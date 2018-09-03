Dünyanın İdlib imtihanı

Myanmar’da yaşayan Arakanlı Müslümanların sıkıntısı sona ersin, dünya bu zulmü görsün çare arasın dediğimiz günlerde en az onlar kadar zulme maruz kalan Doğu Türkistanlı Müslümanları hatırlıyoruz.

Doğu Türkistan’daki Çin zulmü sona ersin diye duâ ederken bu defa Suriye’deki savaşı hatırlıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki İslâm beldelerinin harabeye dönmesi acaba tesadüf müdür?

Zaten baştan sona yıkılan Suriye’de şimdi de İdlib’in kana bulanması ihtimali tartışılıyor. İdlib, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan bir şehir. Halep’e 60 km uzaklıkta olan bu şehrin Türkiye’ye (Hatay) toprak komşuluğu da bulunuyor. Bölgedeki gelişmeleri takip edenler bu şehrin Rusya ve Suriye birlikleri tarafından bombalanmasından korkuyor.

Bu ihtimal sebebiyle tepkilerini dile getiren Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye’nin İdlib bölgesine yapılacak muhtemel bir askerî müdahale için, “İdlib’e yapılacak askerî bir harekâtın insanî felâkete yol açacağını düşünüyoruz” derken Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl de AB olarak Suriye’deki gelişmeleri sadece mülteci sorunundan dolayı değil birçok sebepten ötürü etkili bir şekilde takip ettiklerini kaydetmiş.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İdlib’deki gelişmelerle ilgili olarak Twitter hesabında şöyle yazmış: “(Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov, İdlib’e karşı Suriye ve Rusya’nın (yapacağı) saldırısını savunuyor. Ruslar ve Esad buna izin vermeme konusunda anlaşmışlardı. ABD bunu zaten tehlikeli bir çatışmanın tırmanması olarak görüyor. Zaten evlerini terk etmek zorunda kalan ve şu anda İdlib’de bulunan 3 milyon Suriyeli bu saldırganlıktan dolayı acı çekecekler. Bu iyi değil. Dünya bunu izliyor.” (AA, 31 Ağustos 2018)

Birleşmiş Milletler’in (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin İdlib uyarısı ise daha sarsıcı. Suriye kriziyle ilgili gerçekleştirdiği Ortadoğu turu kapsamında Lübnan’a giden Grandi, Beyrut’ta Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenleyip şöyle konuşmuş: “Bu (İdlib), Suriye’deki savaşın bir sonraki büyük aşamasıdır ve çok kanlı olabilir. Arzumuz bunun olmamasıdır. Suriye hükümeti, sivillerin kurtarılması için çaba göstereceğini belirtti. Ancak biliyorsunuz ki Lübnan dahil herkesi endişelendiren karışık bir durum söz konusu.” (AA, 31 Ağustos 2018)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erkmen ise başka bir tehlikeye dikkat çekmiş: “Son dönemde Suriye’de bütün gözler İdlib’e dönmüş durumdayken, ABD sessiz sedasız PYD’ye bir güvenli bölge oluşturma sürecini başlatmıştır. (...) Bütün dikkatler İdlib’e yönelmişken Suriye’nin kuzeydoğusunda önce fiilî bir ‘uçuşa yasak bölge’, sonra da genel anlamda ABD’nin koruması altında bir bölge oluşturulma çabasının arttığını düşündürmektedir. Bu nedenle İdlib operasyonu devam ederken Suriye’nin kuzeydoğusu da unutulmamalıdır.” (AA, 1 Eylül 2018)

Zaten yerle bir olmuş Suriye’de buna ilâve olarak İdlib de kana bulanırsa bu facianın hesabını kim nasıl verecek? AB, BM ya da dünyanın ileri gelen yöneticileri İdlib için böyle bir tehlikenin olduğunu ilân ederken bu savaşı durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar mı? Ya da şöyle soralım: BM, ABD ve AB’nin ciddî olarak karşı olduğu bir savaş yapılabilir mi?

Ne edip etmeli ve ‘ifsat şebekeleri’nin tuzağı bozulmalı. Fiilî ve kavlî duâlarımız bunun için olsun.