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24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Duâlı gençler

Faruk ÇAKIR
24 Ocak 2017, Salı
Geçen yıl Dıyarbakır’da düzenlenen “Kutlu Doğum Haftası” programları çerçevesinde bilgi yarışmasında dereceye girdikleri için 40 öğrenci umreye gönderilmiş.

Öğrencilerin umreye gönderilmesi onlar için olduğu kadar aileleri için de büyük bir ödül. Bu vesile ile ‘umre ödülleri’nin Türkiye genelinde artmasını ve öğrencilerin ve gençlerin mükaddes mekânlara gitmesinin teşvik edilmesi gerektiğini hatırlayalım ve tekrarlayalım.

Diyarbakır’da düzenlenen uğurlama töreni esnasında konuşan öğrencilerin umrede, Mekke’de ve Medine’de; terörün bitmesi için duâ edeceklerini açıklamaları da çok yerinde ve isabetli bir açıklama olmuş. Bu vesileyle ödül kazanan gençlerimizi, öğrencilerimizi bir defa daha tebrik ediyoruz.

Umreye gidenlerden ilköğretim 7. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Buğday, akrabalarının kendisinden özel dua istediklerini belirterek çok heyecanlı olduğunu ifade etmiş. Lise öğrencilerinden Tuba Çetinkaya da “Filistin’deki, Gazze’deki, Halep’teki, Suriye’deki mazlumlar için yetimler için ve terör olaylarının bitmesi için duâ edeceğim” demiş. Kur’ân kursu öğrencisi Furkan Ekin ise umrede savaşların olmaması, çocukların ölmemesi ve ve Halep’teki çocuklar için dua edeceğini hatırlatmış. Öğrencilerden Muhammed Nur Kalaman, ise şöyle demiş: “Televizyonda gördüm oraları Allah nasip etti şimdi oraya gidiyoruz. Bangladeş, Suriye, Filistin’deki Müslümanların eziyet görmesi bizi üzüyor. Suriye’deki kardeşlerimiz için, Myanmar’da canlı canlı yakılan kardeşlerimiz için duâ edeceğim. Biz Müslüman olmamız sebebiyle diğer kardeşlerimizi düşünmemiz gerekiyor.”

“Ümmeti Muhammed, Türkiye, asker ve polislerimiz içinde dua edeceğim. Rabb’im teröristleri helak etsin” diyen Hacer Kalaman ise genç yaşta oradaki maneviyatı hissetmeye vesile oldukları için organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etmiş. Bir başka öğrenci de Türkiye için duâ edeceğini söylemiş. 

Dualarin edildi ve ilahiler okunduğu programda konuşan İl Müftüsü Burhan İşliyen de, şöyle demiş: “Ülkemizin huzuru, ümmetin huzuru, İslam coğrafyasında akan kanın ve gözyaşının son bulması için duâlarını bekliyoruz. Rabb’imiz umreye giden çocuklarımıza ve umrecilerimize makbul ve mebrur umreler nasip etsin. Bütün hayat tavaftan ibarettir. Nasıl ki kanımız vücudun kabesi olan kalbin etrafında dolaşıyor, sürekli pompalanıp duruyor ise çocuklarımızda dünyanın kalbi gibi olan Beytullah’ı tavaf etmek suretiyle oradan geriye dönerken hayatlarına güzellik taşıyacaklar. Hayatlarına teslimiyet ve İslam’ın güzelliklerini ve Hazreti Peygamber’in ahlakını taşıyacaklar. Allah yollarını açık etsin. Ülkemizin huzuru, ümmetin huzuru, İslam coğrafyasında akan kanın ve göz yaşının son bulması için dualarını bekliyoruz.” (AA, 21 Ocak 2017)

Keşke duâ ve duâlı ağızlar daha fazla hayatımızda ve çevremizde olsa ki fenalıklar ve kötülükler bizden uzak olsa.

“Duânız oymasa ne ehemmiyetiniz var” (Furkan Sûresi, 77) hitabına muhatap olanların dört elle duaya sarılmaktan başka çaresi var mı? İslam dünyası ve insanlığın huzura kavuşması için hep birlikte duâ edelim ve edilen güzel duâlara amin deyilem. Amin.

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