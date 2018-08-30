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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Devlet tasarruf eder mi?

Faruk ÇAKIR
30 Ağustos 2018, Perşembe
En evvel tasarruf yapması gereken devlet (kamu) olduğu halde, yanlış bir yorumla israf denizinde yüzülüyor. Bu yanlış kabulün temelinde “İtibarda israf olmaz” anlayışı yatıyor. İsraf ede ede boğulma derecesine kadar gelindi.

Geçmiş yıllarda görev yapan bir ‘imar bakanı’, devletteki israfı anlatırken sahil ilçelerindeki ‘iskele’ inşaatlarından örnek vererek şu mealde konuşmuştu: İhale edilir, inşaata başlanır. Derken kış gelir. Çalışmalara ara verilir. Yaz gelince, eski yapılan işlerin tamamını deniz alıp götürmüştür. Yeniden başlanır,  bitirilmez. Seneye aynı iş bir daha yapılır. Derken bir yıllık iş 10 yılda ve on kat pahalıya yapılır.

Basit bir misal, ama devletteki israf anlayışını ortaya koyan bir hadise. Bunun yüz değil, bin beteri uygulamalar da vardır. Meselâ bir milletvekili bayram tebriki için parasını milletin, devletin verdiği milyon liralık mesaj atar. Bir başka belediye başkanı da bayram tebrik kartı için aynı şekilde milyon liralık para harcar. Yahu, bunların tamamı israf değil mi? Okunmayan, çöpe atılan, silinen tebrik mesajları için değil milyon lira, on lira bile israftır!

Yeni haberlere bakılırsa (Yeni Şafak, 28 Ağustos 2018) devletin tasarruf yapmaya karar verdiği anlaşılıyor. Hemen ifade edelim ki bir lira bile tasarruf edilse tebrik ederiz ve ediyoruz. Ancak devlettin ciddî bir tasarruf anlayışının ve düşüncesinin  olmadığını da biliyoruz. Çünkü yapılan işlerin ‘israf’ olduğunu kabul etmiyorlar. Kimileri slogan olarak görebilir, ama gerçek anlamda bir tasarruf programı uygulanabilse belki de ekonomik krizleri bile aşarız. Tasarruf bir anlayış olarak devlete, kamuya hükmetmeli. Yoksa ‘devletin malı deniz’ anlayışı ile hadiselere  yaklaşılırsa krizlerden kurtulmak mümkün olmaz.

Uygulanabilirse kamuda araç kiralamaya üst sınır getirilmesi ve kamu için yeni bina yapılmaması da planlanıyormuş. Bu şekilde yüzde 30’luk bir tasarruf hedefleniyor. Konu ile ilgili habere bakıldığında ‘dağın fare doğuracağını’ şimdiden söyleyebiliriz. Ciddî bir tasarruf listesi görülmüyor. Yine de böyle bir meselenin gündeme gelmiş olması isabetlidir. İnşallah uygulanır.

Şunu da ifade etmek gerekir ki, bir tasarruf programı uygulamak için krize girmek mi gerekiyordu? Kriz olsa da olmasa da imkânları her zaman tasarruflu kullanmak icap eder. Daha iyi tasarruf etmek için bir ‘bakanlık’ dahi kurulsa yeridir. Ancak bu ‘bakanlık’ işe, kendisine yeni bir bina yapmakla başlamamalı. Belki en iyi yol, tasarruf tedbirlerini araştıracak, ‘devlet’e tavsiye edecek ve belli ölçüde uygulama ‘yetkisi’ olan bir gönüllü sivil toplum ekibi oluşturmaktır. Bunların her ilde, her ilçede ve icabında her köyde temsilcisi olabilir. Yapılan işlerdeki israf tesbit edilir ve önlenirse çok iyi bir iş çıkarılmış olur.

Bakınız, ‘devlet zarurî olmadıkça yeni bina yapmayacak’ deniliyor, ama yeni bina yapmaktan daha fazla israf adımları da atılıyor. Acaba devlet adına kiralanan binalarda akıllı adımlar atılıyor mu? Meselâ, bir ilçede faaliyet gösteren ‘vergi dairesi’nin ilçedeki en lüks iş hanında bulunması akıllı bir tercih midir? Ana caddede, kiraların en pahalı olduğu yerde değil de daha sakin bir köşede bu hizmet verilemez mi? 

