Demir gibi zam

Eğer doğru ise inşaat demirinin ton fiyatında 20 günde yüzde 43.8 artış yaşanmış. “Eğer doğru ise” diyoruz, çünkü neredeyse yarı yarıya fiyatların artmasına rağmen bu hadise, bu gelişme, bu zam doğru dürüst haber bile olmadı ya da olamadı.

İlgili haberde demire gelen yüksek zammın sebebi şöyle izah edilmiş: “ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi kararı, Türkiye’den yeni siparişleri yavaşlatırken, iç piyasada hurda sıkıntısı, kur baskısı ve üretimin ağırlıklı dış piyasaya gitmesi fiyatları tırmandırdı. 2017 yılı başında bu yana yaklaşık yüzde 60 artan demir fiyatları bin 820 liradan 2 bin 920 liraya yükseldi. Son 20 günde ise KDV dahil demirin tonu 2 bin 30 liradan 2 bin 920 liraya tırmandı. (...) Bu durum demir-çelik ürünlerinin ağırlıklı müşterisi olan inşaat ve otomotiv sektöründe maliyetleri etkileyeceği öngörülüyor. Ancak hafif ticarî araç satışları, yılın ilk iki ayında yüzde 11, konut talebi de aralıkta yüzde 6.8 daraldı. Maliyetlerin sürekli arttığı, satışların da azaldığı ortamda fiyat artışlarını ürün ve projelerine yansıtamamaktan şikâyet eden üreticiler hükümetten çözüm bekliyor. Diğer taraftan üretimlerinin yüzde 30’unu iç piyasaya, yüzde 70’ini dış pazarlara satan demir-çelik ihracatçıları, ABD’nin vergi kararı sonrasında şimdiden yeni pazarlar aramaya başladı.” (Karar g. 21 Mart 2018)

Sektör temsilcileri de döviz kurundaki aşırı yükselişin, demir-çelik fiyatlarına yansıdığına dikkat çekerken üreticiler de “Dar ve euro yükselirse fiyat artar” diyorlarmış. Yine sektör çalışanlarının hatırlatmasına göre Türkiye’de demir hurdasından demir üreten 20’ye yakın kuruluş bulunurken madenden demir üretimi yapan 3 entegre tesis bulunuyor.

MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Hilmi Kağnıcı da, dolar bazında demir fiyatlarının son bir yılda yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdiğini söylemiş. Kağnıcı, şöyle devam etmiş: “Bunun nedeni nedir? Çin’de üretimin kısılması, Avrupa’da talebin artması. Türkiye’de ise kur ve parite kaynaklı avantajlar nedeniyle ihracatın büyümesi. Tabi fiyat artışlarında hurda fiyatlarındaki yükselişin de etkisi var. Türkiye en büyük hurda alıcılarından biri ve üretim daha çok hurdadan yapılır. Bu da fiyatları etkileyen bir başka nokta. Demir-çelik sektöründe fiyatlar günlük belirlenir. (...) Kısa vadede fiyatlarda bir geri dönüş beklemiyorum.”

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar da, demir fiyatlarının sürekli yukarı çıktığını ve 2 bin 800 liraları aşan fiyatların inşaat maliyetlerini de yükselttiğini söylemiş. Dündar, “Demir fiyatlarında bir önceki yıla göre ciddî bir artış var, yüzde 10, 20 değil, yüzde 50’nin üzerinde artış var. (...) Dolar kurundaki artış nedeniyle demirin ton fiyatı 3 bin liraya doğru gidiyor” şeklinde konuşmuş.

Özyurtlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise tartışmaya farklı bir pencereden bakmış: “Neredeyse ikiye katlanan demir maliyetleri, inşaatların yarım kalmasına sebep olacak seviyeye geldi. İnşaatçıyı faiz değil, demir fiyatları batıracak. Demir fiyatları 9 ay içinde yüzde 80-90 artmış durumda, betondaki artışın da bu sene yüzde 30-40 olacağını tahmin ediyoruz. Bu maliyetler öyle ya da böyle fiyatlara yansıyacaktır.”

Demir ve inşaat sahasında zam alevleri yükselirken bu meselenin Türkiye’nin gündemini hiç meşgul etmemesi normal midir? Yoksa bazıları gibi “Bize ne, inşaatçılar düşünsün” mü diyelim?