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2 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Helâl ye, helâl yaşa

Faruk ÇAKIR
02 Aralık 2018, Pazar
Şu bir gerçek ki, ‘helâl gıda’ noktasında gösterdiğimiz hassasiyeti, ‘helâl yaşama’k noktasında gösteremiyoruz.

Yenmesi haram olan gıdalardan uzak duruyoruz, ama yapılması yasak olan işlerden arzu edildiği nisbette uzak durmayı başarmış değiliz.

Dünya Helâl Zirvesi İstanbul’da toplanıp ‘helâl gıda’ konusunda yapılması icap eden çalışmaları konuşmuş,  tartışmış. 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslâm Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslâm Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştirilen “Dünya Helâl Zirvesi 2018 ve 6. İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Helâl Expo Fuarı” Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılmış. Zirvenin ikinci gününde (30 Kasım 2018) düzenlenen “Helâl Sektöründeki Problemlere Karşı Bilimsel, Akademik ve Yenilikçi Çözümler” başlıklı konferansta helâl sektörüyle ilgili önemli konular tartışılmış.

Toplamda 4 trilyon doları aşan bir ‘helâl sektör’ünden bahsediliyor. Dolayısıyla sadece Türkiye’nin değil,  başka pek çok ülkenin de bu helâl sektöre hitap eden ürünlerle ilgilenmesi tabiîdir.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, “Gıda  güvenliğinde dini boyut, Müslümanlar açısından çok önemli. Kur’ân-ı Kerîm’de, bütün peygamberlere, bütün  insanlara ve bütün Müslümanlara tekrarla ve vurgulu şekilde helâl ve tayyib gıdadan yemeleri emrediliyor. Dolayısıyla bir Müslüman açısından gıdanın sadece güvenli olması yeterli değil, aynı zamanda helâl olması  da önemli. Bu noktada Müslümanların bu hassasiyeti, dolayısıyla bütün dünyada helâl gıda çalışmaları önemli bir aşamaya geldi. Bu konuda çeşitli laboratuvarlarda bilimsel araştırmalar yapılmaya başlandı. Türkiye ve Pakistan’da önemli çalışma ve araştırmalar var” demiş.

Türkiye gibi yaşayanların çoğunun Müslüman olduğu ülkelerde helâl gıda bulmakta sıkıntı çekilmeyebilir.  Ancak diğer dinlere mensup olanların çoğunluk olarak yaşadığı ülkelerde ‘helâl gıda’ bulmakta zorluk çekilebilir. Bu hususta en çarpıcı hadiseleri, Almanya’ya giden gurbetçilerimiz ilk yıllarda yaşamıştır. O  yıllarda “Helâl gıda bulamıyoruz” diyenleri Türkiye’de yaşayanlar hayretlikle dinlerdi.

Şu da bir gerçek ki, insan hakları ve inançlara saygılı olan ülkeler bu husustaki talepleri çok önceden dikkate almış ve Müslümanların taleplerine uygun ‘helâl gıda’ üretilmesini teşvik etmişlerdir. Akla uzak gibi görünse de bu hususta en zayıf ülkelerin arasında Türkiye gelmektedir. Halkı Müslüman olması bakımından, sanki  üretilen her ürün ‘helâl gıda’ olarak düşünülmüştür. Öyle ya Müslüman bir tüccar, helâl olmayan ürün üretir mi? Maalesef niyet bu olmasa bile ithal edilen bazı maddelerin helâl olmaması sebebiyle bu yanlışa düşülebilmektedir.

Tabiî ki esas mesele helâl gıda ve helâl hayattır. Haramdan uzak durmak, haram lokmaları mideye indirmemek çok zor bir imtihandır. Emekli müftülerden Yahya Alkın, geçen yıllarda Yeni Asya’da yayınlanan bir sohbetinde şöyle demişti: “Haram lokmadan çok kaçınalım. Hani şimdi bir lâf var ki, ‘Haram helâl ver Allah’ım, senin kulun yer Allah’ım.’ Kapitalist sistemin anlayışı bu. Çok yanlış bir anlayış. Bu inançsızların dünyasıdır. Müslümanın dünyasında haram olmamalı. Buna çok önem verelim. Anneler babalar mutlu değil. Niye? Rızıklara haram bulaşmıştır da ondan. Haram lokma ile beslenen, asi olur.” (Yeni Asya, 25 Nisan  2011)

Haram lokmadan çok çok uzak duralım inşallah.

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