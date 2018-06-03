Hal ve gidiş zayıf

Yapılan bir araştırma vatandaşın ekonomideki hal ve gidişten memnun olmadığını ortaya koymuş. “Bunu bilmek için araştırmaya gerek var mı?” diyenler de olabilir, ama demek ki ihtiyaç duyulmuş ve herkesin tahmin edebileceği durum tekraren ortaya konulmuş.

2004 yılında Londra’da kurulan ve birçok sektörde araştırmalar yapan şirketin ortaya koyduğu tabloya göre vatandaş bilhassa ekonomiden memnun değilmiş. Xsights Araştırma’nın ‘Vatandaşın Nabzı Anketi’ 26 şehirden 1517 kişi katılmış. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar devletin vatandaşa sunduğu hizmetlerden en fazla millî güvenlik ve savunmadan memnun olduklarını söylemişler. (Dünya g. 1 Haziran 2018)

Habere göre Xsights’ın 2017 yılının 4 çeyreğinde ayrı ayrı yaptığı araştırmalarda en çok memnun olunan hizmet ‘Din Hizmetleri’ çıkıyormuş. Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu’nun da etkisiyle ilk sıraya ‘savunma’ oturmuş. Son yapılan araştırmada ikinci sırada ‘sağlık’ yer alırken ‘din hizmetleri’ üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Vatandaşın en az memnun olduğu son üç hizmet ise ‘yargı’, ‘malî sistem’ ve ‘ekonomi’ olarak sıralanmış. Araştırmada dikkat çeken bin nokta da iktidar partisine destek verenler de belediye, ekonomi ve malî sistemden yana şikâyetçi olmuşlar.

Anketler, araştırmalar ve kamuoyu yoklamalarına her zaman itiraz edilebilir. Fakat ekonominin ciddî sıkıntılar içerisinde olduğu umumî kabul gören bir tesbit. Hangi siyasî görüşe sahip olursa olsun büyük ekseriyet bu noktada dertli.

Dikkat çeken başka bir nokta daha var: 2017’de yapılan araştırmalarda vatandaşın en çok memnun olduğu hizmet ‘din hizmetleri’ymiş. Sonraki araştırmalarda ise ‘güvenlik’ öne çıkıp ‘din hizmetleri’ üçüncü sırada yer almış. Bu netice Afrin gibi meselelere dayandırılıyor, ama daha temelde bir dert olduğunu da görmek lâzım. Medyaya da yansıdığı üzere din hizmetlerinin, Cuma vaazlarının mahiyetinde maalesef değişiklikler dikkat çekiyor. Bir defa ve bir yerde dahi olsa cemaatin namazı terk edecek derecede müteessir olduğu bir ‘vaaz’ bir ‘hutbe’ olmuş olsa bu hizmetlerden memnuniyet her geçen gün azalmaz mı?

Ekonomideki gidişattan yana şikâyetçi olup ‘din hizmetlerindeki memnuniyetin azalması’ tehlikesini görmemek çok yanlış ve çok yanıltıcıdır.

Aynı araştırma, yargı konusundaki dertlerin de milleti etkilediği görülüyor. Farklı siyasî görüşlere mensup olsa da büyük çoğunluk bu noktada sıkıntılar olduğunu ifade ettiğine göre Türkiye’yi idare edenlerin meseleye ciddiyetle eğilmesinde fayda var. Ekonomideki sıkıntılar bir şekilde aşılır, ama hukuk ve adalette yaşanan sıkıntıların aşılması çok daha zor olur.

Maalesef yanlış eğitim sistemi sonucunda geniş kitleler hürriyetlerden ziyade ‘ekmek’ peşinde koşmanın faydalı olduğuna inanıyor. Hem ülkemizde, hem de İslâm dünyasında milyonlarca insan hürriyetlerin kıymetini takdir etmeyip ‘ekmek’ peşinde koştukça tam aksiyle tokat yemiş oluyor ve ekmek daha uzaklara gidiyor. Hakkı, hukuku ve adaletini öncelemiş olsak muhtemeldir ki ‘ekmek’e ulaşmak çok daha kolay olacak.

Türkiye’yi idare edenler de hadiseye ve gelişmelere bu pencereden bakmak durumundadırlar. En az yol, su ve elektrik yatırımları kadar ve belki daha da fazla hak, hukuk ve adalet yolunda yatırım yapmak lâzım. Bunu başarabilirsek ekmeğe ulaşmak, ekonomik krizleri aşmak da çok daha kolay olur vesselâm.

