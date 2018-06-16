Dünyanın ve insanlığın bayramı

Her sene olduğu gibi bu sene de bütün dünyada gerçek anlamda bayram manzaralarına şahit olundu.

Sadece Müslüman ülkelerde değil, başka dinlere mensup insanların çoğunluk olarak yaşadığı ülkelerde de Ramazan Bayramı sevinci yaşandı. Böyle mübarek, sevinçli bayramlar yaşattığı için Rabbimize binlerce hamd ve şükür olsun.

Elbette İslam dünyasının pek çok yerinde derin yaralar, krizler ve sıkıntılar olduğunu biliyor ve görüyoruz. Buna rağmen bayram günlerinde buruk dahi olsa bir sevinç ve neşe yaşandığı inkâr edilmez. Ümidimiz, temennimiz ve duamız bu sevinç ve bayram günlerinin bütün dünyaya yayılması ve sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasıdır.

Dünyada şahit olunan bayram manzaralarını tamamını aktarmak mümkün değil. Haber ağlarına takılan bazılarını hatırlatmakta fayda var. Çünkü güzellikler hem paylaşılarak çoğalır hem de duaya vesile olur inşallah.

Hatırlanacağı üzere kriz yaşayan ülkelerden biri de Irak. Irak’ın Kerkük şehrinde bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, ülkenin barışa ve huzura kavuşması için dua etmişler. Bir cami imam hatibi, ‘’Ülkemizin huzura kavuşması için mutlaka birlik ve beraberliğin sağlanması gerekiyor. Aramıza koyulan bu ayrımcılığı ortadan kaldırmanın zamanı gelmiştir.’’ ifadesini kullanmış.

Afganistan, İsveç, Azerbaycan ve Özbekistan’dan da güzel haberler var. Afganistan, Belh Valisi Muhammed İshak Rehguzer, Afganistan halkının her şeyden çok barışa ihtiyacının olduğunu hatırlatıp bayramın, barışa ve huzurun tesis edilmesine vesile olacağını umduklarını belirtmiş. Binlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin önemi vurgulanmış ve kılınan namazı sonrası bayramlaşma töreni düzenlenmiş.

Azerbaycan’da ise camiler sabahın erken saatlerinde itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşların akınına uğramış ve İslam âlemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edilmiş.

Özbekistan’da da halk, sabah erken saatlerde bayram namazlarını kılmak için cami ve mescitlere akın edip namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edilmiş.

İsveç, Almanya, Rusya ve Kazakistan’da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etmiş.

Moskova’da camileri dolduran Müslümanlar, caddelerde saf tutmuş. Cami etrafındaki bütün cadde ve sokaklar Müslümanların ibadet etmesi için özel olarak trafiğe kapatılmış ve polis güvenlik önlemi almış. Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1 de bayram namazını canlı olarak yayınlamış.

Aynı şekilde Balkanlar’da Ramazan Bayramı coşkusu yaşanmış. Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan’da yaşayan Müslümanlar bayram namazında camilere akın edip benzer dua ve temennilerde bulunmuş.

Müjdeli bir bayram haberi de Almanya’dan geldi. Erlangen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Elisabeth Preuss, bayram namazında camiyi ziyaret ederek namaz öncesi kısa bir teşekkür konuşma yapmış ve Müslümanların ve ailelerin bayramını tebrik etmiş. ‘Selamünakeyküm’ diyerek cemaati selamlayan kadın belediye başkanı, ardından caminin yetersiz olduğunu görünce daha büyük bir cami yapımı için yan bahçeyi tahsis edeceği müjdesini vermiş.

Bütün bu gelişmeler Avrupa’nın ve belki de dünyanın İslama hamile olduğunu müjdeliyor. Bin deva şükür, bin defa hamd ederiz.

