Doktorlardan yeni reçete

Dünya ilim yolunda çalışıp daha zengin olsa da hastalıklarla başa çıkılabilmiş değil.

Bir zamanlar ölüm sebebi olan hastalıklara çare bulunsa da yeni ve devasız hastalıklar yayılıyor. Muhtemelen onlara da çare bulunsa bir başka hastalık çıkabilir. Netice olarak sebepler değişse de değişmeyen tek şey ölüm hakikati. Ölümü öldürebilmek mümkün değil ve olmayacak da.

Hastalıkların tedavisi noktasında çeşitli çalışma ve tavsiyeler yapılıyor. Bu sırada dün çare olarak görülen bazı ilâç ve uygulamaların gerçekte çare olmadığı da ortaya çıkıyor. Bir zamanlar sağlıklı diye margarin yağlarının herkese tavsiye edildiği hatırlamak lâzım. Aynı şekilde tereyağını önce zararlı, sonra da faydalı ilân edenler de doktorlarımız oldu. İnsanlık deneme yanılma yoluyla daha sıhhatli bir hayat için çalışmaya devam ediyor. Keşke bu noktada ‘Sünnet-i Seniyye’ örnek alınabilse.

Bu noktada hastalara farklı tavsiyelerde bulunduğu anlatılan merhum Dr. Sadullah Nutku Ağabeyi hatırlamak lâzım. Hatıralarda anlatıldığına göre Sadullah Nutku Ağabey, Bediüzzaman’ı ve eserlerini tanıdıktan sonra hastalarına mutlaka “Hastalar Risalesi”nden bahseder ve okumalarını tavsiye edermiş. Hatırlanacağı üzere “Hastalar Risalesi” hastalara moral ve manevî destek sağlayan ‘rica’lardan meydana geliyor. Bir yazıda kendisinden bahsedilirken şöyle denilmiş: “(Dr. Mustafa Nutku) ‘İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hakikatini, bizzat yaşayarak, ayinedârlık etmiştir. ‘Hastalar Risalesi’ne hayranlığı ve başta hastaları olmak üzere herkese dağıttığı meşhurdur. Hastalarına hep şefkatle muamele ettiği, ancak zarurî hallerde ilâç yazarken, imanî telkinlerde bulunurdu. Hiçbirinden ücret istemez verdikleri ile kanaat etti.” (Feyzullah Ergün, Yeni Asya, 28 Ağustos 2017)

Muhtemeldir ki bir doktorun hastalarına dinî muhtevalı bir kitap tavsiye etmesi ve bir anlamda ‘Hastalar Risalesi’ni reçeteye yazmasını garip karşılayanlar olabilir. Ancak benzer bir uygulamanın günümüzde İskoç doktorlar tarafından yapıldığını öğreniyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’nın, “İskoç doktorlar hastalarına artık ‘taibat’ yazıyor” başlıklı yazısına bakalım: “Senelerdir sağlıklı ve uzun yaşamak, hastalıklardan korunmak için tıbba gerek olmadığını, bunun tamamen çevremiz ve kendimizle ilgili olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Biri Bizi Hasta Ediyor, (...) Büyük Kolesterol Masalları kitaplarımı bunun için yazdım. 5 Ekim’den beri İskoç doktorlara hastalarına “tabiat” yazabilmeleri için onay verildi. Birleşik Krallık’ta ilk kez uygulanacak olan programa göre amaç hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak: Bağda, bahçede, ormanda gezin. Deniz kıyısında yürüyün. Köpeğinizi gezdirin. Çayırlara uzanın. Piknik yapın. Çiçek yetiştirin. Denize girin. Kuşların uçuşunu takip edin. Hayvanları seyredin. Ağaç dikin. Tabiatın sesini dinleyin. Kamp yapın. Hayvanlara yem verin… Hastalıkları önlemek de çaresi de tabiatta! Tabiatta zaman geçirmek sadece depresyon, dikkat eksikliği, kaygı bozukluğu, stres, panik atak gibi ruhsal hastalıklara iyi gelmiyor. Tabiatın kalp ve tansiyondan astıma, diyabetten obeziteye, romatizmadan alerjilere kadar bütün kronik hastalıkların tedavisinde önemli faydası var. Çünkü tabiat bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kronik enflamasyonu azaltıyor. Çıplak ayakla toprağa basmak yani ‘topraklama’ bilinen en kuvvetli antioksidandır.” (http://ahmetrasimkucukusta.com, 5 Kasım 2018)

Bu vesile ile hastalarına “Hastalar Risalesi”ni ‘reçete’ olarak yazan Dr. Sadullah Nutku (vefatı: 25 Ağustos 1972) Ağabeyi de rahmetle analım. Mekânı Cennet olsun inşallah.