"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Eğitim, memleket meselesi

Faruk ÇAKIR
22 Ekim 2018, Pazartesi 00:16
Eğitim ve bilhassa ‘meslekî eğitim’ Türkiye’nin temel meselelerinden biri.

Ancak meslek liselerinin görünmeyen, yeteri kadar konuşulmayan bir derdi daha varmış. Meslek lisesi öğrencileri arasında okula devam etmeyenlerin nisbeti her geçen gün artıyormuş. Peki, okula devam etmeyen bir öğrencinin meslek öğrenmesi mümkün olur mu?

Bir meslek lisesi rehber öğretmeni okullardaki devamsızlığın sebebini açıklarken şu tesbitlerde bulunmuş:

“İlköğretimden mezun, akademik başarısı düşük olan öğrencilerin nerdeyse tamamına yakını meslek liselerine yerleşiyor. Öğrenciler ilgi yetenek ve beceri durumuna göre değil de akademik başarı ortalamasına göre meslekî bölüm ve dallara yerleştiriliyor. İstemedikleri bölümlerde okumak zorunda kalan öğrenciler de okula karşı ilgisiz ve isteksiz oluyor. Meslek liselerinde öğrenciler direkt meslek bölümüne gelmiyor. 9.  sınıfta Fen, Anadolu liseleri gibi liselerle ortak müfredata tabi tutuluyor; fizik, kimya gibi derslerden zorlandıkları için bir süre sonra okuldan soğuyorlar. Ders saatlerinin çok olması da devamsızlığı arttırıyor. 11 saat ders yapılan bölümler var. Bu da öğrencilerin okuldan kaçmalarına sebep oluyor. Ders saatlerinin  fazlalığı, sosyal faaliyetlerin yapılmasına engel oluyor. Öğrencilere okulu sevdirecek etkinlikler okulda olmadığından öğrenci bu ihtiyacı dışarda arıyor.”

Peki, öğrencilerin okula devamını arttırmak için ne yapmak gerekir? Uzman Psikolog Ayşe Şahin’in tavsiyeleri şöyle: “Aile, okula gitme konusunda öğrencileri teşvik etmeli. Spor, sanat gibi dersler işe yarar hale getirilmeli, sosyal faaliyetlere vakit ayrılarak okul eğlenceli bir ortama dönüştürülmeli. Okul yönetimi hoşgörülü bir tutum içinde olmalı ve uygun sınırlar içerisinde öğrencilerin taleplerini göz önünde bulundurmalı. Devamsızlık problemi yaşayan öğrencilerle birebir görüşmeler yapılmalı, elde edilen bilgiler aileyle paylaşılarak okul-aile iş birliği sağlanmalı. (Milliyet, 17 Ekim 2018)

Okula kayıt yaptıran öğrencilerin neredeyse yarısı derslere devam etmiyorsa ortada çok büyük bir problem olduğu kabul edilmeli. Sadece bu mesele için TBMM’de bile toplantı yapılsa yeridir. Muhtemelen meslek liseleri bir anda bu duruma gelmedi. Acaba, daha önce devamsızlık nisbetleri yüzde 10 ya da yüzde 20’lerdeyken gerekli tedbirler alındı mı? Bu meselede çok geç kaldığımız anlaşılıyor.

Öğrenciler ilgi, yetenek ve beceri durumuna göre değil de sadece ‘not’larına göre bu okullara yerleştiriliyorsa bu yanlış değil mi? Hele hele ders saatlerinin çok olması devamsızlığı arttırıyorsa buna karşı bir tedbir alınması gerekmez mi? Bir günde 11 saat ders yapılan bölümlerin olması isabetli midir?

Bir rehber öğretmeninin gördüğü problemi ve sunduğu çareyi Ankara’daki eğitim bürokratları görmüyor mu? Görüyorsa niçin tedbir alınmaz?

Bütün okulların ve bilhassa meslek liselerinin mutlaka kabiliyete göre arzu edenleri öğrenci olarak alması gerekir. İstemeyerek bir mesleğin öğrenilmesi mümkün olur mu? Bu krizi aşmak için belki de çok daha erken yıllarda öğrencileri kabiliyetlerine göre teşvik etmek lâzım. İş dünyası ‘yetişmiş eleman’ ararken meslek  liselerinin devamsızlıkla başbaşa kalması çözmemiz gereken önemli problemlerden biri.

Belki yapılıyor, ama ‘memleket meselesi’ olan meslek liseleri konusunu halletmek için Millî Eğitim Bakanlığı çok daha fazlasını yapmak durumunda. Türkiye’nin krizlerden çıkış yolu daha fazla üretim ve daha fazla çalışmaktan geçiyorsa bunu ‘meslek liseleri’ olmadan yapmak kolay değil.

“Meslek lisesi memleket meselesi” isabetli bir tesbittir. O halde gereğini yapalım.

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen ölüyor dünya seyrediyor

    Darfur'un Şairi

    Yurt geneline Meteoroloji'den yağış uyarısı

    Başkonsolosluk önünde bekleyiş sürüyor...

    'Filistinlilerin özgürlüğü ve barışı için Filistin bayrağıyla koştum'

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Prens Selman'ın haberi yoktu

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda Fatih Erdin'den gümüş madalya

    Almanya’da büyük ilgi gören etkinlik: Kur'an'ın mesajı kardeşliği arttırır

    Kaşıkçı’nın cesedi nerede?

    Beşiktaş İzmir'den mağlup dönüyor

    Dayatmaya hayır

    Ekonomide çarklar dönmüyor

    Vatandaşın yaşadığı zorlukları hiç mi görmüyorsunuz?

    Tarım çıkmazda

    Almanya, İngiltere ve Fransa'dan Kaşıkçı açıklaması

    Soru işaretlerinin ardı arkası kesilmiyor

    Kartpostallık görüntüler ziyaretçilerini bekliyor...

    '18 kişi niye tutuklandı?'

    İsrail geri adım atmıyor

    100 bin liraya alıcısını bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Gerçekten ne oldu?
    Ali FERŞADOĞLU

    14. asrın müceddidi kim?
    Genel

    Yemen ölüyor dünya seyrediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yazı dizilerimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle
    Risale-i Nur'dan

    Şükür nimeti, şikâyet musîbeti ziyadeleştirir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara (5)
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hazret-i Cibril’in Dıhye sûretine girmesi
    M. Said ZEKİ

    Enerjiniz bitmesin, şevkiniz kırılmasın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.