Bu sessizlik hayra alamet midir?

Amerika Birleşik Devletleri’ne başkan seçilen Donald Trump’ın kararları dünyayı etkilemeye ve dolayısı ile tepki almaya devam ediyor.

En başta 7 İslam ülkesine vize yasağı koyması bir bütün olarak da Müslümanlar aleyhinde politikalar geliştirmesi dünyayı ateşe atmak olarak yorumlanıyor.

Başta Amerika olmak üzere hür dünya Trump’ın kararlarına itiraz ediyor. İnsanlar mağdur olmasın diye gönüllü avukatlar devreye giriyor, New York’taki JFK Havaalanında mescidde ya da camide değil, açık havada Cuma namazı kılıyor ya da havaalanlarında namaz kılan Müslümanlar, Müslüman olmayan insanlar tarafından korumaya alınıyor.

Aynı şekilde dünyanın pek çok ülkesinde ve şehrinde Trump’ı ve onun gibi düşünenleri kınayan toplantılar, yürüyüşler ve mitingler yapılıyor. En çok itiraz etmesi gereken ve beklenen İslam ülkeleri ise çoğunlukla sessiz. Türkiye de Trump’ın kararları karşısında sessizliğe bürünmüş durumda. Daha da ötesi, bazı TV programlarında Trump güzellemeleri yapılıyor. Neymiş, önceki ABD Başkanları münafıklık yaparak Müslümanlara gizliden gizliye tuzak kurarken, Trump bu düşmanlığını aleni, açıkça ‘mertçe’ yapıyormuş! İyi de açık ya da gizli düşmanlık yapanların tamamına itiraz etmek gerekmez mi? “Trump’a itiraz edin, Obama’ya etmeyin” diyen mi olmuştu? Yanlışı kim yaparsa yapsın ona itiraz etmek hepimizin vazifesi değil mi?

“İyi de bizim itirazımızın, açıklamamızın, kınamamızın ne önemi var?” da diyemeyiz. Önemli olan yanlışa itiraz etmektir. Yanlışlara karşı elle, dille ve en azından ‘buğz’la itiraz etmek gerektiğini öğrenmedik mi?

Siyasetçilerin ve idarecilerin farklı hesapları olabilir. Ama sivil toplum kuruluşlarının daha aktif, daha uyanık, daha kararlı olması gerekmez mi?

Bu noktada Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Gözen’in tesbitleri önemli. Bir KRT Televizyonuna açıklama yapan Prof. Dr. Gözen, STK’ların siyasete teslim olmasına da dikkat çekip şöyle demiş: “Bugün Trump’ın vize koyduğu ülkelerin hepsi Amerika’nın tarumar ettiği ülkeler. (...) İslam dünyasının Trump’ın politikasına tepki göstermemesinin sebebi, kendilerinin de bir payının olmalarındandır. Trump’a laf etmekten korkuyorlar, çekiniyorlar. (...) Trump’ın haksız politikasına karşı sokaklarda bir kişi bile yok. New York’ta, Londra’da, Paris’te Hıristiyanlar, Trump’ı protesto ediyorlar. Malesef bizim sivil toplum dediğimizin aslında sivil olmadığını, tamamiyle siyaset endeksli, siyasetin çıkar algılarına ve propagandalarına göre hareket ettiğini gösteriyor. İslami bir hassasiyete göre değil, tamamiyle siyasetin hassasiyetine göre hareket ettiğini gösteriyor.”

Sivil topmul kuruluşlarının içine düşürüldüğü durum hazindir. Siyasetle bu kadar iç içe olmak ne STK’lara fayda verir ne de siyasetçilere. Siyasetçilerin ya da idarecilerin hataları görülmez ve uygun lisan ile ikaz edilmezse sonunda daha ağır faturalar ödenir. Yanlış yapanı ikaz etmek, yanlışını düzeltmesini sağlamak gerekmez mi?

STK’ların siyasetçilerden izin alarak iş yapması hem kendilerine hem de siyasetçilere zarar verir. Gerçek dost siyasetçile de hatalarını gösteren ve o hatalardan uzak durmasını temin eden kişi değil mi?

Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasındaki bu sessizlik hayra alamet olarak görülebilir mi? Sıkıntıları aşmak istiyorsak, her zaman, her yerde, her yanlışa uygun lisan ile itiraz edilebilmeli ve edebilmeliyiz.