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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fatura hepimize

Faruk ÇAKIR
06 Haziran 2018, Çarşamba
Açıklanan enflasyon rakamları ekonomideki temel problemlerin çözüme kavuşturulamadığını bir defa daha gösterdi.

Tüketici fiyatları yıllık yüzde 12.15 artarken üretici fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 20,16 olmuş.

“Ne var bunda? Biz yüzde 100 enflasyon olan yılları gördük” diyen de olabilir. Fakat mesele eski dönemdeki ‘kötü’ örnekleri hatırlatıp şimdiki problemleri halının altına sürmek olmamalı. 

Nisan ayında yapılan açıklamalarda 2018 için yapılan tahmin % 8.4 olarak tahmin edilmişti. Çift haneli enflasyon üç haneli enflasyona göre elbette masum kalır, ama bizi kıskandıklarını ilân ettiğimiz ülkelerdeki enflasyon rakamları çok daha düşük. Dolayısıyla bu enflasyondaki artışın mutlak surette dizginlenmesi, mümkün olduğu kadar düşürülmesi gerekir.

İki ekonomi yazarının aynı gün, aynı sayfada dikkat çektikleri problemler de işin cabası. Ekonominin  tıkandığına dikkat çeken (Prof. Dr.) Güngör Uras şöyle demiş: “Cumhurbaşkanlığı seçimi sona erer ermez,  ekonominin dar boğazdan çıkması için çok, hem de çok kısa sürede çözüm paketinin hazırlanması zorunluluğu var. Cumhurbaşkanı adayları ‘Hele seçim sonuçlansın. Paketi sonra hazırlarız’ diyemezler. Çünkü seçim dönemi paketin hazırlanmasını güçleştiriyor, paketin şartlarını ağırlaştırıyor. Ekonomimiz bugüne kadar belli aralıklarla dar boğaza girdi. Dar boğaza giren başka ülke ekonomileri gibi, ‘Yetiş ey IMF, kurtar bizi’ dedik. (...) Cumhurbaşkanı adaylarımızın hiçbiri, bu defa dar boğazdan çıkışta, IMF yardımı istemek  taraftarı görünmüyor. Demek ki, dar boğazdan çıkış için her Cumhurbaşkanı adayının kafasında bir plan var. Kısa sürede en az 30 milyar dolarlık bir garanti fonunu nereden, nasıl bulabileceklerini (düşünüyorlar demek yetmez) biliyorlar. Bu garanti fonunu temin edeceklere, sunulacak kısa ve orta vadeli politikaları hazırlamışlar, demektir. (...) Ne var ki, bugüne kadar, Cumhurbaşkanı adaylarımızdan bu konularda hiçbir işaret alamadık. 

Tersine, Cumhurbaşkanı adaylarımız, olanı, olmayanı dağıtmak, harcamaları arttırmak için hemen her gün yeni bir konuyu ortaya atarak, dar boğazdan çıkışı zorlaştırıyorlar. (...) Bizde daha önce uygulanan ‘Dar Boğazdan Çıkış Programları’ sonunda, ekonomide olan bitenleri hatırlayınız. Madem ki, ‘Dar  Boğazdan Çıkış Programları’ bu kadar kötü, o halde biz ‘İndir faizi, bindir faizi’ ile durumu idare edelim diyemeyiz. Çünkü ekonomi tıkandı. Mutlaka bir ‘Çıkış Programı’na ihtiyacımız var. (Milliyet, 4 Haziran 2018)

1994-1996 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı da yapmış olan ekonomi yazarı Yaman Törüner de “Faiz ve enflasyon sarmalına dikkat” başlıklı yazısında şunları söylemiş: “Kurdaki hareketlenmenin en önemli nedeni yüksek cari açık. Ekonomi dinamiklerimiz yüksek cari açığın kur artışını, kur artışının da enflasyonu yükselttiğini gösteriyor. Hükümet, kur artışının sorumlusu olarak her ne kadar dış güç odaklarını gösteriyorsa da, bizim de dersimizi iyi çalışmadığımız anlaşılıyor. Kurdaki hareketlenmenin en önemli nedeninin, ‘yüksek cari açık’ olduğu anlaşılıyor. (...) Kısacası, kapatılamayan ve cari açığı arttıran bir dış  ticaret açığımız var.” (Milliyet, 4 Haziran 2018)

Ekonominin tıkandığı uzmanlarca ifade edildiğine göre yarını beklemeden tedbir almak gerekmez mi? Kısa sürede 30 milyar dolarlık bir ‘paket’e ihtiyaç duyulduğu tesbiti yapılıyorsa işin vehameti daha iyi anlaşılır. Hal ve gidişe bakılırsa seçimlerden sonra ‘acı ilâç’ içmek mukadder gibi görünüyor. İnşallah birlikte ödeyeceğimiz bu fatura çok ağır olmaz. 

Allah yardımcımız olsun. Amin.

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