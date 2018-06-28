Biri yer biri bakar...

2018 yılında dahi gıda yetersizliği sebebiyle bir çocuk, bir insan ölüyorsa insanlığın uzaya çıkmış olmasının bir anlamı olur mu?

Maalesef dünyanın çözemediği ya da çözmek istemediği problemlerden biri de yoksulluk ve fakirliktir. Dünyada üretilen gıdalar adil şekilde paylaşılabilmiş olsa insanların açlıktan ölmesi tarihe karışmış olurdu. Ne yazık ki bir yanda tonlarca gıda maddesi israf edilip çöplere atılırken bir yandan da açlıktan ölen insanlar var.

Elbette gerçek anlamda bir insanın açlıktan ölmesi kolay değil. “Açlık eylemi” yaptığı halde uzun süre ölmeyen insanlara dünya tarihi şahittir. Daha çok ‘yeme içme adetinin terki”nden dolayı ortaya çıkan ‘hastalık’ sebebiyle insanlar ölür. Fakat bu durum dünyadaki gelir dağılımındaki adaletsizliği, yaygın fakirliği ve zulmü ortadan kaldırıyor.

Halen Afrika’nın bazı bölgelerinde insanların ‘açlık’tan öldüğü haberleri geliyor. Meselâ, geçen yıl yaptığı bir açıklamada Somali Başbakanı Khaire, son 48 saatte meydana gelen kuraklıktan dolayı 110 kişinin açlıktan öldüğünü söylemiş. PM Khaire, Mogadişu’daki (Hamar) kuraklık komitesine yaptığı konuşmada bu rakamı açıklamış. Aynı habere göre Somali, 6 milyondan fazla insanı etkileyen şiddetli bir kuraklıktan etkilenmiş. Somali’nin az yağışlı veya hiç yağmur yağmayan nehirler nedeniyle gıda güvensizliği ve temiz su eksikliği ile karşı karşıya olduğu belirtilmiş. Dünya Gıda Programı, mevcut kuraklığa cevap vermek için 26 milyon dolar daha talep etmiş. Yine başka bir BM raporuna göre, 2010-2012 döneminde yaşanan gıda krizinde Somali’deki kıtlık sırasında yaklaşık 260 bin insan açlıktan ölmüş. (worldfastingdays.org, 4 Mart 2017 tarihli haber.)

Tahkike muhtaç başka bir tesbite göre bütün dünyada açlığı sona erdirmenin maliyeti 30 milyar dolar olarak tahmin ediliyormuş. Buna karşılık sadece Amerika’nın askerî harcamasının 750 milyar dolar olduğu düşünülürse ortada çok büyük bir çelişki olduğu görülmez mi?

Dünyadaki açlık ve susuzluk 30 milyar dolar değil de 130 milyar dolara sona erdirilebilecek olsa bunu yapmak gerekmez mi? Hatta buna cehalet gibi ‘en büyük düşman’ı da ilâve ederek 500 milyar dolar harcansa ne olur?

Bir devlet için 500 milyar dolar çok para sayılsa da koca bir dünya, koca bir insanlık için çok değildir.

İnsanları ve insanlığı ikna etmek için bu meselelerin gündeme gelmesi gerekir. Kuzey Kutbu’nda buzlar arasında sıkışmış bir balina için harekete geçen insanlar ve insanlık; açlık ve susuzluk kıskacındaki insanlar için harekete geçmez mi? Elbette balina için de, ‘karabatak’ için de harekete geçilsin, ama insanlar da unutulmasın.

Silâhlanmaya büyük para ayıran Amerika’yı kınarken benzer hataya düşen İslâm ülkelerini unutamayız. Açlık, susuzluk ve cehaletin en büyük sebeplerinden biri de savaşlardır. Silâhlanmak demek bilmeyerek de olsa savaş tüccarlarının ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. Bu bakımdan başta İslâm ülkeleri olmak üzere hür dünyanın savaşmayı değil barışı tercih etmeleri gerekir. Rüzgâr eken fırtına biçtiği gibi, silâh eken bir dünya da ancak savaş biçebilir.

Hür dünya el ele versin ve başta açlık ve susuzluk olmak üzere en büyük düşman olan cehaleti de yensin inşallah.