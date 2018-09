Devlet tasarruf eder mi?

En evvel tasarruf yapması gereken devlet (kamu) olduğu halde, yanlış bir yorumla israf denizinde yüzülüyor. Bu yanlış kabulün temelinde “İtibarda israf olmaz” anlayışı yatıyor. İsraf ede ede boğulma derecesine kadar gelindi.

Geçmiş yıllarda görev yapan bir ‘imar bakanı’, devletteki israfı anlatırken sahil ilçelerindeki ‘iskele’ inşaatlarından örnek vererek şu mealde konuşmuştu: İhale edilir, inşaata başlanır. Derken kış gelir. Çalışmalara ara verilir. Yaz gelince, eski yapılan işlerin tamamını deniz alıp götürmüştür. Yeniden başlanır, bitirilmez. Seneye aynı iş bir daha yapılır. Derken bir yıllık iş 10 yılda ve on kat pahalıya yapılır.

Basit bir misal, ama devletteki israf anlayışını ortaya koyan bir hadise. Bunun yüz değil, bin beteri uygulamalar da vardır. Meselâ bir milletvekili bayram tebriki için parasını milletin, devletin verdiği milyon liralık mesaj atar. Bir başka belediye başkanı da bayram tebrik kartı için aynı şekilde milyon liralık para harcar. Yahu, bunların tamamı israf değil mi? Okunmayan, çöpe atılan, silinen tebrik mesajları için değil milyon lira, on lira bile israftır!

Yeni haberlere bakılırsa (Yeni Şafak, 28 Ağustos 2018) devletin tasarruf yapmaya karar verdiği anlaşılıyor. Hemen ifade edelim ki bir lira bile tasarruf edilse tebrik ederiz ve ediyoruz. Ancak devlettin ciddî bir tasarruf anlayışının ve düşüncesinin olmadığını da biliyoruz. Çünkü yapılan işlerin ‘israf’ olduğunu kabul etmiyorlar. Kimileri slogan olarak görebilir, ama gerçek anlamda bir tasarruf programı uygulanabilse belki de ekonomik krizleri bile aşarız. Tasarruf bir anlayış olarak devlete, kamuya hükmetmeli. Yoksa ‘devletin malı deniz’ anlayışı ile hadiselere yaklaşılırsa krizlerden kurtulmak mümkün olmaz.

Uygulanabilirse kamuda araç kiralamaya üst sınır getirilmesi ve kamu için yeni bina yapılmaması da planlanıyormuş. Bu şekilde yüzde 30’luk bir tasarruf hedefleniyor. Konu ile ilgili habere bakıldığında ‘dağın fare doğuracağını’ şimdiden söyleyebiliriz. Ciddî bir tasarruf listesi görülmüyor. Yine de böyle bir meselenin gündeme gelmiş olması isabetlidir. İnşallah uygulanır.

Şunu da ifade etmek gerekir ki, bir tasarruf programı uygulamak için krize girmek mi gerekiyordu? Kriz olsa da olmasa da imkânları her zaman tasarruflu kullanmak icap eder. Daha iyi tasarruf etmek için bir ‘bakanlık’ dahi kurulsa yeridir. Ancak bu ‘bakanlık’ işe, kendisine yeni bir bina yapmakla başlamamalı. Belki en iyi yol, tasarruf tedbirlerini araştıracak, ‘devlet’e tavsiye edecek ve belli ölçüde uygulama ‘yetkisi’ olan bir gönüllü sivil toplum ekibi oluşturmaktır. Bunların her ilde, her ilçede ve icabında her köyde temsilcisi olabilir. Yapılan işlerdeki israf tesbit edilir ve önlenirse çok iyi bir iş çıkarılmış olur.

Bakınız, ‘devlet zarurî olmadıkça yeni bina yapmayacak’ deniliyor, ama yeni bina yapmaktan daha fazla israf adımları da atılıyor. Acaba devlet adına kiralanan binalarda akıllı adımlar atılıyor mu? Meselâ, bir ilçede faaliyet gösteren ‘vergi dairesi’nin ilçedeki en lüks iş hanında bulunması akıllı bir tercih midir? Ana caddede, kiraların en pahalı olduğu yerde değil de daha sakin bir köşede bu hizmet verilemez mi?

Sadece yeni bina yapmama kararı yetmez. Kiralanan lüks binalardan da mümkün olduğu kadar erken taşınmak icap eder. Devlet bir yandan ‘bina zengini’ olurken öte yandan bazı kurumlar adına lüks binaların kiralanması tasarruf anlayışıyla izah edilemez.

Başta devlet olmak üzere hepimiz tasarruf etmek durumundayız. Devlet bu tasarruf kararını uygulayabilecek mi o şüpheli...