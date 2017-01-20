"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Fenalara karşı ittifak

Faruk ÇAKIR
20 Ocak 2017, Cuma
BM Genel Sekreterliği görevini Ban ki Moon’dan devralan yeni Genel Sekreter Antonio Guterres, “Toplumları bölmeye ve komşuları ‘öteki’ haline getirmeye çalışan kötü niyetli eylemlere karşı hep birlikte mücadele edelim” çağrısı yapmış.

BM’de, ABD, Kanada, İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığıyla “Müslüman karşıtlığı, ayrımcılık ve nefret ile mücadele” konulu bir forum düzenlenmiş. Foruma İsviçre’den gönderdiği video mesajla katılan Genel Sekreter Antonio Guterres, tolerans, karşılıklı anlayış, farklı görüş ve inançlara saygının önemini hatırlatmış.

Müslümanlara karşı nefret suçları, antisemitizm, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın yükselişte olduğunu hatırlatan Guterres, birçok kişinin hoşgörüsüzlük ve şüphenin kurbanı olduğunu da söylemiş.

İnsanların her nerede olursa olsun aidiyet hissine sahip olmaları ve aynı zamanda kültürel değerlerinin de saygı görmesi gerektiği üzerinde duran Guterres, “Farklılıklar tehdit olarak değil zenginlik olarak görülmeli” tesbitini de ilâve etmiş. (AA, 18 Ocak 2017)

Farklılıkların tehdit olarak değil de zenginlik olarak görülmesi, inancımızın da bize hatırlattığı bir gerçek değil mi? Türkiye’de ve dünyada çok sayıda kişinin ‘şüphe’lerin kurbanı olduğu da inkâr edilebilir mi? Şüphe ile hareket edenlerin isabetli adımlar atması çok daha zor değil mi?

BM Genel Sekreterinin bu tesbiti önemlidir. “Söz ve tesbit iyi, ama uygulama imkânı var mı?” diye sorulabilir. Doğrudur, uygulama imkânı kolay olmasa da dünyadaki bütün iyilerin mümkün olduğu kadar ortak noktalarda bir araya gelip “bütün kötülere ve kötülüklere karşı” durması gerekir. Bazılarının anlamadığı ya da anlamak istemediği mesele budur. İnsanlığı tehdit eden ortak kötülere ve kötülüklere karşı ülke olarak tek başımıza ve hattâ ‘İslâm dünyası’na mensup ülkelerle birlikte bile karşı koymaya gücümüz yetmeyebilir. O halde başka dünyanın insanlarıyla ve dünyanın başka ülkeleriyle de bu noktada birlik ve beraberlikler kurulabilir ve kurulmalıdır. Cinayetlere, teröre, fakirliğe ve cehalete kim itiraz ediyorsa onlar bir araya gelmeli ve bütün fenalıklara bir ve beraber itiraz etmeli.

Amerika’da, düzenlenen aynı toplantıda konuşan AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Stavros Lambrinidis de Müslüman mültecilerin potansiyel suçlu olarak yaftalanmasına itiraz ederek, “Onların tek suçu savaş olan bir ülkede ya da aşırı yoksulluğun hüküm sürdüğü bir bölgede doğmak” demiş.

Kişileri doğduğu yer ve mensup oldukları aidiyetleri üzerinden itham etme devri geride kalmalı. İnsaniyet noktasında bu doğruları dile getirenlerle ittifak kurmak hem Türkiye’nin hem de İslâm dünyasının menfaatinedir. Doğruları ifade edenler ‘yabancı’ diye sahip çıkmamak olur mu?

Dünyadaki iyiler el ele verirse, fenaların galip gelmesi mümkün olmaz. Türkiye bu noktada öncü rol oynayabilir. Bu nokta ihmal edilmemeli.

Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasette demokrat bir çıkışa ihtiyaç var

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Senegal ordusu Gambiya'ya girdi

    Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi

    Tayland'da orduya "Bir daha darbe yapmayacağınıza söz verin" çağrısı

    Şimşek Davos’ta konuştu: Türkiye için AB, ABD’den 10 kat daha önemli

    Şehit sayısı 5 oldu...

    Hüsnü Mahalli'ye 7.5 yıl hapis talebi

    "İsrail'le çalışmak için sabırsızlanıyorum"

    Erdoğan çok kızdı: Sen kendini ne sanıyorsun, haddini bil!

    Adil Öksüz için istenen ceza belli oldu

    Nutella'dan ''palm yağı'' iddiaları hakkında açıklama geldi

    Rusya ABD'yi Astana zirvesine davet etti

    Faize gitmeyen para şimdi nereye gidiyor?

    Zirve yer değiştirdi: En zenginler listesine Türkiye'den iki takım girdi

    28 IŞİD'li tutuklandı

    Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Bir söz vermiş ve sözünün arkasında duruyor

    Üzerinden 10 yıl geçti...

    İtalya’da çığ afeti: En az 27 kişi çığ altında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Siyasette demokrat bir çıkışa ihtiyaç var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hilâfetle saltanatın farkı
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’yi anlamak bu mudur?
    Abdil YILDIRIM

    Dinden kazandığını dünyaya yatıranlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Veli ve keramet
    Abdullah ŞAHİN

    Yeni Asya’nın müstakim mücadelesi
    Genel

    Dijital Risale-i Nur ilanatı Şanlıurfa'da
    Nejat EREN

    Kim bu “herkes?”
    Cevher İLHAN

    Toplumsal mutabakat şart
    Faruk ÇAKIR

    Fenalara karşı ittifak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.