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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Camilerde çocuk sesi

Faruk ÇAKIR
26 Haziran 2018, Salı
Her yıl olduğu gibi okulların tatil edilmesiyle birlikte camilerde bir hareketlilik olur.

Yıl boyu okulları  şenlendiren çocuklar bu defa camileri şenlendirir ve kubbeler “Elif, be, te...” sesleriyle dolar. Bu sene de ‘Yaz  Kur’ân kursları’  sayesinde camiler çocuk sesleriyle dolacak inşallah.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan Cuma (22 Haziran 2018)  hutbesinde velilere seslenilerek çocukların camilere gönderilmesi istenmiş. 

“Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır” hadisi şerifinin  hatırlatıldığı hutbede şöyle denilmiş: “Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur’ân ve Peygamberimizin örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman dilimi daha başlıyor. Kur’ân  kurslarımız, 25 Haziran’da açılıp 17 Ağustos’a kadar devam edecek. ‘Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi’  şiarıyla camilerimiz, bu yıl da milyonlarca çocuğumuz için bir eğitim yuvasına dönüşecek.” (AA, 22 Haziran  2018)

Hutbede de hatırlatıldığı üzere, yaz Kur’ân kursları hem Kur’ân öğrenilmesine vesile olur, hem de dolaylı  olarak çocuklarımızın ‘kitap okuma’ alışkanlığı kazandır. Herkes kabul eder ki en büyük düşman olan  ‘cehalet’i mağlup etmek için ilim öğrenmek gerekir. Bunun yolu da kitap okumaktan geçer.

“Camide çocuk sesi” olması gelecek yıllar için de çok önemlidir. Çocuklar ve gençler ilimle donatılmadan  önümüzdeki yıllara ümitle bakmak mümkün olur mu?

Tabii ki mesele sadece çocukların camilere gitmesi ile bitmiyor. Asıl meselenin o günden sonra başladığını  kabul etmek gerekir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi camiye, Kur’ân’a, ilme ve okumaya dost edebilmek çok  önemli. Çocuklarla çocuk olabilecek ve onların anlayacağı dille konuşabilen imam hatip ya da Kur’ân  eğiticilerinin olması şarttır.

Geçmiş yıllarda bazı camiler ve imam hatipler bu noktada güzel çalışmalar ortaya koymuştu. Bu sene de  güzel örneklere şahit olacağımızı tahmin ediyoruz. Camilerle yeni tanışacak çocuklarımıza bu mekânları  sevdirebilirsek kurulan dostluk ömür boyu devam eder. Bu bakımdan yaz aylarındaki kurslar önemli.

Mesela, İstanbul’daki bir camide Kur’ân öğrenmeye giden çocuklara hemen her gün ‘bilgi yarışması’ yapılarak ödüller ve hediyeler veriliyordu. Maddi değeri az da olsa bu hediyeler çocukların aksatmadan camiye  

gitmesine ve derslerine çalışmasına vesile oluyor. Bu yöndeki gayretlerin artması için esnaf ve cami  kaynaşmasının da sağlanması gerekir. Bahse konu olan camideki hediyeleri mahalle esnafı karşılıyordu. Aynı çalışmanın bütün camilerde yapılması mümkündür. 

Bu vesile ile yıllar önce köyümüzde yaptığımız bir çalışmadan da bahsetmek isteriz. Tatil için köye giden  çocukların camiye gelip Kur’ân öğrenmesini teşvik için her hafta bir yarışma ve Kur’ân okumayı öğrenenlere  başta Kur’ân olmak üzere çeşitli kitap hediye edileceği duyurulmuştu. O sene köy camimizde görevli imam  hatip de yoktu. ‘Din dersi’ öğretmeni olan ilahiyatçı abimiz gönüllü olarak çocuklara Kur’ân öğretmeye  başladı. O sene açılan yaz Kur’ân kursu o güne kadar olmadığı kadar ilgi gördü. Neredeyse bütün çocuklar  Kur’ân okumayı öğrendi. Çocuklar için hazırlanan hediyeleri de İstanbul’daki esnaf olan köy komşularımız  karşıladı. Aradan yıllar geçtiği halde o seneki kurs hâlâ komşuların dilinde bir önrek olarak anlatılır.

Bu güzel örneklerin çoğalması ve Kur’ân okumasını bilmeyen tek kişi kalmaması temennisiyle emeği geçen  herkese teşekkür edelim.

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