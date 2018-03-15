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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Her eve Yeni Asya

Faruk ÇAKIR
15 Mart 2018, Perşembe
Yıllar geçse de unutulmayan bazı haberler, karikatürler, manşetler, yazılar, hadiseler olur. Merhum Vehip Sinan’ın (1929-19 Nisan 2010) Yeni Asya’da çizdiği bir karikatür de bunlar arasında sayılabilir.

Uzun yıllar Yeni Asya’da günlük karikatür çizen Sinan’ın buna ilâve olarak “Topuz-Tamer” çizgi bant karakteri de vardı. İşte, bu iki ‘kahraman’ın ellerinde Yeni Asya varken Topuz’un arkadaşına, “Yahu Tamer, bu Yeni Asya ne güzel gazete” dediği bir çizgisi var ki Yeni Asya okuyucularının bunu unutması mümkün değil. 

Gerçekten de Yeni Asya güzel bir gazete... Maksadımız Yeni Asya okuyucularına Yeni Asya’yı anlatmak değil. Ancak beğenerek okudukları bu gazetenin çok daha fazla eve, mümkün olsa her eve girmesi için daha fazla gayret sarf etmek gerekir. Yeni Asya’nın her eve rahatlıkla girebilecek bir gazete olduğu her halde bellidir. Doğru haberlere yer veren Yeni Asya’ya her evin ihtiyacı vardır. Çünkü Yeni Asya’da sadece ‘haber’ değil, buna ilâve olarak isabetli ve doğru yorumlar vardır. Habere ulaşmak çok kolay, ama doğru ve isabetli yoruma ulaşmak daha zordur. Gazetemizin farkı da bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Biliyorsunuz, bir süre önce yeni kampanya ile daha çok eve, daha çok muhtaca, daha çok ele Yeni Asya ulaştırmak için şimdiye kadar gazete ulaşmayan bayilere de gazete gönderilmeye başlandı. Buna ilâve olarak çeşitli mecralar kullanılmak üzere reklâmlar hazırlandı. Çoğu il ve ilçede “Sağduyunun ve vicdanın sesi” yazılı afişler sokakları, otobüsleri ve durakları süsledi. Ayrıca gazetemizin sayfa sayısı da arttırılmak suretiyle muhtevada da ciddî adımlar atıldı. Bütün bunlar hem yeni hem de yıllardan beri gazetemizi takip eden okuyucularımızın memnuniyetine kazandı. 

Her zaman için daha iyi mümkün olduğuna göre Yeni Asya’yı daha çok kişiye ulaştırmak bizim vazifemiz. Yeni Asya’nın girdiği evler inşallah çok daha huzurlu, çok da istifadeli, çok daha bilgili olur ve olacak. Her fırsatta ifade edilmeye çalışıldığı üzere gazete okuyucusu için Yeni Asya’nın “güzel gazete” olduğu hemen görülebilir. Tek şart, okuyucu olması. Her hangi bir gazeteyi okuyan kişiye Yeni Asya ulaştırıldığında bu gazetenin farklı olduğunu da görür. Ne kadar çok kişiye gazete ulaştırılırsa o kadar müsbet cevap almak mümkün olur.

Bu noktada Bediüzzaman Hazretleri’nin talebelerinden merhum Zübeyir Gündüzalp’in “Afyon Mahkemesi Müdafaası”nda dikkat çektiği bir tesbiti hatırlamak lâzım. Şöyle diyor: “Teessür ve ıztırap karşısında kalbden bir parça kopsaydı, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince param parça olması lâzım gelir.” (Şuâlar, 14. Şuâ)

“Bir genç dinsiz olmuş” haberi karşısında her insanın sarsılması gerekir. Bu gençlere sağlam iman esaslarını ulaştırmak için Yeni Asya bir vesile, bir vasıtadır. Her gün Risale-i Nur’da bahisler anlatan sayfalarımız inşallah böyle hizmetlere vesile olur ve oluyor. Yeni Asya’nın sadece haber vermediğini bununla da anlayabiliriz.

İmkân olsa sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki her eve, her ele bir Yeni Asya ulaştırmak gerekir. Hep birlikte, ihlâsla ve duâyla bu yolda adım atalım inşallah.

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