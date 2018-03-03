Depreme hazır mıyız?

Sadece İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin depremlere karşı gerekli tedbirleri aldığı her halde söylenemez.

Zaten Türkiye'yi idare edenler de bunu her fırsatta dile getirip, "Aman tedbir alalım. Eski binalarımızı yenileyelim" diyorlar.

Resmî rakamlara göre İstanbul'da 15 milyon kişi yaşıyor. Bunun yanında en tehlikeli, depreme karşı dayanıklı olmayan çok sayıda bina da İstanbul'da. 1999'da yaşanan ve 20 bine yakın insanın vefat ettiği "Marmara Depremi" sonrasında depreme karşı her türlü tedbirin alınacağı belki de bin defa söylendi. Elbette yeni yapılan binalar için yeni şartlar ortaya konuldu, ama yıkılıp yeniden yapılması icap eden riskli binalar için gerekli tedbirlerin alındığı söylenemez. Yüzlerce defa "İstanbul'u yıkıp yeniden inşa edeceğiz" denildi, ama bu sözler unutuldu. Son yıllarda 'kentsel dönüşüm' adı altında yapılanlar da ekseriyetle eski binaların yıkılıp yeniden yapılması şeklinde cereyan ediyor. Oysa bu dönüşümün çok daha farklı, çok daha geniş çerçeveli olması umuluyor ve bekleniyordu. Yeşil alanlar, parklar ve bahçelerin olduğu yaşanabilir bir şehir, bir İstanbul adımı maalesef atılamadı.

1-7 Mart, 'Deprem Haftası'ymış. Depremle bu kadar iç içe yaşayan ve "Büyük İstanbul depremi"ni bekleyen bir şehirde, bir ülkede 'deprem haftası'nın bile gerektiği gibi hatırlanmaması zaaf değil mi? Elbette hatırlamaktan maksadımız sadece 'tören'lerin yapılması değil. Tam aksine 'tören'ler yapılmasın, ama insanların deprem tehlikesine karşı ikaz edilmesi ve tedbir almaya teşvik edilmesi gerekir. Yeri gelmişken bir dönem sloganını hatırlayalım: Törenleri başkası, trenleri [depreme karşı tedbir] biz yapalım!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Deprem Sempozyumu"nda konuşarak Türkiye'nin 'deprem tablosu'nu ortaya koymuş.

Depremin cana ve mala vereceği zararların asgariye indirilmesi üzerinde çalışmaların yapıldığını anlatan Akdağ, şöyle demiş: "(Depremlere karşı) Çok daha hızlı müdahaleyi sağlayacak bazı alanlar oluşturacağız. Lojistik merkezlerimize ilâve adeta 'uydu lojistik merkezleri' diyebileceğimiz, çok daha hızlı müdahaleyi sağlayacak bazı alanlar oluşturacağız. AFAD'ın yaklaşık 2 bin arama kurtarma ekibi var. Bu arkadaşlarımız mükemmel yetişmiş, her türlü fedakârlığı yapabilen gözlerinden öpülesi insanlar. Ama bu sayı yeterli değil. AFAD kanunundan da elde ettiğimiz bir başka imkânımız, itfaiyecilerin de bu sürece etkin olarak katılabileceği bir sistemin kurulması. Dolayısıyla 2018-2019 arasında Türkiye'de 20 bine yakın itfaiyecinin de bu müdahale hazırlığına çok etkin katılması, eğitimlerinin yenilenmesi, güçlendirilmesi, yangın dışında da afet ve diğer krizler için müdahale kabiliyetlerinin arttırılması çalışmalarına hız veriyoruz." (AA, 1 Mart 2018)

Bakan Akdağ, riskli bina yükünün Türkiye'nin sırtına onlarca yıl boyunca konulmuş bir kambur olduğuna da dikkat çekip, şu tesbiti de ilâve etmiş: "Türkiye'de nüfusun yüzde 27'si, binaların yüzde 26'sı en tehlikeli alanlarda bulunuyor. Ama bu yüzde 26'nın bütünü riskli bina değildir, özellikle belli bir yıldan önce yapılan binalarda risk çok fazla."

Deprem benzeri afetlere karşı tedbir almak için muhtemel yeni bir depremi beklememek lâzım. Elden gelen imkânlar kullanılarak her türlü tedbirin alınması lâzım. Bunun yapıldığını söylemek kolay değil. Son pişmanlığın fayda vermeyeceğini bildiğimize göre gerekli tedbirleri alalım.