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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

“Birinci Avrupa”nın desteği

Faruk ÇAKIR
26 Ağustos 2018, Pazar
Bazıları çok sık hatırlatma yaptığımızı düşünebilir, ama Avrupa ile ilişkiler gündeme geldiğinde Üstad Bediüzzaman’ın “Avrupa ikidir” tesbitini akılda tutmadan değil Avrupa ile, dünya ile dahi ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdüremeyiz.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin tesbiti şöyledir: “Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevînin din-i hakikîsinden ve İslâmiyetten aldığı feyiz ile hayat-ı içtimâiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adâlet ve hakkaniyete hizmet eden fünûnları takip  eden Avrupa’ya hitâb etmiyorum. Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri  sefâhate ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa’ya hitâb ediyorum.” (Mesnevî-i Nuriye, [Zühre] s. 241)

Buna göre “Birinci Avrupa”: İsevînin din-i hakikîsinden ve İslâmiyetten aldığı feyiz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adâlet ve hakkaniyete hizmet eden fünûnları takip eden Avrupa.

“İkinci Avrupa” ise: Felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefâhate ve dalâlete sevk eden bozulmuş kısım.

Yekpare değil de ‘iki ayrı Avrupa’ ve hatta iki ayrı dünya’ olduğunu yaşanan krizlerle bir defa daha gördük. ABD’li yöneticilerin aleyhte beyanları karşısında Türkiye’nin yanında duracak şekilde açıklama yapanlar AB üyesi ülkelerin liderleri olmadı mı? Hem de idarecilerimizin her fırsatta kızdığı, köprüleri atmak için sebep aradığı Avrupa Birliği üyesi ülkeler...

Almanya’daki Konstanz Üniversitesi’nden uluslar arası ekonomi ve Türkiye uzmanı Prof. Dr. Erdal Yalçın da, ekonomik krizle ilgili  değerlendirme yaparken çözümün Avrupa Merkez Bankası’nda olduğunu (dolayısıyla Avrupa Birliği’nde) belirtip idarecilere  hatırlatmalar yapmış.

Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye’nin dışlanmaması gerektiği yönündeki sözleri hatırlatılan Prof. Dr. Yalçın, “(Gabriel’in sözlerinin) çok pragmatik sebepler var, birincisi büyük bir göç dalgası riski devam ediyor. Uzun vadede ise güvenlik ve enerji konuları var. (...) Türkiye derin bir ekonomik ve siyasî krizde. Bu kriz Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden güçlendirme fırsatı sunuyor. AB’ye tam üyelik belki mümkün olmayabilir, ama ekonomik ilişkileri istikrara kavuşturmada çok şey kazanabiliriz. (...) Türkiye’nin finansal sorunlarının çözümü, Almanya’nın desteğiyle AB kurumlarıdır” demiş. 

Türkiye uzmanı Prof. Dr. Erdal Yalçın, krizden çıkış yolunu şöyle çizmiş: “Avrupa Merkez Bankası güvenilir bir destek sağlarsa ve Türkiye hükümeti ile Türkiye Merkez Bankası bu destekten istifade edeceğine karşı tarafı ikna ederse, o zaman Türkiye ilk aşamada spekülasyonları durdurabilir. Ancak bu Türkiye’nin yapısal sorunlarının çözüleceği anlamına gelmiyor. İstatistiklere bakarsanız Türk Lirası’nın bugünkü baskı altındaki durumu 2010-2011’de başladı. O zamandan beri para biriminde düzenli bir değer kaybı var. Dolayısıyla Türkiye’nin belirgin bir ilerlemeye ihtiyacı var. Türk Lirası’nın değeri şu an çok düşük ve Türkiye’nin ticaret açığını kapatması için bunu düzeltmesi gerekiyor. Çünkü ticaret açığı Türkiye’nin şu anki makroekonomik yapısındaki en büyük sorun. (...) Almanya ile beraber Avrupa Birliği, ekonomisini düzeltmesi için Türkiye’yi desteklemeye hazır olduklarına dair net mesajlar verdi... Almanya ve Avrupa bir el uzattı, Türkiye bu eli tutmalı.” (www.dw.com/tr, 21 Ağustos 2018)

Başka uzmanların da dikkat çektiği gibi ülkemizin ‘yapısal sorunları’ var ve mevcut ‘ticaret açığı’nı kapatması gerekiyor. Bunun yolu da çok çalışıp üretmek ve israf tuzağına düşmemek.

“Birinci Avrupa” ile işbirliği hem milletin hem de memleketin menfaatinedir. Görmezden gelinmesin...

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