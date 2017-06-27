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27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Dünyanın bayramı

Faruk ÇAKIR
27 Haziran 2017, Salı
Ramazan Bayramı vesilesiyle dünyanın dört bir yanından müjdeli, sevindirici ve umut veren haberler geldi.

Bu haberler sadece İslâm ülkelerinden değil, nüfusunun çoğunluğu başka dinlere mensup olan ülkelerden gelmesi de ayrıca dikkat çekici. Hemen her yerde camiler dolup taşarken, bazı yerlerde stadyumlar da namaz kılanlarla dolup taşmış.

Son yıllarda ortaya konulan bayram tabloları hakikaten sevindirici. Düşünün ki Moskova’nın meydanları bile bayram namazı kılanlar için trafiğe kapatılmak durumunda kalıyor. Balkan ülkelerinde de coşkulu bayram namazlarına şahit olunuyor. En önemlisi Müslüman olmayan yöneticilerin Müslümanların hakkını, hukukunu savunan ve onları tebrik eden açıklamalarıdır. 

Müslümanlara sahip çıkanlardan biri de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olmuş. Müslümanların korku ve kaygılarını anladıklarını belirten Blasio, “New York polis teşkilâtı Müslümanlara yönelik nefret suçu ya da ayrımcılığa asla sessiz kalmayacak” demiş. New York’un merkezi kabul edilen Brooklyn’deki Bensonhurst Park’ta açık havada kılınan namaza binlerce kişi iştirak etmiş. New York Polis teşkilâtında 900 Müslüman polis bulunduğunu dile getiren New York Belediye Başkanı Blasio, “Müslümanlar olmadan New York bu kadar büyük muazzam bir şehir olamazdı” deme nezaketi göstermiş.

Kanada’da Ramazan Bayramı sevinci yaşanmış. Ülkenin Ontario eyaletindeki Hamilton Mountain Mosque’da (Hamilton Dağ Camii) bayram namazı öncesi cemaate seslenen Cami İmamı Mesut Tora, cemaatten İslâmın güzelliklerini Kanadalılarla paylaşmalarını istemiş.

Bir başka coşku da ABD’nin Chicago şehrinde yaşanmış. Yaklaşık 25 bin Müslüman, bayram namazı için bir araya geldikleri stadyum ve çevresini doldurmuş. Üstelik 25 bin kişilik cemaat stadyuma sığmayınca cemaatin bir bölümü stadın dışında saf tutmak zorunda kalmış.

Tabiî ki Çin’de bayram sevinci yaşanmış. Ramazan Bayramını bir gün sonra kutlanmaya başlayan Çin’deki Müslümanlar da camileri doldurmuş. Elbette bu tablolar, bilhassa Çin’in bazı bölgelerindeki Müslümanların sıkıntılar içerisinde yaşadığını görmemize engel olmamalı. Onların da huzurlu bayramlara ulaşması için mümkün olan her türlü diplomatik yol ve imkân kullanılmalı.

New York Belediye Başkanı’nın “New York polis teşkilâtı Müslümanlara yönelik nefret suçu ya da ayrımcılığa asla sessiz kalmayacak” demesi dikkate değer. Bu tesbit, bir yönüyle “Amerika ikidir” anlamına da gelir. İyileri temsil edenler ve kötüleri temsil edenler. İslâm ülkeleri dünyanın neresinde olursa olsun ‘iyi’lerle birlik kurabilmeli.

Kanada’da görev yapan cami imamının cemaatten İslâmın güzelliklerini Kanadalılarla paylaşmalarını istemiş olması da çok isabetli bir talep. Sözden önce fiillerle İslâmın güzelliklerini insanlara anlatabildiğimiz gün maksat hasıl olmuş olur. İnsanların bilmedikleri şeylere ‘düşman’ olduğu gerçeği unutulmamalı ve İslâmın güzellikleri fiillerle gösterilmeli.

Spor salonlarına sığmayan ve caddelere taşan bu güzelliklerin bütün dünyayı sarıp sarmalaması için fiile ve kavli duâlarımıza hız katalım. İnsanlığın ‘kurtuluş sahili’ne çıkması ancak bu şekilde mümkün olur.

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