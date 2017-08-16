"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Camiden çıkanlar ne konuşur?

Faruk ÇAKIR
16 Ağustos 2017, Çarşamba
Son aylarda ve yıllarda yapılan bazı uygulamalar millet vicdanında derin yaraların açılmasına sebep oluyor. “Su gider kum kalır” misali bu tartışmalardan geriye çok büyük bir enkaz kalacak. Ve bu enkazı kaldırmak, memleketimizi normale çevirmek epey zaman alacak.

İyilik zannıyla yapılan fenalıklardan biri de toptancı anlayışla iyi ve kötüyü birbirinden ayırmadan kitleleri itham etmektir. Şunu da unutmamak lâzım ki ‘imam’ bir yanlış yaparsa ‘cemaat’in bin yanlış yapma ihtimali vardır. Tabiî ki bu tesbitin aslı farklıdır ve her halde hatırlatmaya ihtiyaç yoktur.

Aktüel tartışmaların en büyük faturasını yine geniş kitleler ödemek üzere. Her hadiseye siyasî pencereden bakanlar düne kadar dost bildiklerine artık başka gözle bakıyor. Elbette genelle yapmak doğru olmaz, ama camilerdeki vaazlarda bile ‘cemaatler’ itham edilmeye başlandığına göre işin sonu nereye varır? 

Geçen yıl bu vakitlerde bir camide Cuma namazı kılarken imam efendinin uygun olmayan üslûplarla sağı solu itham etmesine şahit olduk. Siyasetçilerin üslubunu hatırlatan o beyanları cami cemaatini olumsuz etkilediği belliydi. Nitekim namaz çıkışı sohbet eden iki kişi caminin hemen yanındaki Kur’ân kursu ve yurt binasını göstererek “Sıra bunlarda. Bunların da dağıtılması lâzım” diyordu. Bunu söylediği kişi de emekli bir imam hatipti! Düşünün, Cuma namazını kılan ve camiden çıkan bir kişi hem de bu sözleri emekli bir ilahiyatçıya söylüyor. En az onun kadar dikkat çeken bir nokta da bu sözleri dinleyen emekli imam hatip, itiraz etmiyordu.

İşlerin bu noktaya geleceği dünden belliydi, ama siyasî anlayışlar gerçekleri perdeliyordu. Geçen gün benzer bir hale İstanbul’da şahit olduk. Namazı aynı safta kıldığımız bir iman ehli, daha camiden çıkmadan bütün dini cemaatlerin adını zikrederek “Ben devletin yerinde olsam bütün cemaatleri dağıtırım, kapatırım. Bütün yetkileri Diyanet’e veririm” dedi. Hemen yanındaki arkadaşı da “Ne kapatması hepsini yok etmek lâzım” anlamına gelen çok daha fena sözler söyledi. Uygun lisan ile “Etmeyin, yapmayın. Bu beyanlar Türkiye ve dünya gerçeklerine uymaz. Bu anlayıştan millet zarar görür” demeye çalıştıysak da kanaatlerinde ısrar ettiler.

Peki camide cemaatle namaz kılan insanlara ne oldu da bu kanaatleri beyan eder hale geldiler? Türkiye’yi idare edenler bu hal ve gidişten memnun mudur? Bu tartışmalar uzun dönemte Türkiye’ye zarar vermez mi? Ve açılan bu yaralar ne zaman ve nasıl tedavi edilebilir?

Dini yapılarda problemler olabilir, ama buna karşılık tamamını itham edici bir dil ile hadiseye yaklaşmak haklı görülebilir mi? İyi ile kötüyü birbirinden ayırmak lâzım geldiğini kim anlatacak? İnsanlara doğruyu göstermek gerekirken toptancı anlayışla bir kişinin ya da bazı kişilerin hatalarını genele yaymak ne derece doğrudur?

Siyasetçilerin kendi menfaatleri icabı yaptıkları konuşmalar ve sınıflandırmalar cemiyet bünyesinde derin yaralar açmaktadır. Bu yanlış kanaatlerin cami cemaati içinde yaygınlık kazanması hayra alâmet değildir. Bu tavrın yanlış olduğu er ya da geç anlaşılır, ama inşallah o zaman geç kalınmış olmaz. 

İnanın cemiyet bünyesinde açılan bu yara, bu güvensizlik, bu itham furyasının tedavi edilmesi ‘kanser’ tedavilerinden daha zor olacak. Yeni yaralar açma gayretleri sona ersin ve bugünden itibaren hep birlikte bu derin yarayı tedavi etmeye başlayalım...

Okunma Sayısı: 2163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mehmet

    16.08.2017 02:28:21

    Bu ülke lime lime ediliyor.Herşey bilinçle gerçekleşiyor.Tesadüf yok.Şu anda susan ve bana birşey olmaz diyenler yaşadıklarının vahametini anlama fırsatı bulamayacaklar,dini terminoloji ve dindar eliyle dinin içi boşaltılıyor.Bunu yapanlar cihad yaptığını zannediyor.Kısacası 220 süratla ülke otobüsü uçuruma giderken biz yolcular vur paylaşım çal oynasın altta kalanın canı çıksın modundayız

  • İhvan ı Müslüm

    16.08.2017 00:54:01

    Yaralar tedavi olsun Amin. ALLAH"ımızda sizlerden razı olsun..

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.