“Birinci Avrupa”yı gör

Haberlerden öğreniyoruz ki yaklaşık 20 bin Müslümanın yaşadığı İtalya’nın Floransa şehrinde bir cami yok ve bu sebeple Müslümanlar garaj, depo, bodrum gibi mekânları mescit olarak kullanılıyorlar. Şehirdeki Müslüman dernekleri uzun süredir cami yapımına uygun bir arazi arıyor ancak bir türlü uygun arsa bulunamıyor.

Muhtemelen İslami gelişmelerden mennun olmayan “İkinci Avurpa” anlayışına mensup olan İtalyanlar buna imkân tanımıyor. Tam bu noktada müsbet bir gelişme oluyor ve Floransa merkezli ulusal gazete La Nazione’nin haberine göre sonunda cami ihtiyacını karşılamak için Katolik Kilisesi adım atıyor, Müslümanların cami yapabileceği bir arsayı onlara satmaya razı oluyor.

Yeri gelmişken Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine ait orjinal bir tasnif olan “Birinci Avrupa” ve “İkinci Avrupa” tabirlerini hatırlayalım: “Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden (...) [İkincisi ise/fç] Felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa...” (Mesnevî-i Nuriye, Zühre, s. 128)

Şu haber başlığı bile sarsıcı bir müjde değil mi: “Katolik Kilisesi Floransa’da cami inşası için arazi satıyor” (www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42367814, 15 Aralık 2017)

Haberin devamında şu bilgiler var: “İtalya’nın Floransa kentinde yıllardır cami yapımı için aradıkları araziyi Müslümanlara Katolik Kilisesi verecek. (...) Floransa’ya bağlı Sesto Fiorentino Belediyesi’nde Katolik Kilisesi’ne ait bir arazi cami yapımı için Müslüman topluluğuna satılacak. Floransa Başpiskoposluğu, belediye ve Müslüman cemaati temsilcileri arasında ön anlaşmaya varılırken, resmi protokol gelecek hafta imzalanacak. (...) Proje kapsamında, Katolik Kilisesi’nin satacağı araziye bir cami ile ‘İslam merkezi’ inşa edilecek. Bu arazinin yakınındaki Polo Scientifico Üniversitesi’nin arazisine de bir ‘Katolik merkezi’ kurulacak. (...) Haber Sesto Fiorentino Belediyesi, Floransa Başpiskoposluğu, Floransa Üniversitesi ve Floransa Camii Derneği tarafından da doğrulandı. Floransa Başpiskoposu Kardinal Giuseppe Betori, daha önce yaptığı bir açıklamada Floransa’daki Müslümanların cami olmadığı için ibadet amacıyla kullandığı mekanın ‘bir dinin onuruna uygun olmadığını’ söylemiş, ‘Herkesin kendi dininin gereklerini yerine getirebilmek için uygun bir mekana sahip olma hakkı vardır’ demişti. (...) Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, ‘Cami için bir çözüm bulunmasından memnunum’ diye konuştu.”

Tabii ki “adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden” Birinci Avrupa anlayışına sabip olan İtalyanlar ve Avrupalılar olduğu gibi, “medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş “İkinci Avrupa”ya mensup insanlar da vardır. Nitekim “İkinci Avrupa”nın temsilcilisi denilebilecek “aşırı sağcı parti” Kuzey Ligi’nin Genel Sekreter Yardımcısı Lorenzo Fontana bu hayırlı gelişmeye itiraz etmiş ve “Sesto Fiorentino’da Kilise’nin arazisinde bir cami yükselecek. Yüzlerce kilisenin yerlerini İslamın ibadet mekânlarına bıraktığı bir Avrupa’da, İslama devredilen her bir metrekare tarihimizin bir parçasının daha reddedilmesi anlamına gelir. Batı bu şekilde kimliğini satıyor ve İslamlaşmaya hazırlanıyor” demiş.

Herkes “Birinci Avrupa” ve “İkinci Avrupa” gerçeğini görmeli ve iyilerin temsilcisi anlamındaki “Birinci Avrupa” ile kalıcı köprüler kurmalı vesselam.