Doğru konuşan rektör

Her fırsatta ifade edilmeye çalışıldığı üzere eğitim meselesinin Türkiye’nin kalıcı gündem maddesi olması gerekir.

Sadece eğitim döneminin açılışlarında değil, tatillerde de bu mesele konuşulmalı ki arzu edilen iyi seviyeye gelebilelim.

Eğitimde iyi noktalarda olmadığınızı sağır sultanlar da biliyor. Bu demek değil ki bu durum hiç değişmeyecek, hep böyle devam edip gidecek. Niçin dünya başkaları için terakki dünyası olsun da bizim için yerinde sayma ya da geriye gidiş olsun? Kararlı bir şekilde çalışarak hem iyi noktalara gelebiliriz, hem de dünyanın örnek alabileceği bir iş yapmış oluruz. Bunun tek şartı, derdimizi iyi tesbit ve teşhis edip iyi niyetle çalışmak...

Umumî olarak eğitim sisteminde sıkıntılar olduğu gibi, üniversite eğitiminin de kendi içinde özel sıkıntıları vardır. Bu noktaya yapılan en büyük eleştirilerden biri, ‘üniversite’lerin ‘lise’ gibi olmayı ya da üniversite öğrencilerine lise öğrencisi gibi muhatap olunmasıdır. Ne farkı var denilmemeli. Lise ve üniversite eğitiminde fark olmamış olsa adına üniversite denilir miydi? Bu noktada bazı lise öğrencilerinin, mezuniyet sonrası okudukları üniversitede hayal kırıklığı yaşadıklarını hatırlamak lâzım. Böyle bir öğrenciye biz de şahit olmuştuk: Liseyi küçük bir ilimizde okuyan bir öğrenci, İstanbul’da iyi bilinen bir devlet üniversitesini kazanmıştı. Bu üniversitedeki eğitim onu hayal kırıklığına uğrattı ve çoğu zaman “Bizim lisedeki eğitim daha iyiydi” dediğine şahit olmuştu. Neticede üniversiteyi de bitirdi, ama hayal kırıklığı devam etti.

Peki böyle mi olmalı? Üniversitelerin sadece adı değil, verdikleri eğitim de, kazandırması gereken bakış açısı da çok daha iyi olması icap etmez mi?

Bu noktada ABD’nin en iyi üniversitelerinden birisi olarak kabul edilen Columbia Üniversitesi Rektörü Lee C. Bollinger’in “2018 Mezuniyet Konuşması” dikkat çekici bir örnek olmuş. Üniversite rektörü mezunlara hitap ederken paradan, puldan, makamdan ve mevkiden bahsetmek yerine çok doğru olarak dünyadan, uzaydan, yıldızlardan bahsetmiş.

Columbia Üniversitesi Rektörü Lee C. Bollinger’in 26 Ağustos 2018’deki Güz Mezuniyet Töreni konuşmasında yeni dönem Columbia öğrencilerine verdiği mesajların bir kısmı şöyle tercüme edilmiş:

“Diğerlerinden tamamen farklı bir dünyaya girmekte olduğunuzun farkında olmanız gerçekten çok önemli. Burada her şey, hayatın, tabiatın, gezegenin ve kâinatın anlayışını kazanmak ve bilgisini ilerletmekle ilgilidir. İyi bir üniversite, insan merakının her yönünü yansıtır. İşte bu kadar basit ve bu kadar karmaşık.

“Bilginin takibi, bu asil görevin nasıl düşünüleceği, tartışılacağı ve ortaklaşa yürütüleceği hakkındaki normlar ve uygulamalar çerçevesinde gerçekleşir. Hep birlikte bu norm ve uygulamalar bir tür Akademik mizaç oluşturur. İnsan bilgisini depolamak için zamanla genişleyen büyük çapta bir insan çabasının parçası olduğumuzun güçlü farkındalığıyla başlıyoruz ve bunu ileriye taşımak, elimizden geldiğince ona eklemek ve bir sonraki nesillere devam ettiğinden emin olmak bizim sorumluluğumuzdur. (...)

“Fikirlerimizi ve görüşlerimizi ifade etmek ve savunmak için kendi cesaretimize itimat edersek bireysel ve toplumsal olarak daha iyi insanlar olacağız. Son on yılda, biz Columbia’da anladık ki, yükselen küresel ekonomi, internet gibi yeni iletişim teknolojileri ve halk hareketlerinin (bazen gönüllü, bazen değil) gerçekleri dolayısıyla dünya halkları artarak birbirine bağlı hale geliyor.” (Çeviren: Feyzanur Elif Mutlu, Yeni Asya, 6 Eylül 2018)

Bütün dünyada öğrencileri hayatı anlamaya dâvet eden ve doğru mesajlar veren rektörlerin sayısı artsın inşallah.