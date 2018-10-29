Donarak şehit olmak

En başta, Tunceli’nin Nazımiye ilçesi dağlarında görev yaparken soğuktan donarak şehit olan iki uzman çavuşa Allah’dan rahmet dileyerek duâ edelim.

Aynı zamanda bunlar başta olmak üzere bütün şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına da sabır ve dayanma gücü vermesi için Allah’a yalvaralım.

Çok üzücü ve çok düşündürücü bir hadise yaşandı. 2018 yılında iki asker donarak şehit oldu. Haber ilk duyulduğunda kimse inanamadı. Hatta bir tanıdık sosyal medya hesabında şu mealde bir not yazmak durumunda kalmıştı:

“Dün gece facebookta bir haber gördüm. Haberde, iki askerimiz donarak şehit oldu diyordu. İnanmak bir yana, okumaya bile değer bulmadım. Trol haber sitelerinden biri tıklanmak için yine bir yalan haber yapmış diye düşündüm. Bu devirde donarak şehit mi olunur diye düşündüm. Sonra maalesef haberin doğru olduğu anlaşıldı. Sorumlu kim varsa iki yakası bir araya gelmesin!”

Hakikaten feci bir durum. Valilik açıklamasına göre hadise sonrasında başsavcılık tarafından soruşturma açılmış. İnşallah etkili bir araştırma ve soruşturma yapılır ve varsa ihmal ortaya çıkarılır.

Benzer pek çok hadise yaşandı, ama bu defaki hakikaten sarsıcı ve şaşırtıcı oldu. Sosyal medyada yorum yapanların büyük çoğunluğu bu habere inanmak istemedi. Binlerce kişi “#Donuyoruz” etiketiyle tepkilerini dile getirdi. Siyasetçiler de şaşkınlıklarını dile getirenler arasında yer aldı.

Valiliğin bir açıklamasında da sosyal medya hesaplarında ‘bilgi kirliliği’ olduğuna dikkat çekildi. Muhtemelen olmuştur, ama resmî açıklamaların geç yapılmış olmasının da bunda bir dahli yok mudur?

Askerlerimiz donarak şehit oldu, ama medya da iyi bir imtihan veremedi. Belli başlı haber siteleri bu bilgiyi vaktinde duyurmayarak ‘bilgi kirliliği’nin yayılmasına yol açtı. Medya, yaşanan bu ve benzeri haberleri duyurmayarak ya da geç duyurarak iyi mi ediyor? Bilgilerin gizlenmesi acıları ortadan kaldırıyor mu?

Bugün ve her zaman yapılması gereken bellidir: En doğru bilgiler en erken şekilde açıklanmalı ki ‘yalan bilgi’ler dünyayı dolaşmasın. Maalesef medya bu hususta iyi bir imtihan vermiyor.

Valilik açıklamasında şu bilgiler var: “Nazımiye Kırsalında, 2300 m. rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, 12 kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir. Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir. Ancak, helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle, havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. (...) Hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun bir çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevki gerçekleşmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef iki kahraman evlâdımız şehit olmuş, 10 kahraman evlâdımız muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir.” (AA, 27 Ekim 2018)

Şehitlerimize tekrar Allah’dan rahmet dilerken, yaşanan bu hadiselerden ders çıkarmak gerektiğini bir defa daha hatırlayalım. İhmali olanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır. Medya da yaşanan sıkıntıları perdelemek yerine çözüm üretecek teklifleri gündeme taşımalıdır. Benzer acılı hadiselerin yaşanmaması en büyük temennimiz.