Cehalete karşı oku

Milyonlarca kişi “Kitap okumuyoruz, Türkiye’de kitap okuma seviyesi çok düşük. Mutlaka kitap okumalıyız” diyoruz; ama devamında bu sözleri sarf edenler, bizler de dahil olmak üzere ne kadar kitap okuduğumuzu hiç yargılamıyor ve sorgulamıyoruz.

Geçmiş yıllarda siyasî bir gazetenin yetkilisi, bir dergiye verdiği beyanatta kendi gazetesi için şu mealde bir tesbitte bulunmuştu: “Bizim gazetemizin çok satılması gerektiğini söyleyen bir milyon kişi var, ama satın alanların sayısı 100 bin değil.”

Ülkemizde de kitap okuyanların sayısının az olduğunu söyleyen milyonlarca kişi varız, ama buna rağmen, kitap okunmadığından şikâyet edenler de dahil yeterli nispette kitap okumuyoruz. Bilindiği üzere kitap okuma takdir edilme ve taklit edilmesi gereken bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığın genel olarak küçük yaşlarda kazanıldığı da hatırlanınca okullardaki eğitim sisteminin önemi daha da iyi anlaşılır. Her fırsatta, okullarda ‘kitap okuma, anlama ve anlatma dersleri olsun’ denilmesinin sebebi budur. Mevcut ders sayısının azaltılmasının konuşulduğu bu günlerde ciddî bir kitap okuma kampanyası başlatılarak okullara ‘kitap okuma dersi’ konulması isabetli olur.

Kitap okuma alışkanlığı üzerine yapılan araştırmalar durumun vahametini ortaya koyuyor. Bu araştırmalar gerçek tabloyu tam olarak göstermeyebilir. Ancak kitap okuma alışkanlığı bakımından iyi bir durumda olmadığımıza zaten hepimiz şahidiz.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi de (DESAM) Türkiye’deki kitap okuma alışkanlığını ortaya koyan bir araştırmaya imza atmış. DESAM’ın “Türk Halkının Kitapla İmtihanı” adlı ArGe raporuna göre dünyada en fazla kitap okuyan ülkelerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve İngiltere var. Ardından, yüzde 14 ile Japonya geliyor. ABD’de bu oran yüzde 12, İspanya’da yüzde 9. Türkiye’de ise, oran yüzde 0,1.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) rakamlarına göre de okuma alışkanlığında dünyada 86. sıradayız. Türkiye’de kitap okuyanların yüzde 45’i aşk, yüzde 43’ü din (namaz hocası, duâ kitapları), yüzde 12’si masal, fıkra, siyaset ve kişisel gelişim kitapları okuyor.

Uluslararası Yayıncılar Birliği rakamlarına göre ise dünyada kişi başına kitap harcaması 1.3 dolarken, Türkiye’de ise bu rakam 25 sent... Çocuklara kitap hediye edilmesi sıralamasında Türkiye dünyada 140. sırada. Türkiye, 2 milyar 100 milyon doları aşan kitap endüstrisi hacmiyle dünya sıralamasında 11’inci, fakat Türk halkı kitap okuma oranında Afrika ülkeleriyle aynı kategoride. TÜİK’e göre ise Türkiye’de kitap, ihtiyaç listesinin 235’inci sırasında yer alıyor. Türkiye’de insanlar günde 6 saat televizyon izliyor, günde 4 saat internete giriyor, fakat kitap okumaya ancak 6 dakika vakit ayırıyor.

Tabiî ki kitap okuma alışkanlığının yeterli olmamasının kabahati sadece okuyucularda değil. Hem fiyat hem de muhteva bakımından cazip kitaplar yayınlamayan ve bunları desteklemeyen devletin, idarecilerin de kabahati vardır.

Tam da bu günlerde Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, TV’lerin de ücretli olması gerektiğini savunurken şöyle demiş: “Günde 15 lira verip sigara alan, 5 liraya bir bardak çay içen okuyucu 1 lira verip gazete okumuyorsa ortada büyük bir sorun var demektir.” (18 Kasım 2018)

Ortada bir dert var, ama bu sadece TV’lerin ücretsiz, gazetelerin paralı olmasında mıdır? Sanal âlemde yapılan yorumların çoğunda, medyanın halktan koptuğu dile getirildi. Milletin bunca derdi varken hayal âleminde gezen gazetelerin okunma ihtimali olabilir mi? Aynı şekilde derde deva olmayan kitaplar yayınlayan yayınevleri ayakta kalabilir mi?

Çok sorulu ve çok cevaplı dertlerimiz var. Ama esasta mesele eğitim sisteminde düğümleniyor. Mutlaka okuma alışkanlığını kazanmamız ve kazandırmamız lâzım vesselâm.