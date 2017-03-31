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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Eğitimdeki tablo kimin eseri?

Faruk ÇAKIR
31 Mart 2017, Cuma
Devlet tarafından kurulan ve öğrencileri imtihana alarak üniversitelere yerleşmesine aracılık eden Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ortaya koyduğu rakamlar Türkiye’de eğitimin iyiye doğru gitmediğini bir defa daha hatırlattı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’yla (YGS) ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) paylaştığı istatistiklere göre, matematikte son 5 yılın en düşük performansı bu yıl ortaya çıkmış. Sosyal bilimlerde 2013’ten beri en iyi ortalama yakalanırken, fen bilimlerinde ise geçen yıllara göre performans değişmemiş. Tabloyu değerlendiren uzmanların tesbitleri şöyle olmuş: Türkçe en başarılı test oldu. Bu yıl sınava giren adaylar Türkçe’de 17.7’lik bir ortalama yakaladı. YGS 2017’de matematikte tüm adaylarda 5.1 ile son 5 yılın en düşük ortalaması elde edildi. 2016’da bu sayı 7.9, 2015’te ise 5.2’ydi. Bu yıl sosyal bilimlerde tüm adaylarda 12.3 ile son 5 yılın en iyi performansı yakalandı. Fen bilimleri en başarısız test olmayı sürdürdü. Bu yıl 4.6 ortalamayla geçen 5 seneyle benzer bir performans ortaya çıktı. 2016’da fendeki ortalama 4.7, 2015’te ise 3.9’du.

Bu yıl sınava giren tüm adayların yüzde 86.93’ü 150; yüzde 70.91’i ise 180 puan barajını aştı. Ancak 2016’ya göre barajı geçenlerin oranı azaldı. Özellikle Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) başvurmak için gereken 180 puan ve üzerinde sonuç elde eden aday oranında yüzde 6’ya varan bir gerileme yaşandı.

ÖSYM, YGS ile ilgili yayınladığı istatistikler arasında adayların öğrenim durumlarına göre performanslarına da yer verdi. Buna göre 2017’de geçen yıllarda olduğu gibi en başarılı grup üniversite mezunları oldu. 

YGS’de bir önceki yıla göre barajları geçen aday oranı azalırken, sıfır çekenlerin oranında düşüş oldu. 2016’da adayların yüzde 7.6’sı sıfır çekerken, 2017’de bu oran yüzde 6.2’ye geriledi. (Hürriyet, 30 Mart 2017)

Bu tablonun sorumlusunun öğrenciler olduğu düşünülmesin. Sorumlu olan başta idareciler olmak üzere biziz, hepimiziz. Sorumluluğu sadece idarecilere de havale edemeyiz. Elbette öncelikli sorumluluk onlardadır, ama biz de veliler olarak “Eğitim sistemi niçin çocuklarımızı iyi yetiştiremiyor?” diye sormuyoruz. Kaçımız öğretmenden başlayarak sıralı idarecilere, yönetici ve vekillere bu hususta düşüncelerimizi, şikâyetlerimizi, taleplerimizi aktardık? Hangi miting meydanında siyasetçileri bunu hatırlattık? Hangi toplantıda usulüne uygun hesap sorduk?

Bu rakamlar olmasa bile eğitim sisteminde sıkıntılar olduğu herkesçe biliniyor. Şekil olarak değişen, ama özde değişmeyen bir sistem işliyor. Daha doğrusu çocuklarımız ince ince ‘tek tip anlayış’ üzerinden yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu anlayış devam ettiği müddetçe, velev ki matematikte birincilikler kazanılsın; kimseye bir faydası olmaz.

Ekonomiyi ya da dış politikayı konuştuğumuzdan çok daha fazla eğitimi ve kültürü konuşmadıktan sonra bu rakamların düzelmesini beklemeyelim. Birinci önceliğimiz eğitim olmak mecburiyetinde. “Oku!” emrinin gereği de bu değil midir?

Karşı karşıya olduğumuz vahim tablo aslında bizim karnemizdir ve bu karneyi mutlaka düzeltmek durumunda olduğumuzu unutmayalım.

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  • muharrem

    31.03.2017 12:27:06

    kesinlikle iktidarın değil.................

  • nafi

    31.03.2017 03:49:50

    eğitim sistemi kemalizme dayalı yalan yazan tarihe dayalı herkese matematik sormaya dayalı tabi eğitim sistemi başarısız olur

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