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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bu kadarı çok fazla

Faruk ÇAKIR
02 Kasım 2017, Perşembe
Ülkemizdeki sıkıntıların bir sebebi de kitaba olan uzaklığımızdır.

Arzu edilen nisbette kitap okunsa, nüfusun büyük çoğunluğu hakkını, hukûkunu bu yolla bilse ve arasa yanlışlar çok daha azalmaz mı?

İmkân ve fırsat buldukça kitap okumanın önemine dikkat çekmeye çalışmak gerekir. Bunun bir yolu da kitap fuarlarının teşvik ve takviye edilmesidir. Keşke imkân olsa ve her ilde, her ilçede kitap fuarları açılabilse. Tabiî ki şunu unutmamak icâb eder: Kitap okumak bir alışkanlıktır ve bu alışkanlık ekseriyetle çocuk yaşlarda kazanılabilir. Aile ve okul bu bakımdan çok önemlidir. Kitap bulunan bir evde büyüyen çocukların ekseriyetle kitap dostu olması mümkündür. Her fırsatta kitap okuyan ve kitap okumanın faydalı olduğunu fiiliyle gösteren bir öğretmenin öğrencilere vereceği desteği düşünelim...

Dolayısıyla yayınevleri de hem maddî hem de mânevî mânâda desteklenmesi icâb eden sektörlerin başında gelmeli. Hemen her yıl ekonomik paketler açıklayan idarecilerin, ara sıra da yayıncılığı destekleyen projeler geliştirmesi beklenir. Bunun bir yolu da kitap fuarlarıdır. Bazen olur ki bir kitap fuarı bir çok kişinin kitapla tanışmasına ve kitap dostu olmasına yol açar. Son yıllarda kitap fuarları sayısında bir artış var, ama fuara katılan yayınevleri ilgisizlik sebebiyle şikâyetçi durumdalar. Fuarlara katılan yayınevlerinden istenen katılım ücretleri kitap satışlarından elde edilmesi muhtemel kârları alıp götürüyor. Tam bu noktada belediyelerin ya da diğer kuruluşların devreye girmesi ve yayınevlerini desteklemesi gerekir ve beklenir.

Yeni Asya Neşriyat da son aylarda açılan kitap fuarlarının bazılarına katılıyor ve bu fuarlardan da güzel haberler geliyordu. Eskişehir ve Van’dan sonra düzenlenen Tokat Kitap Fuarı’ndan maalesef çok üzücü, çok şaşırtıcı ve çok garip bir haber geldi. Yoğun bir iştirakle açılan kitap fuarındaki Yeni Asya Neşriyat standı bazılarını rahatsız etmiş. Teknik bahaneler bir yana bırakılacak olursa, kitap fuarına katılan bir yayınevinin standının hem de gece yarısı haber verilmeden boşaltılmasının bir benzeri, bir izahı, bir açıklaması olabilir mi? Bu kadar büyük bir yanlışa daha önce imza atan olmuş muydu? İşin doğrusu bu hareketi, bu tavrı, bu adımı izah etmek mümkün değil. Bu şekilde mi kitap dostu olunacak? Bu şekilde mi insanlar kitap okumaya teşvik edilecek? Bu şekilde mi kültür seviyemiz yükselecek?

Bu yanlışa imza atanlar, atılmasına müsaade edenler bütün kitap dostlarından da özür dilemelidirler. Yeni Asya Neşriyat’ın yayınladığı eserler meydandadır ve bu güne kadar bu kitaplardan istifade edenler milyonlarla ifade edilir. Bu muamele, fuardaki bir kitap standının kaldırılmış olması savunulamaz ve maalesef tarihe kara bir leke olarak kaydedilmiştir.

Şunu ifade etmekte fayda var ki, kim kitapları dost olarak görmez ve onların okunmasını engellemek isterse yanlış yapar. Hele hele bu eserler okuyanlara ‘müsbet hareket’i anlatan, tavsiye eden eserler ise çok daha önem arz eder.

Tokat’da yaşanan bu muamele sonrası Yeni Asya Neşriyat’ın fiilen oradaki kitap fuarına katılmasının engellenmiş olması insafla, iz’anla, hukukla, adaletle, hakkaniyetle izah edilemez. “Bu kadarı da fazla” dedirtecek icraatlara imza atanların bu millete büyük bir özür borcu vardır vesselâm.

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  • Ar

    2.11.2017 21:31:37

    Kotunun iyiden rahatsizligidir bunlar

  • İdris Ayaz

    2.11.2017 18:44:23

    Üzüntünüzü paylaşıyorum. Demek doğru sunuz ki bunlar geldi başımıza.

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