"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

“Birinci Avrupa”yı gör

Faruk ÇAKIR
19 Aralık 2017, Salı
Haberlerden öğreniyoruz ki yaklaşık 20 bin Müslümanın yaşadığı İtalya’nın Floransa şehrinde bir cami yok ve bu sebeple Müslümanlar garaj, depo, bodrum gibi mekânları mescit olarak kullanılıyorlar. Şehirdeki Müslüman dernekleri uzun süredir cami yapımına uygun bir arazi arıyor ancak bir türlü uygun arsa bulunamıyor.

Muhtemelen İslami gelişmelerden mennun olmayan “İkinci Avurpa” anlayışına mensup olan İtalyanlar buna imkân tanımıyor. Tam bu noktada müsbet bir gelişme oluyor ve Floransa merkezli ulusal gazete La Nazione’nin haberine göre sonunda cami ihtiyacını karşılamak için Katolik Kilisesi adım atıyor, Müslümanların cami yapabileceği bir arsayı onlara satmaya razı oluyor.

Yeri gelmişken Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine ait orjinal bir tasnif olan “Birinci Avrupa” ve “İkinci Avrupa” tabirlerini hatırlayalım: “Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden (...) [İkincisi ise/fç] Felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa...” (Mesnevî-i Nuriye, Zühre, s. 128)

Şu haber başlığı bile sarsıcı bir müjde değil mi: “Katolik Kilisesi Floransa’da cami inşası için arazi satıyor” (www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42367814, 15 Aralık 2017)

Haberin devamında şu bilgiler var: “İtalya’nın Floransa kentinde yıllardır cami yapımı için aradıkları araziyi Müslümanlara Katolik Kilisesi verecek. (...) Floransa’ya bağlı Sesto Fiorentino Belediyesi’nde Katolik Kilisesi’ne ait bir arazi cami yapımı için Müslüman topluluğuna satılacak. Floransa Başpiskoposluğu, belediye ve Müslüman cemaati temsilcileri arasında ön anlaşmaya varılırken, resmi protokol gelecek hafta imzalanacak. (...) Proje kapsamında, Katolik Kilisesi’nin satacağı araziye bir cami ile ‘İslam merkezi’ inşa edilecek. Bu arazinin yakınındaki Polo Scientifico Üniversitesi’nin arazisine de bir ‘Katolik merkezi’ kurulacak. (...) Haber Sesto Fiorentino Belediyesi, Floransa Başpiskoposluğu, Floransa Üniversitesi ve Floransa Camii Derneği tarafından da doğrulandı. Floransa Başpiskoposu Kardinal Giuseppe Betori, daha önce yaptığı bir açıklamada Floransa’daki Müslümanların cami olmadığı için ibadet amacıyla kullandığı mekanın ‘bir dinin onuruna uygun olmadığını’ söylemiş, ‘Herkesin kendi dininin gereklerini yerine getirebilmek için uygun bir mekana sahip olma hakkı vardır’ demişti. (...) Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, ‘Cami için bir çözüm bulunmasından memnunum’ diye konuştu.”

Tabii ki “adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden” Birinci Avrupa anlayışına sabip olan İtalyanlar ve Avrupalılar olduğu gibi, “medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş “İkinci Avrupa”ya mensup insanlar da vardır. Nitekim “İkinci Avrupa”nın temsilcilisi denilebilecek “aşırı sağcı parti” Kuzey Ligi’nin Genel Sekreter Yardımcısı Lorenzo Fontana bu hayırlı gelişmeye itiraz etmiş ve “Sesto Fiorentino’da Kilise’nin arazisinde bir cami yükselecek. Yüzlerce kilisenin yerlerini İslamın ibadet mekânlarına bıraktığı bir Avrupa’da, İslama devredilen her bir metrekare tarihimizin bir parçasının daha reddedilmesi anlamına gelir. Batı bu şekilde kimliğini satıyor ve İslamlaşmaya hazırlanıyor” demiş.

Herkes “Birinci Avrupa” ve “İkinci Avrupa” gerçeğini görmeli ve iyilerin temsilcisi anlamındaki “Birinci Avrupa” ile kalıcı köprüler kurmalı vesselam. 

Okunma Sayısı: 1033
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ali Tam

    19.12.2017 16:08:10

    Hz. Isa AS'in nuzülü ve icraatlari hakkinda hem Müslümanlarin hem de Hristiyanlarin malumati vardir. Geregi neyse o yapiliyor. Örnegin Kudüs'ü temlik etmeye kalkisan Israil bunu Hristiyan ve Müslümanlara karsi yapiyor ki ikisi de ittifaka mecburdurlar. Bugünün Müslümanlari olarak tevhid dinini esas alan Hz. Isa AS icin o bizdendir biz de ondaniz, Ona inananlarla ittifak Kur'an tefsiri Risale-i Nurlara göre bizim vazifemizdir. Bunun en bariz örnegini yakinda BM-Genel Kurulunda Iseviler ve Muhammedîler ABD ve Israile karsi gösterilecektir insaallah

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

294. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

Riyad'da patlama sesi!

İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi: Türkiye

Hamsinin kilosu 25 lirayı buldu

Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

Esad YPG'ye hain dedi

93 kayyım incelemeye alındı

Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu

En Çok Okunanlar

Hüsnü ŞAHİT

OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
Ahmet BATTAL

Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
Genel

Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
Genel

Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
M. Latif SALİHOĞLU

Kemalist patentli Menemen Kumpası
Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
Genel

AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
Genel

Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu
Genel

Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.