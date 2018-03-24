"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Demir gibi zam

Faruk ÇAKIR
24 Mart 2018, Cumartesi
Eğer doğru ise inşaat demirinin ton fiyatında 20 günde yüzde 43.8 artış yaşanmış. “Eğer doğru ise” diyoruz, çünkü neredeyse yarı yarıya fiyatların artmasına rağmen bu hadise, bu gelişme, bu zam doğru dürüst haber bile olmadı ya da olamadı.

İlgili haberde demire gelen yüksek zammın sebebi şöyle izah edilmiş: “ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi kararı, Türkiye’den yeni siparişleri yavaşlatırken, iç piyasada hurda sıkıntısı, kur baskısı ve üretimin ağırlıklı dış piyasaya gitmesi fiyatları tırmandırdı. 2017 yılı başında bu yana yaklaşık yüzde 60 artan demir fiyatları bin 820 liradan 2 bin 920 liraya yükseldi. Son 20 günde ise KDV dahil demirin tonu 2 bin 30 liradan 2 bin 920 liraya tırmandı. (...) Bu durum demir-çelik ürünlerinin ağırlıklı müşterisi olan inşaat ve otomotiv sektöründe maliyetleri etkileyeceği öngörülüyor. Ancak hafif ticarî araç satışları, yılın ilk iki ayında yüzde 11, konut talebi de aralıkta yüzde 6.8 daraldı. Maliyetlerin sürekli arttığı, satışların da azaldığı ortamda fiyat artışlarını ürün ve projelerine yansıtamamaktan şikâyet eden üreticiler hükümetten çözüm bekliyor. Diğer taraftan üretimlerinin yüzde 30’unu iç piyasaya, yüzde 70’ini dış pazarlara satan demir-çelik ihracatçıları, ABD’nin vergi kararı sonrasında şimdiden yeni pazarlar aramaya başladı.” (Karar g. 21 Mart 2018)

Sektör temsilcileri de döviz kurundaki aşırı yükselişin, demir-çelik fiyatlarına yansıdığına dikkat çekerken üreticiler de “Dar ve euro yükselirse fiyat artar” diyorlarmış. Yine sektör çalışanlarının hatırlatmasına göre Türkiye’de demir hurdasından demir üreten 20’ye yakın kuruluş bulunurken madenden demir üretimi yapan 3 entegre tesis bulunuyor.

MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Hilmi Kağnıcı da, dolar bazında demir fiyatlarının son bir yılda yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdiğini söylemiş. Kağnıcı, şöyle devam etmiş: “Bunun nedeni nedir? Çin’de üretimin kısılması, Avrupa’da talebin artması. Türkiye’de ise kur ve parite kaynaklı avantajlar nedeniyle ihracatın büyümesi. Tabi fiyat artışlarında hurda fiyatlarındaki yükselişin de etkisi var. Türkiye en büyük hurda alıcılarından biri ve üretim daha çok hurdadan yapılır. Bu da fiyatları etkileyen bir başka nokta. Demir-çelik sektöründe fiyatlar günlük belirlenir. (...) Kısa vadede fiyatlarda bir geri dönüş beklemiyorum.”

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar da, demir fiyatlarının sürekli yukarı çıktığını ve 2 bin 800 liraları aşan fiyatların inşaat maliyetlerini de yükselttiğini söylemiş. Dündar, “Demir fiyatlarında bir önceki yıla göre ciddî bir artış var, yüzde 10, 20 değil, yüzde 50’nin üzerinde artış var. (...) Dolar kurundaki artış nedeniyle demirin ton fiyatı 3 bin liraya doğru gidiyor” şeklinde konuşmuş.

Özyurtlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise tartışmaya farklı bir pencereden bakmış: “Neredeyse ikiye katlanan demir maliyetleri, inşaatların yarım kalmasına sebep olacak seviyeye geldi. İnşaatçıyı faiz değil, demir fiyatları batıracak. Demir fiyatları  9 ay içinde yüzde 80-90 artmış durumda, betondaki artışın da bu sene yüzde 30-40 olacağını tahmin ediyoruz. Bu maliyetler öyle ya da böyle fiyatlara yansıyacaktır.”

Demir ve inşaat sahasında zam alevleri yükselirken bu meselenin Türkiye’nin gündemini hiç meşgul etmemesi normal midir? Yoksa bazıları gibi “Bize ne, inşaatçılar düşünsün” mü diyelim?

Okunma Sayısı: 364
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi iki kelime: İyi değil

    İnternete RTÜK denetiminin dünyada örneği yok

    Manevi cihadın öncüleri, Nur talebeleri

    Erdoğan - Macron görüşmesinin detayları

    Boğaziçi'nde yaşanan olayla ilişkili 14 şüpheliden 12'si yakalandı

    Milliler, tek golle kazandı

    Verheugen: Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim

    23 Ocak'ta şehit olan Usta ve Muratdağı'nın cenazelerine ulaşıldı

    Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesini değerlendirdi

    Acı haber Batman'dan geldi

    ABD'den Menbiç açıklaması

    İKV Başkanı Zeytinoğlu: Acilen adım atılmalı

    Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi

    "Çiftlik Bank" ve benzeri yapılanmalar TBMM gündeminde

    ''Afrin'in devamı var; İdlib var, Mümbiç var''

    15 Temmuz'da Maltepe Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin karar

    İngiltere'den İsrail'e Ahed el-Tamimi tepkisi

    Kılıçdaroğlu’ndan Alman Büyükelçiye tepki: İşgal diyemezsiniz

    10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar açıklandı

    Cezaevine girebilmek için suç işliyorlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ekonomi iki kelime: İyi değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Demir gibi zam
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u anlamak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünya ile birlikte...
    Ahmet BATTAL

    Siyasal “İslâm” değil, siyasal “İslâmcılık”
    İslam YAŞAR

    Bediüzzaman'ı selamladı
    Armağan Bahtiyar

    Bir ümittir yaşamak
    Cevher İLHAN

    “Mahkeme, en ziyâde bîtarafâne olmalı”
    Genel

    İnternete RTÜK denetiminin dünyada örneği yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.