel

    Hindistan'da kalabalığa tren çarptı: 58 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
    Mehmet ÇETİN

    Ceylan Ağabeyden ibretlik esintiler
    Genel

    Ezanımızı ne zaman geri vereceksin?
    Ahmet BATTAL

    Yargı bağımsızlığı ve HSK
    Genel

    Kaşıkçı olayında çirkin pazarlık: Hedef Filistin toprakları
    Esmanur Alyakut

    Cerebral palsi (beyin felci) nedir?
    Genel

    Gençler ‘deizm’i konuştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.