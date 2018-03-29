Bürokrasiye fırça

Bürokratlar, devlette çalışan, devlet işlerini yürüten üst mevki ve makamlarda olan idareciler olarak tarif edilir. Bunlar siyasetçilerden farklı olarak seçim yoluyla değil, tayin yoluyla bu göreve gelirler.

Elbette bunları tayin edenler de millet tarafından seçilenler, yani siyasetçilerdir. Dolayısıyla bürokratların başarıları siyasetçilerin başarı hanesine yazıldığı gibi, onların hataları, kusurları ve ihmalleri de dolaylı olarak yöne siyasetçilerin başarısızlık hanelerine yazılır. Sonunda da bunun faturasını seçimlerde siyasetçiler yani seçilenler öder.

Siyasetçiler ve idareciler hemen dönem bürokrasiden yana şikâyetçi olmuşlardır. Bürokrasiyle muhatap olan vatandaş da bu durumdan her zaman şikâyetçidir. Hatta, devlet işlerini gören bir memurun işini doğru dürüst yapmaması vatandaşın en üstteki idareciye, siyasetçiye kızmasına ve küsmesine sebep olur. Yani ayağına bir taş değse bundan bakanı, başbakanı sorumlu tutar ve buna da hakkı vardır.

Son zamanlarda bürokratlardan yana şikâyetler çoğaldı. Ancak bu şikâyetler daha ziyade siyasetçilerden ve bürokratları se- çenlerden geliyor. Elbette bu şikâyetlerde haklıdırlar, ancak bunca zaman vatandaşın bu husustaki şikâyetlerini, serzenişlerini dikkate almayan siyasetçilere ‘Hayırlı sabahlar’ demek icap etmez mi? Vatandaşın dile getirdiği şikâyetler vaktinde ve zamanında dikkate alınmış olsa iş bu noktalara gelir miydi?

Kusura bakılmasın, ama eğer bir yerde bürokrat çalışmıyorsa, işi yavaşlatıyorsa, ipe un seriyor ve “Bugün git, sonra gel” diyorsa o durumdan siyasetçi sorumludur. Çünkü bürokrasi kendisini o makama tayin eden ya da kendisini o makamdan alabilecek kişiye, siyasetçiye, idareciye göre tavır alır. Bir bürokrat “Ben vatandaşa zorluk çıkardığımda bunun hesabı bana sorulur” diye bilse acaba ‘Zenith saat gibi’ çalışmaz mı? Eğer bir bürokrat işini hakkıyla yapmıyorsa yerinden emin olduğunu ve siyasetçinin kendisine dokunmayacağını biliyor demektir. Dolayısıyla siyasetçilerin kürsülerde bürokratlardan ve bürokrasiden şikâyet etmesi pek de inandırıcı değil. Siyasetçi ve idarecilerden beklenen, millete zorluk çıkaran bürokratları o koltuklarda oturtmamaktır. “Ne yapalım, elimiz kolumuz bağlı. Bürokratları görevden alamıyoruz” diyemezler. Deseler de haklı olamazlar.

Acaba şimdiye kadar kaç bürokrat, kaç memur sadece “işlerini iyi yapmadıkları için” vazifelerinden alındı? Başka sebeplerle yüzlerce hatta binlerce bürokrat ve memur işinden alındığı halde “vazifesini yapmayanlar” o koltuklarda oturmaya devam ediyorsa kusura bakılmasın kimse bundan yana şikâyetçi olamaz. Gerçek anlamda işini yapmayanlar görevden alınmış olsa bürokrasi kendisine çeki düzen verir. İş yapmayan bürokratların sorumluluğu siyasetçilerin omuzlarındadır. Onlar da şikâyet yerine işlerini yapsınlar ve millete zorluk çıkaran memurları bir gün dahi bekletmeden görevden alsınlar. Buna rağmen yine de yanlışta direnen, milleti canından bezdiren büroktarlar olursa o zaman şikâyet etmeye hakları olabilir.

Tabiî ki bu anlattıklarımız normal şartlar alından yaşanması gereken şeylerdir. Maksat milletin menfaatinin korunması ise bu yapılmalı. Aksi halde bürokrasiden şikâyet etmenin bir anlamı olmaz. Böyle siyasetçilere, “Hadi yap, işi yap işi” demek milletin hakkıdır.

Herkese ve her zaman adaletle muamele edilsin. İşini yapmayan bürokratı o koltuklardan uzaklaştırmak da adaletin gereğidir. Ama keyfi olarak bürokrasinin ‘tokatlanması’ da adalete uymaz. Bunu da akılda tutmak lâzım vesselâm.