Sadece yeni bina yapmama kararı yetmez. Kiralanan lüks binalardan da mümkün olduğu kadar erken taşınmak icap eder. Devlet bir yandan ‘bina zengini’ olurken öte yandan bazı kurumlar adına lüks binaların kiralanması tasarruf anlayışıyla izah edilemez.

Başta devlet olmak üzere hepimiz tasarruf etmek durumundayız. Devlet bu tasarruf kararını uygulayabilecek mi o şüpheli...

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Yorumlar

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  • Gündüz Alp-3

    30.8.2018 09:53:27

    Kendi hesabıma devletin tasarruf edeceğine inanmıyorum. Tüketime alıştırılmış bir toplum ve kamunun, bu alışkanlığı, lüksü, rahatı, el kesesinden saltanatı kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum. Yiyerek büyüyen bir vücudun sonunda obez olması ve hastalıklara davetiye çıkarması gibi, tüketerek büyüyen devlet ve toplum da sonunda ekonomik bir krize davetiye çıkarması akıldan uzak değildir. İşte halimiz. Harcı borcuna yetmeyen bir ülke haline geldik. İsraf başta olmak üzere lüks ve kamudaki bu saltanat devam ettikçe, vatandaşın tasarrufu, kemer sıkması, fedakarlığı, salınan zam ve vergiler istenen sonucu vermez. Çünkü kamudaki israf, lüks ve saltanat uzayın kara delikleri gibi hepsini yutmaktadır. Meselâ, işçinin açlık sınırının altında ücret aldığı bir ülkede başımızdaki yöneticilerin kaç lira maaş aldıklarından haberimiz var mı? Demokrasi, şeffaflık ve hesap verme, hesap sorma rejiminin adıdır. Krizden ders çıkarabilirsek ne mutlu!

  • Gündüz Alp-2

    30.8.2018 09:34:45

    Hem meselâ, eski bir başbakan yardımcısı, kamudaki araba saltanatını hafif alır tarzda "çerez parası bile değil" demişti. Kamudaki bina ve araba saltanatını Yeni Asya ve benzeri doğru yazan gazetelerden ve onların değerli kalemlerinden öğreniyoruz. Yoksa yandaş basın, güç ve iktidarın yanında konuşlandığından, çıkarına halel gelir diye bunları dile getirmez. Hatta tam tersini yaparak algı oluşturur. Rant temelli ekonomide tasarruftan bahsetmek işin "fıtratına" aykırıdır. Çünkü tek amaç: Çok kazanmaktır. Bunun da sebebi, menfi ve menfaatçi siyasetin ülkede prim yapıyor olasıdır. Dilimizde tüy bitse de tekrarlamakta yarar gördüğümüz şeyi bir kez daha söyleyelim. Çözüm ve çare hürriyetçi demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür. Tasarrufla ne ilgisi var diyenler olabilir. Ülkenin rejimiyle her şeyin yakın ilişkisi vardır. Ahvalimizi tahlil ederseniz, daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum.

  • Gündüz Alp

    30.8.2018 09:09:54

    Sayın Çakır, Ahlat'ta yeni bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün konuşulduğu şu günlerde uyarıcı yazınız için çok teşekkür ediyorum. En son söyleyeceğimiz sözü hemen söyleyelim: İSRAFTA HAYIR YOKTUR. Bunu ister fert isterse devlet yapsın. Kaldı ki devlet yöneticilerinin harcama yaparken kılı kırk yarmaları gerekir. "Tüyü bitmemiş yetim hakkı" diye başlayan nutukları yıllarca dinledik. Aynı sözün sahipleri şimdilerde "İtibardan tasarruf olmaz" deyip konuyu çarpıtıyorlar. Biz de diyoruz ki, itibar ve saygınlık köşk ve sarayda değildir. Öyle olsaydı bunca saraylar yapan 600 yıllık Osmanlı yıkılmazdı, değil mi? Meselâ, yüzlerce Adalet Sarayımız var ama gerçek anlamda adalet var mı yok mu tartışılır. Meselâ, hem vatandaşın tasarruf alışkanlığı hem devletin tasarrufu ve politikası olsaydı şu ekonomik kriz yaşanır mıydı? "İtibardan tasarruf olmaz" dersek sonuçta itibar da gider. Tıpkı bugün yaşadığımız siyasal, sosyal, ekonomik durum gibi.

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